English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Nepal Helicopter Crash: মন্থায় মাউন্ট এভারেস্টে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, ভেঙে টুকরো-টুকরো হেলিকপ্টার, অস্বাভাবিক ভাবে বেঁচে গেলেন পাইলট!

Nepal Helicopter Crash: নেপালের মাউন্ট এভারেস্ট অঞ্চলের কাছে এক বেসরকারি বিমান সংস্থার হেলিকপ্টার ভেঙে পড়ল। একমাত্র যাত্রী ছিলেন পাইলট, তবে তিনি প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন!

শুভপম সাহা | Updated By: Oct 29, 2025, 02:11 PM IST
Nepal Helicopter Crash: মন্থায় মাউন্ট এভারেস্টে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, ভেঙে টুকরো-টুকরো হেলিকপ্টার, অস্বাভাবিক ভাবে বেঁচে গেলেন পাইলট!
প্রতীকী ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নেপালের মাউন্ট এভারেস্ট অঞ্চল (Mt Everest Region In Nepal) থেকে বুধ সকালে এল ভয়াবহ হেলিকপ্টার দুর্ঘটনার খবর (Nepal Helicopter Crash)! ভারী তুষারপাতের কারণে এক বেসরকারি বিমান সংস্থার চপার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। পুলিস জানিয়েছে,  হেলিকপ্টারে একমাত্র যাত্রী ছিলেন পাইলট, তবে তিনি প্রাণে বেঁচে গেছেন! সামান্য আহত হয়েছেন।

Add Zee News as a Preferred Source

ঠিক কী ঘটেছিল?

এদিন অল্টিটিউড এয়ার হেলিকপ্টারটি চালাচ্ছিলেন ক্যাপ্টেন বিবেক খাড়কা। তিনি লুকলা থেকে টেক-অফ করেছিলেন খুম্বু অঞ্চলের লোবুচেমে, আটকে পড়া পর্যটকদের উদ্ধারের জন্য। চপারে পাইলট ছাড়া আর কোনও যাত্রীই ছিল না। সোলুখুম্বু জেলার এক পুলিস আধিকারিক জানিয়েছেন, হেলিকপ্টারটি অবতরণের সময় ভারী তুষারপাতের কারণে পিছলে গিয়ে দু'টুকরো হয়ে যায়। বিবেক খাড়কাকে মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য হেলিকপ্টারে করে লুকলায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং তার অবস্থা স্থিতিশীল বলেই রিপোর্ট সংবাদসংস্থা পিটিআই-এর।

আরও পড়ুন: দানবীয় তাণ্ডব চালিয়েছে মন্থা! অন্ধ্র-ওড়িশা উপকূলে শুধুই ধ্বংসের চিহ্ন, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি, মৃত্যু...

ভারী তুষারপাত 

মঙ্গল-বুধ, ভারী তুষারপাতের কারণে মুস্তাং-সহ অন্নপূর্ণা এবং এভারেস্ট অঞ্চলের পাহাড়ি এলাকায় অনেক ট্রেকার আটকে পড়েছিলেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে ভারী তুষারপাত এবং বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে। যার ফলে আবহাওয়া দফতর ট্রেকার এবং পর্বতারোহীদের সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেছেন।

এভারেস্ট পর্যটন বন্ধ

অসময়ে ভারী তুষারপাতের কারণে এদিন এভারেস্ট অঞ্চলের নেপাল এবং চিনের দিকে পর্যটন বন্ধ ছিল এবং আটকে পড়া ট্রেকারদের উদ্ধার করতে গিয়েই গভীর তুষারপাতে বিধ্বস্ত হয়। হাজার হাজার ট্রেকার এবং পর্বতারোহী আসেন মাউন্ট এভারেস্টের আশেপাশের অঞ্চলে। বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণিঝড়  মন্থা দেশ জুড়ে আছড়ে পড়েছে। যার ফলে গত সোমবার থেকেই এভারেস্টের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল আবহাওয়ার বদলে তুষারাবৃত। এই মাসে হিমালয়ে দ্বিতীয়বার তীব্র তুষারপাত শুরু হয়েছে। নিম্ন উচ্চতায় বৃষ্টিপাত এবং উচ্চতর পথে ভারী তুষারপাতের কারণে নেপাল অনেক হাইকিং রুটে ট্রেকিং বন্ধ করে দিয়েছে। পাশাপাশি পর্বতারোহীদের অন্নপূর্ণা, মানাসলু এবং ধৌলাগিরি অঞ্চলে ট্রেকিং না করারই অনুরোধ করেছে। কারণ এখানেই বিশ্বের কিছু সর্বোচ্চ শৃঙ্গ রয়েছে।

আরও পড়ুন: Cyclone Alert: মন্থাতেই শেষ নয় বিপদ! ধেয়ে আসছে আরও এক ঘূর্ণিঝড়? যার অভিমুখ...

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
nepal helicopter crashhelicopter crash nepalnepal helicopter crash news
পরবর্তী
খবর

Maharashtra Doctor's mysterious death: তরুণী চিকিত্‍সকের রহস্যমৃত্যুতে বিরাট মোড়! ফোনের কলরেকর্ডে ভয়ংকর তথ্য...প্রেমিকের সঙ্গে সেই রাতে...
.

পরবর্তী খবর

Pan India SIR: বাংলা-সহ ১২ রাজ্যে সোমবার রাত থেকেই SIR! ২৬-এর ভোটের আগেই বিরাট ঘোষণা নির্বাচ...