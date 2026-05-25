IMD Heavy Rain Alert: এগিয়ে আসছে বিশাল ভয়াল সর্পিল বজ্রঝড়ের মেঘ; 'বিগ ক্লাউড সার্জে' ঝড়বৃষ্টিপ্লাবনবজ্র অচিরেই

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় মৌসম ভবন (India Meteorological Department) জারি করল হলুদ সতর্কতা (yellow alert)। কীসের সতর্কতা? বৃষ্টি, বজ্রপাত এবং ঝোড়ো বাতাসের (rain, thunderstorms, gusty winds) সতর্কতা জারি হয়েছে হিমালয়ের বিভিন্ন রাজ্যগুলিতে। একটি 'হেভি ওয়েদার সিস্টেম' (heavy weather system) পূর্ব দিকে এগোচ্ছে।
বিশাল সর্পিল মেঘপুঞ্জ
INSAT-3DS থার্মাল ইনফ্রারেড স্যাটেলাইট ইমেজের (উপগ্রহ চিত্র) সাম্প্রতিক চিত্রে উত্তর ভারতের উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে একটি শক্তিশালী পশ্চিমী ঝঞ্ঝার (Western Disturbance) উপস্থিতি স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ড জুড়ে একটি বিশাল সর্পিল আকারের মেঘপুঞ্জ বিস্তৃত রয়েছে।
ঠাণ্ডা ঘন মেঘকুণ্ডলী
উপগ্রহচিত্রে দেখা যাচ্ছে, পশ্চিম হিমালয়ের উপর ঘন ও ঠাণ্ডা মেঘের স্তর কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে। এটি অবশ্য নতুন কিছু নয়। উত্তর ভারতের অত্যন্ত উত্তপ্ত প্রাক-বর্ষার বাতাসের সঙ্গে একটি সক্রিয় পশ্চিমি ঝঞ্ঝার মিথস্ক্রিয়ার এক চিরচেনা লক্ষণ। এবং বর্ষার জন্য এটি আদর্শ লক্ষণও।
বজ্রগর্ভমেঘ শিলাবৃষ্টি
জম্মু ও কাশ্মীর এবং হিমাচল প্রদেশের উপর উজ্জ্বল সাদা মেঘের স্তর মূলত প্রবল উল্লম্ব ক্ষমতাসম্পন্ন বজ্রগর্ভ মেঘকে নির্দেশ করছে, যা ভারী বৃষ্টিপাত, বজ্রপাত এবং স্থানীয়ভাবে শিলাবৃষ্টি ঘটাতে সক্ষম। ঠিক একই সময়ে, দক্ষিণ ভারতের উপরেও আরেকটি বড় আবহাওয়াগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।
সক্রিয় মৌসুমী বায়ু
আরব সাগর এবং দক্ষিণ উপদ্বীপের উপর, কেরালাম ও লাক্ষাদ্বীপের কাছাকাছি এলাকায় গভীর মেঘের (Convective clouds) বড় বড় পুঞ্জ দ্রুত তৈরি হচ্ছে, যা ক্রমশ শক্তিশালী হতে থাকা সক্রিয় মৌসুমী বায়ুরই ইঙ্গিত। মেঘের এই ধরনটি ইঙ্গিত করছে, নিরক্ষীয় ভারত মহাসাগর থেকে কেরালামের উপকূলের দিকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্পের আগমন ঘটছে, যা দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর আগমনের অন্যতম স্পষ্ট ও প্রাথমিক লক্ষণ।
'ইয়েলো অ্যালার্ট'
ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (IMD) ইতিমধ্যেই কেরালামে বৃষ্টির জন্য 'ইয়েলো অ্যালার্ট' জারি করেছে এবং জানিয়েছে, ২৬ মে-র কাছাকাছি সময়েই মৌসুমী বায়ু প্রবেশ করতে পারে, যা সাধারণ সময়ের (১ জুন) চেয়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে। যদি এটি নির্দিষ্ট সময়ে চলে আসে, তবে তা সাম্প্রতিক বছরগুলির মধ্যে অন্যতম দ্রুততম বর্ষা আগমন হিসেবে চিহ্নিত হবে।
তীব্র বজ্রঝড়ের মেঘ
উপগ্রহচিত্রও এই পূর্বাভাসকে পুরোপুরি সমর্থন করছে। কেরালামের দক্ষিণ-পশ্চিমে ঘন মেঘের স্তর দেখা যাচ্ছে, পাশাপাশি দক্ষিণ-পূর্ব আরব সাগরের উপর তীব্র বজ্রঝড়ের মেঘ তৈরি হচ্ছে। মৌসুমী বায়ুর আগমন ঘোষণার আগে আবহাওয়াবিদরা সাধারণত টানা গভীর মেঘের উপস্থিতি, শক্তিশালী পশ্চিমি বাতাস এবং আউটগোয়িং লংওয়েভ রেডিয়েশন (OLR) হ্রাসের মতো বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণ করেন। বর্তমানে এই লক্ষণগুলির বেশিরভাগই দৃশ্যমান হচ্ছে।
ভারী থেকে অত্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাত
আইএমডি (IMD) আরও সতর্ক করেছে, মৌসুমী বায়ুর প্রবাহ আরও শক্তিশালী হওয়ার কারণে ২৮ মে থেকে ৩ জুনের মধ্যে কেরালামের কিছু অংশে বিচ্ছিন্নভাবে ভারী থেকে অত্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। বর্ষা শুরুর এই প্রাথমিক পর্যায় বা 'বার্স্ট ফেজে' (Burst phase) এই ধরনের তীব্র বৃষ্টিপাত খুবই স্বাভাবিক, যখন হঠাৎ করে বিপুল পরিমাণ জলীয় বাষ্প স্থলভাগের দিকে ধেয়ে আসে।
বর্ষার আগমনের সন্ধিক্ষণে
এদিকে, উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য ভারতের একটি বড় অংশ জুড়ে এখনও তীব্র তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি। অত্যন্ত উত্তপ্ত শুষ্ক বাতাস এবং ধেয়ে আসা আর্দ্র বায়ুমণ্ডলের এই সংঘাতই উত্তর ভারত জুড়ে তীব্র বজ্রঝড় সৃষ্টি করছে। স্যাটেলাইট ইমেজে বায়ুমণ্ডলের এই ছবি স্পষ্ট! মধ্য ভারতে যখন প্রচণ্ড শুষ্ক গরম হাওয়ার আধিপত্য, ঠিক তখনই হিমালয় এবং আরব সাগর-- উভয় অঞ্চলের উপরই বিশাল মেঘের চাদর আবর্তিত হচ্ছে। এটি স্পষ্ট সংকেত দিচ্ছে, ভারত এখন গ্রীষ্মের বিদায় এবং বর্ষার আগমনের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে।
