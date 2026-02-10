Deadliest Head Lice: রক্তচোষা খুদে পিশাচের খপ্পরে পড়ে বেঘোরে শেষ হয়ে গেল ১২ বছরের লক্ষ্মীপ্রিয়া! পুরীতে প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড...

Deadliest Head Lice: রক্তচোষা খুদে পিশাচের খপ্পরে পড়ে বেঘোরে শেষ হয়ে গেল ১২ বছরের লক্ষ্মীপ্রিয়া! পুরীতে প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড...
Head Lice Kill Girl: মাথার উকুন কি মানুষের মৃত্যু ঘটাতে পারে (Can Head Lice Kill)? এখন এই প্রশ্নই ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরে-ঘরে। কেননা, পুরীতে ঘটেছে ঠিক এমন ঘটনাই। দীর্ঘ উকুন সংক্রমণের ফলে সৃষ্ট জটিলতার শিকার হয়ে এক কিশোরীর মৃত্যু হয়েছে সেখানে। নাম তার লক্ষ্মীপ্রিয়া সাহু।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মাথার উকুন কি মানুষের মৃত্যু ঘটাতে পারে (Can Head Lice Kill)? ওড়িশার (Odisha) এক কিশোরীর মৃত্যুতে সেই রকমই আশঙ্কা। আর তা থেকেই ছড়াল চাঞ্চল্য। ওড়িশার পুরীতে (Puri) উকুন সংক্রমণের ফলে সৃষ্ট জটিলতার শিকার হয়ে ১২ বছরের এক কিশোরীর মৃত্যু (girl in Odisha died) হয়েছে। লক্ষ্মীপ্রিয়া সাহু (Lakshmipriya Sahoo) নামের ওই কিশোরী ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী। দীর্ঘদিনের উকুন সংক্রমণের (prolonged lice infestation) ফলে তার শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হয়ে পড়েছিল বলে চিকিৎসকরা সন্দেহ করছেন।
উকুন থেকে রক্তবমি
লক্ষ্মীপ্রিয়ার মা সত্যভামা জানান, গত কয়েক মাস ধরে তার মেয়ে উকুনের সমস্যায় মারাত্মকভাবে ভুগছিল। মাথায় অসহ্য দুর্গন্ধ হওয়ায় সে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল এবং সবসময় মাথা স্কার্ফ দিয়ে ঢেকে রাখত। অবস্থার অবনতি হলে সে রক্তবমি করতে শুরু করে। দ্রুত তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে শেষ পর্যন্ত বাঁচানো সম্ভব হয়নি।
সেপ্টিসেমিয়া, না, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া?
পুরী জেলার মুখ্য চিকিৎসা কর্মকর্তা ড. অক্ষয় সতপতি এই মৃত্যুর তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। চিকিৎসকদের মতে, এক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ দুটি হতে পারে: ১. সেপ্টিসেমিয়া (Septicaemia): মাথায় উকুনের কারণে অনবরত চুলকানোর ফলে ক্ষত তৈরি হতে পারে। সেই ক্ষত থেকে ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ হয়ে রক্তে ছড়িয়ে পড়ে এবং তা থেকে সেপ্টিসেমিয়া হতে পারে, যা প্রাণঘাতী। ২. ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া: উকুনের চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত কোনো ওষুধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়েছে মেয়েটির শরীরে। তা থেকে মৃত্যু ঘটতে পারে!
উকুন খুনি?
কিন্তু কথা হল, উকুন কি সত্যিই জীবনহানি ঘটাতে পারে? না, সাধারণত উকুন এতটা ক্ষতিকারক নয়, কিন্তু চিকিৎসা না করালে এটি কিছু কিছু ক্ষেত্রে মারাত্মক হতেই পারে, যেমন এক্ষেত্রেও ঘটেছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
উকুন কী করে?
তীব্র অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা: হাজার হাজার উকুন যদি দীর্ঘ সময় ধরে শরীর থেকে রক্ত শোষণ করতে থাকে, তবে আয়রনের ঘাটতিজনিত তীব্র অ্যানিমিয়া হতে পারে, যা হার্ট অ্যাটাকের কারণ হতে পারে। কয়েক বছর আগে জর্জিয়াতেও এই কারণে এক কিশোরীর মৃত্যু ঘটেছিল। সেকেন্ডারি ইনফেকশন: চুলকানির ফলে মাথায় হওয়া খোলা ক্ষত থেকে ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ হয়ে শরীরের অন্যান্য অংশে তা ছড়িয়ে পড়তে পারে।
প্রতিরোধ
চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, উকুনের সমস্যা দেখা দিলে অবহেলা না করে বরং দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। বিছানা, বালিশের কভার এবং পোশাক গরম জলে ধোয়া জরুরি। এছাড়া ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখাটাও খুব জরুরি।
