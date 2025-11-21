English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Family Pension: 'স্বামী ভালো রোজগেরে হলেও বাবার মৃত্যুতে বিবাহিত মেয়ে ফ্যামিলি পেনশন পাবেন!' বড় রায় হাইকোর্টের...

Married daughter can not be denied family pension: ১১ বছরের আইনি লড়াই শেষে জয়। হাইকোর্ট ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছে, কোন ক্ষেত্রে ২৫ বছরের পরও, এমনকি বিবাহিত হলেও ফ্যামিলি পেনশনের অধিকারী হবেন মেয়ে।    

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Nov 21, 2025, 04:35 PM IST
Family Pension: 'স্বামী ভালো রোজগেরে হলেও বাবার মৃত্যুতে বিবাহিত মেয়ে ফ্যামিলি পেনশন পাবেন!' বড় রায় হাইকোর্টের...
প্রতীকী ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মেয়ে অবিবাহিত হোক আর বিবাহিত, বাবার মৃত্যুর পর ফ্যামিলি পেনশনের (family pension) অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না তাঁকে (Married daughter can not be denied family pension)। একদম স্পষ্ট জানিয়ে দিল  হাইকোর্ট। মেয়ে বিবাহিত, স্বামী ভালো রোজগেরে, এই যুক্তিতে তাঁকে ফ্যামিলি পেনশন থেকে বঞ্চিত করেছিল সরকার। এই পরিস্থিতিতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় মেয়ে। মামলা ঠোকে। সরকারের বিরুদ্ধে মামলা লড়ে মেয়ে। শেষে জয়। মামলায় জয়ী মেয়ে। হাইকোর্টের রায়ে তাঁর হকের অধিকার থেকে তাঁকে আর কেউ বঞ্চিত করতে পারবে না (High Court order Married daughter can not be denied family pension)। 

Add Zee News as a Preferred Source

ঘটনাটি পাঞ্জাবের। পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাই কোর্ট রায় দিয়েছে যে ৭০% বিশেষভাবে সক্ষম ওই বিবাহিত মেয়েকে তাঁর বাবার ফ্যামিলি পেনশন (Family Pension) থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। তিনি বিবাহিত এবং তাঁর স্বামী, যিনি ১০০% বিশেষভাবে সক্ষম, সরকারি চাকরি করে বছরে ৪ লাখ টাকা উপার্জন করেন- শুধু এই কারণে তাঁকে তাঁর অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ট্রাইবুনালের (CAT) সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন মেয়ে। তাঁর দাবি খারিজ করতে CAT সরকারের অবস্থানকেই সমর্থন করছিল। কিন্তু শেষমেশ হাইকোর্ট পাইয়ে দিল অধিকার। 

বাবা সুরিন্দর পাল, ১৯৯৯-এ সরকারি চাকরি থেকে অবসর নেন। ওইদিনই তাঁর পেনশন মঞ্জুর হয়। ৫ বছর পর, ২০১৪-র ১০ অক্টোবর তিনি মারা যান। তাঁর স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন আগেই, ২০১২-র ৯ অগাস্ট। তাই বাবার মৃত্যুর পর তাঁর বিশেষভাবে সক্ষম মেয়ে একমাত্র জীবিত ও আইনগত উত্তরাধিকারী হিসেবে দাবি করে ফ্যামিলি পেনশনের জন্য আবেদন করেন। কিন্তু সরকার সেই পেনশন দিতে অস্বীকার করে। বদলে তাঁর শারীরিক অক্ষমতার সার্টিফিকেট ও আইনি উত্তরাধিকারীর শংসাপত্র চায়। পাশাপাশি সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে ইনকাম রিপোর্টও চাওয়া হয়।

চণ্ডীগড়ের উপমণ্ডল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রয়োজনীয় নথি-সহ আবেদন দাখিল করার পরেও ৬ নভেম্বর ২০১৫, তাঁর ফ্যামিলি পেনশনের দাবি খারিজ করে দেওয়া হয়। এরপর তিনি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল চণ্ডীগড়ের এই আদেশের বিরুদ্ধে শ্রম আদালতে (CAT) আপিল করেন। সরকার পরে ৬ নভেম্বর ২০১৫–র আদেশ প্রত্যাহার করে। কিন্ত একবছর পর, ২৬ মে ২০১৬, আবার জানায় যে তিনি ফ্যামিলি পেনশন আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় নথি জমা দেননি, ফলে দাবিটি খারিজ হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয় নথি জমা দিলে দাবি বিবেচনা করে দেখা হবে।

এরপর ৮ মে ২০১৭, স্বামীর বার্ষিক ৪,২২,৫০২ টাকা আয়ের ভিত্তিতে CAT রায় দেয় যে তিনি ফ্যামিলি পেনশনের জন্য যোগ্য নন। এই সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হয়ে ওই মেয়ে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টে আপিল করেন। শেষে ২১ মে ২০২৫, তিনি এই মামলায় জয়ী হন। ফ্যামিলি পেনশনের অধিকারী হন। সরকারের মূল যুক্তি ছিল— বিয়ের পর তিনি আর তাঁরা বাবার উপর নির্ভরশীল নন, তাঁর স্বামীই তাঁর ভরণপোষণ করেন এবং স্বামীর আয় নির্ধারিত ৩,৫০০ টাকা আয় সীমার চেয়ে বেশি। তাই তিনি ফ্যামিলি পেনশনের অধিকারী হতে পারেন না।

কিন্তু আদালত সরকার এই যুক্তিকে ভুল বলে ঘোষণা করেছে। আদালতের পর্যবেক্ষণ, এক্ষেত্রে মেয়ের বৈবাহিক অবস্থা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। আদালতের স্পষ্ট বক্তব্য, তিনি মানসিক বা শারীরিক প্রতিবন্ধকতায় আক্রান্ত হয়ে যদি নিজের জীবিকা নির্বাহ করতে অক্ষম হন, তবে তিনি বিবাহিত হলেও আজীবন ফ্যামিলি পেনশনের অধিকারী হবেন। কারণ পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট বলেছে,“৯ ডিসেম্বর ২০১৫–র নির্দেশিকা অনুযায়ী, কন্যা যদি এমন কোনও প্রতিবন্ধকতায় আক্রান্ত হন যা তাঁকে জীবিকা অর্জনে অক্ষম করে তুলেছে, তবে তিনি ২৫ বছরের পরও, এমনকি বিবাহিত হলেও ফ্যামিলি পেনশন পেতে থাকবেন।”

আরও পড়ুন, 8th Pay Commission Big Update: ৯ নতুন বিষয়ে মিলবে টাকা, অষ্টম পে কমিশনে ন্যূনতম বেতন ফর্মুলায় আমূল বদল! বড় খবরের বড় আপডেট!

আরও পড়ুন, SIR In Bengal: বাংলায় SIR-এর ভাগ্যে কী? 'সুপ্রিম' নির্দেশে বাংলায় কি মাঝপথেই বন্ধ হয়ে যাবে বিতর্কের এসআইআর?

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Family PensionHigh Court order on family pensionMarried daughter
পরবর্তী
খবর

Delhi Student Death: বাঙালি প্রিন্সিপাল-সহ চার শিক্ষকই সাসপেন্ড! স্টেশনের পাঁচতলা থেকে ঝাঁপ দেওয়া টেনের পড়ুয়ার শেষ নোট, আমার অঙ্গ দান করে দিও...
.

পরবর্তী খবর

RG Kar Case Update: আরজি কর মামলায় নতুন মোড়! আন্দোলনকারী চিকিত্‍সকরাই? সুপ্রিম কোর্টে বাগবি...