/Heatwave in India: এবার গরম যতটা তীব্র বলে মনে হচ্ছে তার থেকেও ভয়ংকর, একদিনের হিটওয়েভে মৃত্যু হতে পারে অতিরিক্ত ৩৪০০ মানুষের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দুনিয়ার প্রথম ১০ উষ্ণ শহরগুলির মধ্যে অধিকাংশই ভারতে। দেশের বহু এলাকা এখনই হিট চেম্বার হয়ে উঠেছে। বিষয়টি ভাবাচ্ছে কেন্দ্রকে। এবছর গ্রীষ্মে ইতিমধ্যেই কোনও কোনও জায়গার তাপমাত্রা ছাড়িয়েছে ৪৫ ডিগ্রির গন্ডি। বাড়ছে মৃতের সংখ্যা।
তীব্র গরম কেন আমাদের জন্য একটা বিরাট চিন্তার? তীব্র এই গরম যে কতটা মারাত্মক ও প্রাণঘাতী হতে পারে, তারা তার একটা ছবি তুলে ধরেছেন গবেষকরা। গবেষকদের ওই দলটি ভারতের ১০টি শহরের ওপর করা আগের কিছু গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করেন। এরপর সেই তথ্যগুলো দেশের সব জেলার ওপর প্রয়োগ করে একটি ছবি তৈরি করা হয়েছে।
গবেষকরা বলছেন, দেশজুড়ে মাত্র একদিন হিটওয়েভ বা দাবদাহ থাকলে প্রায় ৩,৪০০ জন অতিরিক্ত মানুষের মৃত্যু হতে পারে। আর এই দাবদাহ যদি টানা ৫ দিন স্থায়ী হয়,তবে মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ৩০,০০০ হতে পারে।
উত্তর-মধ্য-পশ্চিম ভারতে তীব্র গরম কোনও বিষয় নয়। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে হিটওয়েভ স্থায়িত্ব এবং তীব্রতা দুইই বেড়েছে। ২০২৪ সালে রাজস্থানের কিছু এলাকার তাপমাত্রা ৫০.৫° সেলসিয়াসে পৌঁছে গিয়েছিল। অন্যদিকে দিল্লির মতো শহরগুলোতে দেখা গিয়েছে উষ্ণতম রাত।
২০২৬ সালেও ঠিক একই রকম চরম আবহাওয়া ভারতের উত্তর, মধ্য ও পশ্চিমের রাজ্যগুলোকে পুড়িয়েছে। এখন দিল্লি-এনসিআর, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ এবং রাজস্থানের মতো জায়গাগুলোতে তীব্র দাবদাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
এবছর আরও একটি বড় সমস্যা হল অস্বাভাবিক গরম রাত। সাধারণত রাতে একটু ঠান্ডা আবহাওয়ায় যে স্বস্তি পাওয়া যায় তাও এখন উধাও। শহরাঞ্চলের কংক্রিটের ঘরবাড়ি ও রাস্তাঘাট সূর্য ডোবার পরও চারপাশকে গরম গরম করে রাখে।
সাধারণভাবে মনে করা হয় "হিটস্ট্রোকে মৃত্যু"-র সংখ্যাটা কম করে দেখানো হয়। এর কারণ হলো, গরমে মারা যাওয়া অনেকের মৃত্যুকে সরাসরি গরমের কারণে হয়েছে বলে রেকর্ড করা হয় না। এর বদলে, বিশেষ করে ঝুঁকিতে থাকা মানুষদের ক্ষেত্রে, এই মৃত্যুগুলোকে হার্ট অ্যাটাক, শ্বাসকষ্ট বা অন্য কোনো রোগের কারণ হিসেবে দেখানো হয়। গরমের কারণে আসলে কত মানুষের মৃত্যু হচ্ছে, তার এমন স্পষ্ট ও বিস্তারিত তথ্যের অভাব থাকায় প্রশাসন এবং সাধারণ মানুষ—কারো পক্ষেই এই সমস্যার আসল ভয়াবহতা ও গভীরতা টের পাওয়া দীর্ঘসময় ধরে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।
গবেষকদের দেওয়া পরিসংখ্য়ান সতর্ক সর্বনিম্ন হিসাব হিসেবে ধরা হয়। এর অর্থ, আসল ক্ষয়ক্ষতি বা মৃত্যুর সংখ্যা এর চেয়েও অনেক বেশি হতে পারে—বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলগুলোতে, যেখানে রোদ ও তীব্র গরম থেকে বাঁচার উপায় বা সুরক্ষা শহরাঞ্চলের চেয়ে অনেক কম। এই গবেষণার ফলাফলে উত্তর প্রদেশের (Uttar Pradesh) চিত্রটি সবচেয়ে ভয়াবহ হিসেবে সামনে এসেছে; সেখানে মাত্র পাঁচ দিনের একটি দাবদাহে ৮,০০০-এরও বেশি অতিরিক্ত মানুষের মৃত্যু হতে পারে।
এছাড়া আহমেদাবাদ, জয়পুর এবং সুরাটের মতো শহরগুলোর একেকটি জেলাতেই মাত্র একদিনের তীব্র গরমে ২৫০ জনেরও বেশি অতিরিক্ত মানুষের মৃত্যু হতে পারে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)