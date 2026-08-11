/স্বামীর কাছ থেকে শুধু আরও চাই, আরও চাই বললেই হবে না, স্ত্রীকে নিজের যোগ্যতায় চাকরি করে রোজগার করতে হবে: খোরপোশ মামলায় বিরাট রায় হাইকোর্টের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিবাহবিচ্ছেদ ও খোরপোশ বা অন্তর্বর্তীকালীন ভরণপোষণ (Interim Maintenance) সংক্রান্ত মামলায় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণ তুলে ধরল দিল্লি হাইকোর্ট। বিচারপতি সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এজলাস স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে, খোরপোশের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে শুধু স্বামীর মাসিক আয় বা বেতনের অঙ্কই একমাত্র মাপকাঠি হতে পারে না। এর পাশাপাশি স্ত্রীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, তাঁর উপার্জনের সম্ভাবনা এবং জীবনের সার্বিক পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা আইনি দিক থেকে বাধ্যতামূলক।
নিম্ন আদালতের প্রবণতা ও হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ
আদালতের মতে, খোরপোশ সংক্রান্ত মামলাতে নিম্ন আদালত বা পারিবারিক আদালত প্রায়শই কেবল স্বামীর আয়ের নথির ওপর ভিত্তি করে চটজলদি সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রবণতা দেখায়। হাইকোর্ট জানিয়েছে, এই প্রক্রিয়া আইনের মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বিচারপতি সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, খোরপোশের যুক্তিসঙ্গত অঙ্ক ঠিক করার আগে স্ত্রীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, আগের কর্মজীবন, বর্তমান বয়স এবং কর্মসংস্থানের বাস্তব সম্ভাবনা-- সবকটি দিক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। শুধুমাত্র স্বামী মোটা অঙ্কের বেতন পান বলেই স্ত্রীর প্রকৃত প্রয়োজন ও সামর্থ্য বিচার না করে ঢালাও খোরপোশ মঞ্জুর করা ন্যায়সঙ্গত নয়।
যোগ্যতা ও প্রকৃত আয়ের সামঞ্জস্য
তবে একই সঙ্গে আদালত একটি সূক্ষ্ম আইনি ভারসাম্য বজায় রেখে স্পষ্ট করেছে যে, স্ত্রী পেশাগতভাবে উচ্চশিক্ষিত বা যোগ্য হলেই তাঁর খোরপোশ পাওয়ার অধিকার সম্পূর্ণ খারিজ হয়ে যায় না। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, ডিগ্রি বা যোগ্যতা থাকা আর প্রকৃত উপার্জন থাকার মধ্যে ফারাক রয়েছে। কর্মসংস্থানের বর্তমান সুযোগ, চাকরির বাজারের বাস্তবতা এবং পরিবার বা সন্তান সামলে রোজগার করার মতো বাস্তব পরিবেশ রয়েছে কি না-- সবকিছু একযোগে বিচার করেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।
পারিবারিক আইনে নতুন নজির
আইনজীবী মহলের মতে, দিল্লি হাইকোর্টের এই রায় দেশের পারিবারিক আইনের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম বড় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। এই পর্যবেক্ষণের সামাজিক ও আইনি প্রভাব সুদূরপ্রসারী, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ তথা বিভিন্ন রাজ্যের ক্ষেত্রেও এর প্রয়োগ ঘটতে পারে। এ রাজ্যের পারিবারিক আদালত (Family Court) ও জেলা সিভিল কোর্টগুলিতে প্রতিনিয়ত বহু খোরপোশের মামলা দায়ের হয়, যার একটি বড় অংশে উচ্চশিক্ষিত মহিলাদের আইনি লড়াই জড়িত থাকে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আগামী দিনে এ রাজ্যের আইনি প্রক্রিয়াতেও দিল্লি হাইকোর্টের এই নজির উদ্ধৃত করা হবে, যেখানে শুধু স্বামীর পকেটের দিকে না তাকিয়ে, স্ত্রীর প্রকৃত আর্থিক স্বাবলম্বিতা ও আইনি প্রয়োজনীয়তাকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হবে।
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