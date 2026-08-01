Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /তিন মাসের পুঁচকে পোষ্য ভেসে যাচ্ছে: সইতে না পেরে পাগলপারা জলে ঝাঁপ ক্লাস সেভেনের পড়ুয়ার, প্রাণ কাড়ল বন্যা

তিন মাসের পুঁচকে পোষ্য ভেসে যাচ্ছে: সইতে না পেরে পাগলপারা জলে ঝাঁপ ক্লাস সেভেনের পড়ুয়ার, প্রাণ কাড়ল বন্যা

Assam Flood tragedy: শিবসাগর জেলার নাজিরা মহকুমার বামুন পুখুরি চা বাগান এলাকার বাসিন্দা দীপক পনিকা ও পার্বতী পনিকার একমাত্র সন্তান ছিল হৃদিপ। স্থানীয় একটি মডেল স্কুলের সপ্তম শ্রেণিতে পড়াশোনা করত সে। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 01, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 05:46 PM IST
তিন মাসের পুঁচকে পোষ্য ভেসে যাচ্ছে: সইতে না পেরে পাগলপারা জলে ঝাঁপ ক্লাস সেভেনের পড়ুয়ার, প্রাণ কাড়ল বন্যা

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
তিন মাসের পুঁচকে পোষ্য ভেসে যাচ্ছে: সইতে না পেরে পাগলপারা জলে ঝাঁপ ক্লাস সেভেনের পড়
2
3
4
5