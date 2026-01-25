Heavy Snowfall: ৬৮৫টি রাস্তা বন্ধ! জল নেই! বিদ্যুৎ নেই, অন্ধকারে মাইলের পর মাইল জ্যাম! মারণ বরফে ৪৮০০...
Heavy Snowfall in Himachal Pradesh: প্রবল তুষারপাতে কার্যত বিপর্যস্ত হিমাচল প্রদেশের শৈলশহর। বরফে ঢেকে গিয়েছে রাস্তাঘাট, থমকে যান চলাচল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে অসংখ্য গাড়ি। পর্যটকদের ভিড়ে উপচে পড়ছে হোটেলগুলি। এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে হিমাচলের জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র মানালি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আনন্দ কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মাটি!গোটা এলাকায় তীব্র শৈত্য প্রবাহ (intense cold wave)! বরফ, বৃষ্টি। পশ্চিম হিমালয়ের বরফাচ্ছাদিত সৌন্দর্য গত ৪৮ ঘণ্টায় পরিণত হয়েছে মারণ পরিস্থিতিতে। হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড ও কাশ্মীর জুড়ে টানা তুষারপাতে (Heavy Snowfall) পর্যটকেরা প্রাথমিক ভাবে খুশি হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তার পরেই পরিস্থিতি দ্রুত বদলে যায়। তৈরি হয় নজিরবিহীন বিপর্যয়ের অবস্থা। রাস্তায় থমকে শত শত গাড়ি, বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহে বিপর্যয়, রাতভর আটকে পড়েন অসংখ্য মানুষ-- অচলাবস্থা রাজ্য জুড়ে! এ ছবি হিমাচল প্রদেশে (Heavy Snowfall in Himachal Pradesh)।
আরও পড়ুন: Sodepur Flyover News: সম্পূর্ণ বন্ধ সোদপুর ফ্লাইওভার! কোনও গাড়িই সোদপুর ব্রিজ ধরে যাতায়াত করবে না! ২২ জানুয়ারি থেকে টানা...
বিপর্যস্ত হিমাচল
শীতের একেবারে প্রান্তে এসে প্রবল তুষারপাতে কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে হিমাচল প্রদেশ। শৈলশহরগুলি বরফের নীচে চলে গিয়েছে। বরফে ঢেকে গিয়েছে রাস্তাঘাট, থমকে দাঁড়িয়েছে যান। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে অসংখ্য গাড়ির জ্যামে নাভিশ্বাস উঠছে স্থানীয়দের। পর্যটকদের ভিড়ে উপচে পড়েছিল হোটেলগুলি। আর এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে পর্যটকেরাই!
মানালিতে প্রাণান্ত
হিমাচলের জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র মানালিতে প্রাণান্তকর পরিস্থিতি। কোঠি থেকে মানালি যাওয়ার পথে প্রায় ৮ কিলোমিটার দীর্ঘ অংশ জুড়ে ভয়াবহ ট্র্যাফিক জ্যাম তৈরি হয়েছে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, রাজ্য জুড়ে তুষারপাতের জেরে মোট ৬৮৫টি রাস্তা বন্ধ হয়ে রয়েছে। ২৩ জানুয়ারি থেকে ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত টানা সপ্তাহান্তের ছুটিতে বহু পর্যটক মানালিতে ভিড় জমিয়েছিলেন। ঠিক সেই সময়েই শুরু হয় এই তুষারপাত, সঙ্গে বৃষ্টিপাতও। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এক ধাক্কায় নেমে গিয়েছে তাপমাত্রাও। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি কঠিন।
বিপদে পর্যটন
প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে হোটেল থেকে বেরোতেই পারছেন না বহু পর্যটক। ফলে মানালির হোটেলগুলি প্রায় শতভাগ ভর্তি হয়ে গিয়েছে। জায়গার অভাবে অনেক পর্যটকই বাধ্য হয়ে কুলুর দিকে রওনা দিচ্ছেন। তবে সেখানেও স্বস্তি নেই। রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হওয়ায় যাতায়াত ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে।
৬৮৫টি রাস্তা বন্ধ
জানা গিয়েছে, তুষারপাতের কারণে হিমাচলের বিভিন্ন জেলায় একাধিক রাস্তা বন্ধ রয়েছে। এর মধ্যে লাহুল-স্পিতিতে ২৯২টি, চাম্বায় ১৩২টি, মান্ডিতে ১২৬টি, কুলুতে ৭৯টি, সিরমউরে ২৯টি, কিন্নরে ৪টি, উনাতে ২টি এবং সোলানে ১টি রাস্তা পুরোপুরি বন্ধ। শুক্রবার বিকেল থেকে শুরু হয়েছে এই ট্র্যাফিক জ্যাম। হাজার হাজার পর্যটক এখনও গাড়িতেই আটকে।
আরও পড়ুন: I-PAC ₹13.5 Crore Loan Row: 'যে কোম্পানিটাই নেই, তার থেকে ১৩.৫ কোটি টাকা ঋণ কীভাবে'? I-PAC-কাণ্ডে নয়া মোড়!
আরও পড়ুন:
পশ্চিম ঝঞ্ঝা, অ্যালার্ট
প্রায় চার মাস পর ফের তুষারপাতের সাক্ষী হয়েছে হিমাচল। সাদা বরফের চাদরে ঢেকে গিয়েছে কিন্নর জেলা এবং সিমলার একাধিক এলাকা। আবহাওয়া দফতরের মতে, ভূমধ্যসাগর এলাকায় তৈরি হওয়া পশ্চিমি ঝঞ্ঝা রবিবার পর্যন্ত সক্রিয় থাকবে। এর প্রভাবেই মান্ডি, সোলান, কাংড়া, বিলাসপুর-সহ রাজ্যের একাধিক জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। শনিবারই সতর্কবার্তা জারি করে জানানো হয়েছে, আগামী ২৮ জানুয়ারি, বুধবার পর্যন্ত রাজ্য জুড়ে আবহাওয়া এমনই প্রতিকূল থাকবে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)