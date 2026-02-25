English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Sikkim heavy snowfall: হঠাত্‍ তুষারপাতে বিপর্যয়! নাথুলা-ছাঙ্গুতে আটকে পর্যটকরা, কতজন বাঙালি?

Sikkim heavy snowfall: হঠাত্‍ তুষারপাতে বিপর্যয়! নাথুলা-ছাঙ্গুতে আটকে পর্যটকরা, কতজন বাঙালি?

Sikkim heavy snowfall: যুদ্ধকালীন তত্‍পরতায় পর্যটকদের উদ্ধারের কাজ শুরু করেছেন সেনাবাহিনী। বরফের চাদরে ঢেকেছে দার্জিলিংয়ের সান্দাকফুও।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Feb 25, 2026, 07:08 PM IST
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চারিদিকে শুধু বরফ আর বরফ। আচমকাই প্রবল তুষারপাত সিকিমে! নাথুলা পাস ও  ছাঙ্গু লেকে আটকে পড়েছেন কয়েক হাজার পর্যটক। উদ্ধারকাজে নেমেছে সেনাবাহিনী।

আরও পড়ুন:  IMD Heavy Rain Alert: ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই প্রবল বেগে আসছে বৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়! কোন কোন জায়গায় চলবে তাণ্ডব? ঠিক কখন? আগাম সতর্কতা..

হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা। সঙ্গে দোসর তুষারপাত। সিকিমে বেড়াতে গিয়ে এখন কার্যত গৃহবন্দি  প্রায় ২,৭৩৬ জন পর্যটক। ভারত-চীন সীমান্ত সংলগ্ন নাথুলা এবং ছাঙ্গু এলাকায় আটকে পড়েছেন প্রায় ১৩০ জন। যুদ্ধকালীন তত্‍পরতায় পর্যটকদের উদ্ধারের কাজ শুরু করেছেন সেনাবাহিনী। পর্যটন দফতর সূত্রে খবর, ১৫ মাইল এলাকা থেকে  চাঙ্গুর মাঝে বরফের স্তুপে দাঁড়িয়ে ৫৪১টি পর্যটকবাহী গাড়ি। তবে এখনও পর্যন্ত বড়সড় কোনও বিপত্তির খবর নেই।

এদিকে বরফের চাদরে ঢেকেছে দার্জিলিংয়ের সান্দাকফুও। গতকাল মঙ্গলবারই ছিল  মরশুমের প্রথম তুষারপাত। ভোর থেকে হালকা তুষারপাত শুরু হয়। বেলা বাড়তেই দার্জিলিং শহরে নামে শিলাবৃষ্টি। আজ, বুধবার শিলাবৃষ্টিতে শীতের দাপট অব্যাহত দার্জিলিংয় পাহাড়ে। বরফ পড়া খবর ছড়িয়ে পড়তেই ভিড় বাড়ছে পর্যটকদের।  কেউ ছবি তুলতে ব্যস্ত,তো আবার কেউ মেতে ওঠেন বরফ ছোড়াছুড়ির খেলায়। স্রেফ দাঁড়িয়ে থেকে কৃতির এই অপরূপ সৌন্দর্যের দিকে  তাকিয়ে থাকতেও দেখা যায় অনেক পর্যটকে।

আরও পড়ুন:  New Taxi Service: জলের মতো সস্তা রাইড! এবার রাস্তায় নতুন 'বন্ধু' ভারত ট্যাক্সি! কাঁপছে পরিচিত অ্যাপ ক্যাব সার্ভিস...

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Sikkim heavy snowfallTourists stranded in SikkimNathula Pass snowfall
