Pilot Shambhavi Pathak's Last Message To Grandmother before Baramati Crash: সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন শাম্ভবী । তখন ঠাকুুরমার সঙ্গে এক-দু’ঘণ্টা সময় কাটিয়ে যান শাম্ভবী।  

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Jan 29, 2026, 02:19 PM IST
Pilot Shambhavi Pathak's Last Message To Grandmother: 'হাই দাদ্দা, গুড মর্নিং...' কাঁপা হাতে আদরের 'চিনি'র শেষ মেসেজ দেখতে দেখতে চোখের জল মুছেই চলেছেন ক্যাপ্টেন শাম্ভবীর ঠাকুরমা, বলেন...
নিজস্ব ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সকাল সাড়ে ৬টা। নাতনির কাছে থেকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পেয়েছিলেন তিনি। “হাই, গুড মর্নিং, দাদ্দা।” এটাই ছিল নাতনি, ক্যাপ্টেন শাম্ভাবী পাঠকের তাঁকে পাঠানো শেষ মেসেজ। এর কয়েক মিনিট পরই নাতনিকে পাল্টা উত্তরও দেন ঠাকুমা মীরা পাঠক। লেখেন, “গুড মর্নিং, চিনি।” কিন্তু সকাল সাড়ে ৬টার সেই হোয়াটসঅ্যাপ কথোপকথন-ই যে তাঁর জীবনের নাতনির শেষ স্মৃতি হয়ে থাকবে, তা তিনি ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেননি।

গোয়ালিয়রের বসন্ত বিহারের বাড়িতে এখন একাই থাকেন মীরা পাঠক। বাকিরা সবাই থাকেন দিল্লিতে। তবে ছোটবেলার একটা বড় সময় গোয়ালিয়রের বসন্ত বিহারের এই বাড়িতেই কেটেছে নাতনি শাম্ভবীর। গোয়ালিয়রের সবাই ছোট্ট শাম্ভবীকে আদর করে ডাকত “চিনি” বলে। বুধবার পুনের বারামতিতে বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার। সেই বিমানেই পাইলট ছিলেন মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়েরর তরুণ ক্যাপ্টেন শাম্ভবী পাঠক। বিমান দুর্ঘটনা কেড়ে নিয়েছে আদরের সেই 'চিনি'কেও। ফোন হাতে নাতনির ছবি-মেসেজ দেখতে দেখতে কান্না ভেজা চোখে কাঁপা কাঁপা গলায় মীরা পাঠক বলেন, “আমি জানতাম না এটাই ওর শেষ মেসেজ হবে।”

কাঁদতে কাঁদতে মীরা পাঠক বলে চলেন, "ও সাধারণত মুম্বইতেই থাকত। খুব একটা ফোন বা মেসেজ করত না। ব্যস্ত থাকত। জানি না আজ-ই হঠাৎ কীভাবে আমাকে মনে পড়ল! বড় ছেলে যখন ফোন করে বলল, একটা প্লেন ক্র্যাশ হয়েছে, তখনই প্রথম সন্দেহ হয়েছিল। আমি জিজ্ঞাসা করি,‘চিনি কোথায়?’ এরপর সকাল ন’টার দিকে শাম্ভবীর বাবা বিক্রম ফোন করে। ও কাঁদছিল। বলল, পরে আবার ফোন করবে। বলেই লাইন কেটে দিল। ততক্ষণে আমি দুর্ঘটনার খবর জেনে গিয়েছি। বুঝতে পারছিলাম, ভয়ানক কিছু একটা হয়েছে। এর ২ ঘণ্টা পর নিশ্চিত খবর আসে যে— শাম্ভবী আর নেই।”

মীরা পাঠক জানান, শাম্ভবী তাঁর কাছে শুধু-ই নাতনি ছিল না। বলেন, “ও আমাকে দাদি নয়, দাদ্দা বলত। আমার স্বামী মারা যাওয়ার পর ও বলত, আমি-ই নাকি ওর দাদু। ও আমার খুব কাছের ছিল। কাজের জন্য খুব একটা কথা হত না, কিন্তু যখনই কথা হত, অনেকক্ষণ ধরে হত।” তিনি জানান, সম্প্রতি শাম্ভবী মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তখন তাঁর সঙ্গে এক-দু’ঘণ্টা সময় কাটিয়ে যান। গত বছর যখন শাম্ভবীর ঠাকুরদা মারা যান, তখন টানা ১৩ দিন ঠাকুমার পাশ থেকে এক মুহূর্তের জন্যও সরেননি শাম্ভবী, তাঁকে ছেড়ে যাননি।

ঠাকুমা মীরা পাঠ জানান,আকাশের প্রতি ভালোবাসা ছিল তাঁর  নাতনির রক্তে। দাদু কিষাণ পাঠক ভারতীয় বায়ুসেনা থেকে উইং কমান্ডার হিসেবে অবসর নিয়েছিলেন। আর বাবা বিক্রম পাঠক ছিলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন। স্মৃতি হাতড়ে মীরা পাঠক বলেন, “কার্গিল যুদ্ধের সময় আমার ছেলে যখন ফ্রন্টে ছিল, তখন ওর মা ওকে এখানে নিয়ে এসেছিল। ও বড় হয়েছে বিমান দেখে, আকাশের গল্প শুনে। আকাশের প্রতি ছোটোবেলা থেকেই টান ওর। ছোটবেলা থেকেই খুব মেধাবী ছিল। সবসময় আকাশে উড়তে চাইত।” আকাশে ওড়ার সেই স্বপ্ন সত্যিও করেছিলেন শাম্ভবী। কিন্তু বুধবার এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় অকালেই ঝরে গেল সেই স্বপ্ন।

প্রথমে গোয়ালিয়রের এয়ারফোর্স স্কুলেই কিছুদিন পড়াশোনা করেছিলেন শাম্ভবী। তারপর ২০১৬ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত পড়াশোনা করেন এয়ারফোর্স দিল্লি পাবলিক সেকেন্ডারি স্কুলে। এরপর মুম্বই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অ্যারোনটিক্স, অ্যাভিয়েশন ও অ্যারোস্পেস সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে স্নাতক হন। তারপর নিউজিল্যান্ডের ইন্টারন্যাশনাল কমার্শিয়াল পাইলট অ্যাকাডেমিতে কর্মাশিয়াল পাইলট ও ফ্লাইট ট্রেনিং নেন। মধ্যপ্রদেশ ফ্লাইং ক্লাবে সহকারী ফ্লাইট ইন্সট্রাক্টর হিসেবেও কাজ করেছিলেন শাম্ভবী। ফ্লাইট ইন্সট্রাক্টর হিসেবে তাঁর রেটিং ছিল ‘এ’। DGCA-র জারি করা ফ্রোজেন এয়ারলাইন ট্রান্সপোর্ট পাইলট লাইসেন্স (ATPL)ও ছিল শাম্ভবীর। কিন্তু দক্ষ পাইলট হয়েও শেষমেশ হেরে যান নিয়তির কাছে।

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Pilot Shambhavi PathakLast Message To GrandmotherBaramati CrashAjit Pawar Plane Crash
