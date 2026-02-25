Sikkim heavy snowfall: হঠাত্‍ তুষারপাতে বিপর্যয়! নাথুলা-ছাঙ্গুতে আটকে পর্যটকরা, কতজন বাঙালি?

Sikkim heavy snowfall: হঠাত্ তুষারপাতে বিপর্যয়! নাথুলা-ছাঙ্গুতে আটকে পর্যটকরা, কতজন বাঙালি?
Sikkim heavy snowfall: যুদ্ধকালীন তত্পরতায় পর্যটকদের উদ্ধারের কাজ শুরু করেছেন সেনাবাহিনী। বরফের চাদরে ঢেকেছে দার্জিলিংয়ের সান্দাকফুও।
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চারিদিকে শুধু বরফ আর বরফ। আচমকাই প্রবল তুষারপাত সিকিমে! নাথুলা পাস ও ছাঙ্গু লেকে আটকে পড়েছেন কয়েক হাজার পর্যটক। উদ্ধারকাজে নেমেছে সেনাবাহিনী।
হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা। সঙ্গে দোসর তুষারপাত। সিকিমে বেড়াতে গিয়ে এখন কার্যত গৃহবন্দি প্রায় ২,৭৩৬ জন পর্যটক। ভারত-চীন সীমান্ত সংলগ্ন নাথুলা এবং ছাঙ্গু এলাকায় আটকে পড়েছেন প্রায় ১৩০ জন। যুদ্ধকালীন তত্পরতায় পর্যটকদের উদ্ধারের কাজ শুরু করেছেন সেনাবাহিনী। পর্যটন দফতর সূত্রে খবর, ১৫ মাইল এলাকা থেকে চাঙ্গুর মাঝে বরফের স্তুপে দাঁড়িয়ে ৫৪১টি পর্যটকবাহী গাড়ি। তবে এখনও পর্যন্ত বড়সড় কোনও বিপত্তির খবর নেই।
এদিকে বরফের চাদরে ঢেকেছে দার্জিলিংয়ের সান্দাকফুও। গতকাল মঙ্গলবারই ছিল মরশুমের প্রথম তুষারপাত। ভোর থেকে হালকা তুষারপাত শুরু হয়। বেলা বাড়তেই দার্জিলিং শহরে নামে শিলাবৃষ্টি। আজ, বুধবার শিলাবৃষ্টিতে শীতের দাপট অব্যাহত দার্জিলিংয় পাহাড়ে। বরফ পড়া খবর ছড়িয়ে পড়তেই ভিড় বাড়ছে পর্যটকদের। কেউ ছবি তুলতে ব্যস্ত,তো আবার কেউ মেতে ওঠেন বরফ ছোড়াছুড়ির খেলায়। স্রেফ দাঁড়িয়ে থেকে কৃতির এই অপরূপ সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে থাকতেও দেখা যায় অনেক পর্যটকে।
