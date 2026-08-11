Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /স্বামীর কাছ থেকে শুধু আরও চাই, আরও চাই বললেই হবে না, স্ত্রীকে নিজের যোগ্যতায় চাকরি করে রোজগার করতে হবে: খোরপোশ মামলায় বিরাট রায় হাইকোর্টের

স্বামীর কাছ থেকে শুধু আরও চাই, আরও চাই বললেই হবে না, স্ত্রীকে নিজের যোগ্যতায় চাকরি করে রোজগার করতে হবে: খোরপোশ মামলায় বিরাট রায় হাইকোর্টের

Delhi High Court on Alimony Rules: আদালতের মতে, খোরপোশ সংক্রান্ত মামলাতে নিম্ন আদালত বা পারিবারিক আদালত প্রায়শই কেবল স্বামীর আয়ের নথির ওপর ভিত্তি করে চটজলদি সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রবণতা দেখায়। হাইকোর্ট জানিয়েছে, এই প্রক্রিয়া আইনের মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 11, 2026, 08:52 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 08:52 PM IST
স্বামীর কাছ থেকে শুধু আরও চাই, আরও চাই বললেই হবে না, স্ত্রীকে নিজের যোগ্যতায় চাকরি করে রোজগার করতে হবে: খোরপোশ মামলায় বিরাট রায় হাইকোর্টের

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
মহা বিপর্যয়! ৪৫ বাঘের মৃত্য়ু, ৫০ জন মানুষেরও মৃত্যু! কী এই 'ক্যাট-২২' সংকট?
2
3
4
5