English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Heavy Snowfall: 'মন্থা'র জের পুরোপুরি কাটেনি, এদিকে এখনই পুরু বরফের চাদরে ঢেকে গেল উত্তরের...সিকিমে জারি রেড অ্যালার্ট...অসহ্য শীত

Red Alert Issued For Sikkim: ইন্দো-চিন সীমান্তে প্রবল তুষারপাত। সিকিমে 'রেড অ্যালার্ট'। ভারী তুষারপাতে সিকিমের আবহাওয়ায় তীব্র পরিবর্তন। ভারত-চিন সীমান্ত সংলগ্ন উচ্চ এলাকাগুলি-- যার মধ্যে নাথুলা পাসের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানও রয়েছে-- বরফের চাদরে ঢেকে গিয়েছে!

সৌমিত্র সেন | Updated By: Oct 31, 2025, 06:34 PM IST
Heavy Snowfall: 'মন্থা'র জের পুরোপুরি কাটেনি, এদিকে এখনই পুরু বরফের চাদরে ঢেকে গেল উত্তরের...সিকিমে জারি রেড অ্যালার্ট...অসহ্য শীত

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারত-চিন সীমান্তে ভারী তুষারপাত (Snowfall Along Indo-China Border)। এজন্য সিকিমে 'রেড অ্যালার্ট' জারি (Red Alert Issued For Sikkim)। 'রেড অ্যালার্ট' মানে অত্যন্ত খারাপ আবহাওয়ার পূর্বাভাস। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষকে নিরাপদে থাকার জন্য সতর্ক করা হয়। সিকিমেও তাই ঘটছে। উত্তরবঙ্গে প্রবল বৃষ্টি (Heavy Rain in North Bengal)। কিন্তু সিকিমে সম্পূর্ণ ভিন্ন চেহারা।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Indira Gandhi Death Anniversary: ইন্দিরা ভিতরে-ভিতরে বুঝতে পেরেছিলেন তাঁকে খুন করা হবে? ভুবনেশ্বরে তিনি স্তম্ভিত করে দেওয়া কী বলেছিলেন?

ভারী তুষারপাত

ইন্দো-চিন সীমান্তে প্রবল তুষারপাত। এর জেরে সিকিমে 'রেড অ্যালার্ট' জারি করা হয়েছে। নতুন করে হওয়া ভারী তুষারপাতের ফলে সিকিমের আবহাওয়ায় তীব্র পরিবর্তন এসেছে। ভারত-চিন সীমান্ত সংলগ্ন উচ্চ এলাকাগুলি, যার মধ্যে নাথুলা পাসের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি রয়েছে, তা বরফের চাদরে ঢেকে গিয়েছে।

আবহাওয়া-পরিস্থিতি

এ অঞ্চলে তাপমাত্রার পতন ঘটেছে। প্রবল তুষারপাতের কারণে সিকিমের একাধিক উচ্চ এলাকায় তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে নেমে গিয়েছে। ভারত আবহাওয়া দফতরের তথ্য অনুযায়ী, নাথুলা, কুপুপ এবং সোমগো বা ছাংগু হ্রদ-সংলগ্ন এলাকায় ভোর থেকেই ভারী থেকে অতি ভারী তুষারপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

রেড অ্যালার্ট

মৌসম ভবন আগামী ২৪ ঘণ্টার জন্য সিকিমে 'রেড অ্যালার্ট' জারি করেছে, যা এই অঞ্চলে অত্যন্ত গুরুতর আবহাওয়ার পরিস্থিতি বজায় থাকার সতর্কবার্তাই দিচ্ছে। মরশুমের প্রথম তুষারপাত। এটি এই মরশুমের প্রথম দিকের এবং অন্যতম সবচেয়ে ভারী তুষারপাত। রাতের দিকে নাথুলা অঞ্চলে তাপমাত্রা আরও নামতে পারে বলে জানা গিয়েছে।

আরও পড়ুন: U.S. Nuclear Weapons: পরমাণু-ড্রোন নিয়ে রাশিয়ার উপর ভয়ংকর খাপ্পা ট্রাম্প! চোয়ালশক্ত পুতিনের চোখ চোখে রেখে শেষে পরমাণু বোমা ফেলেই...

পর্যটন এবং যান চলাচল ব্যাহত

এসব অঞ্চলে পর্যটন এবং যান চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে উচ্চ পার্বত্য এলাকা। এই সব রুটে যান চলাচলও ব্যাহত হয়েছে। তুষার জমার জন্য রাস্তাগুলি বিপজ্জনকভাবে পিচ্ছিল হয়ে পড়েছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ পর্যটক এবং পরিবহণ সংস্থাগুলিকে উচ্চ এলাকায় ভ্রমণ এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছে। বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন এর দলগুলি রাস্তা থেকে বরফ সরিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখতে অবিরাম কাজ করে চলেছে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
heavy snowfallRed Alert Issued For SikkimHeavy Snowfall Along Indo-China BorderAlert Issued For SikkimNathula Passতুষারপাতসিকিমে রেড অ্য়ালার্ট
পরবর্তী
খবর

Indira Gandhi Death Anniversary: ইন্দিরা ভিতরে-ভিতরে বুঝতে পেরেছিলেন তাঁকে খুন করা হবে? ভুবনেশ্বরে তিনি স্তম্ভিত করে দেওয়া কী বলেছিলেন?
.

পরবর্তী খবর

8th Pay Commission: অষ্টম বেতম কমিশনের ত্রিমূতি কারা? রয়েছেন এক স্বনামধন্য বাঙালি অধ্যাপকও,...