/তিন মাসের পুঁচকে পোষ্য ভেসে যাচ্ছে: সইতে না পেরে পাগলপারা জলে ঝাঁপ ক্লাস সেভেনের পড়ুয়ার, প্রাণ কাড়ল বন্যা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অসমের ভয়াবহ প্লাবনের মাঝে এক পরম আত্মত্যাগ ও করুণ কাহিনির সাক্ষী থাকল শিবসাগর জেলা। নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে তিন মাসের পোষ্য কুকুরছানাকে উফনানো বন্যার জল থেকে বাঁচাতে গিয়ে সলিলসমাধি ঘটল ১৩ বছরের কিশোর হৃদিপ পনিকার। নিষ্পাপ অবোলা প্রাণীর প্রতি এক শিশুর এই অনন্য ভালোবাসা ও আত্মবিসর্জনের ঘটনা শুধু অসম নয়, গোটা দেশের মানুষের মন ছুঁয়ে গেছে।
মর্মান্তিক সেই রাতের ঘটনা
শিবসাগর জেলার নাজিরা মহকুমার বামুন পুখুরি চা বাগান এলাকার বাসিন্দা দীপক পনিকা ও পার্বতী পনিকার একমাত্র সন্তান ছিল হৃদিপ। স্থানীয় একটি মডেল স্কুলের সপ্তম শ্রেণিতে পড়াশোনা করত সে। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগেই ‘বোরুন’ নামের একটি তিন মাসের ছোট কুকুরছানাকে বাড়িতে নিয়ে এসেছিল সে। অতি অল্প দিনেই বোরুন হয়ে উঠেছিল হৃদিপের খেলার সঙ্গী ও নয়নের মণি।
গত ২৭ জুলাই রাতে আচমকাই গ্রাম জুড়ে হু-হু করে বন্যার জল ঢুকতে শুরু করে। মুহূর্তের মধ্যে পুরো এলাকা প্লাবিত হয়ে যায়। সেই সময় প্রবল স্রোতে ভেসে যেতে থাকে হৃদিপের প্রিয় কুকুরছানা বোরুন। চোখের সামনে প্রিয় পোষ্যকে মৃত্যুর মুখে তলিয়ে যেতে দেখে এক মুহূর্তও দ্বিধা করেনি ১৩ বছরের হৃদিপ। উফনানো ও বিপজ্জনক বন্যার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে।
আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে হৃদিপ কুকুরছানাটিকে নদীর তোড় থেকে ডাঙায় ঠেলে তুলে নিরাপদে পাঠাতে সফল হলেও, নিজে আর ডাঙায় উঠতে পারেনি। পানির তীব্র ঘূর্ণি ও শক্তিশালী স্রোতের সঙ্গে লড়াইয়ে হেরে যায় সে। তাকে নদীর গভীরে টেনে নিয়ে যায় জল। পরবর্তীতে উদ্ধারকারীরা অভিযান চালিয়ে ওই কিশোরের নিথর দেহ উদ্ধার করেন।
সর্বস্ব হারিয়ে স্তব্ধ পরিবার
বন্যায় ঘরবাড়ি এবং সহায়-সম্বল হারিয়ে আগেই বিপদে পড়েছিল পনিকা পরিবার। তার ওপর একমাত্র সম্বল সন্তানকে হারিয়ে সম্পূর্ণ দিশেহারা হয়ে পড়েছেন মা-বাবা। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একটি হৃদয়বিদারক দৃশ্যে দেখা যায়, যখন স্বজনহারা মা-বাবা ছেলের মৃতদেহ জড়িয়ে কান্নায় আকুল হচ্ছেন, ঠিক তখনই তাঁদের গা ঘেঁষে বিষণ্ন মুখে চুপটি করে বসে রয়েছে হৃদিপের বাঁচানো সেই ছোট কুকুরছানাটি। যেন সে-ও বুঝতে পেরেছে, তার প্রাণের বিনিময়ে চলে গেছে তার খেলার সঙ্গী।
কান্নায় ভেঙে পড়ে হৃদিপের বাবা বলেন, "কয়েক দিন আগেই কুকুরছানাটিকে এনেছিলাম। আমার ছেলে ওকে বড্ড ভালোবাসত, শেষ পর্যন্ত সেই ভালোবাসার জন্যই নিজের জীবন দিয়ে দিল।"
শোকের ছায়া
ঘটনাটি সামনে আসতেই নেটিজেনরা ওই কিশোরের মহান আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। অনেকেই লিখেছেন, "পার্থিব জগতে দেবদূতেরা এমনই হয়।" স্থানীয় সমাজকর্মী ও কনটেন্ট ক্রিয়েটর হোমে গগৈ এই শোকসন্তপ্ত পরিবারের সঙ্গে দেখা করে ত্রাণ তহবিল থেকে ৫০,০০০ টাকার আর্থিক সহায়তা তুলে দেন।
উল্লেখ্য, অসমের শিবসাগর, চরাইদেও ও জোরহাট অঞ্চলে সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যায় প্রায় ৮০ জনের প্রাণহানি ঘটেছে এবং আনুমানিক ৭ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তবে বিপর্যয় ও শোকের এই ঘনঘটার মাঝেও ১৩ বছরের হৃদিপের এই নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ও আত্মত্যাগের গল্প চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।
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