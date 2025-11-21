Family Pension: 'স্বামী ভালো রোজগেরে হলেও বাবার মৃত্যুতে বিবাহিত মেয়ে ফ্যামিলি পেনশন পাবেন!' বড় রায় হাইকোর্টের...

Family Pension: 'স্বামী ভালো রোজগেরে হলেও বাবার মৃত্যুতে বিবাহিত মেয়ে ফ্যামিলি পেনশন পাবেন!' বড় রায় হাইকোর্টের...
Married daughter can not be denied family pension: ১১ বছরের আইনি লড়াই শেষে জয়। হাইকোর্ট ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছে, কোন ক্ষেত্রে ২৫ বছরের পরও, এমনকি বিবাহিত হলেও ফ্যামিলি পেনশনের অধিকারী হবেন মেয়ে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মেয়ে অবিবাহিত হোক আর বিবাহিত, বাবার মৃত্যুর পর ফ্যামিলি পেনশনের (family pension) অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না তাঁকে (Married daughter can not be denied family pension)। একদম স্পষ্ট জানিয়ে দিল হাইকোর্ট। মেয়ে বিবাহিত, স্বামী ভালো রোজগেরে, এই যুক্তিতে তাঁকে ফ্যামিলি পেনশন থেকে বঞ্চিত করেছিল সরকার। এই পরিস্থিতিতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় মেয়ে। মামলা ঠোকে। সরকারের বিরুদ্ধে মামলা লড়ে মেয়ে। শেষে জয়। মামলায় জয়ী মেয়ে। হাইকোর্টের রায়ে তাঁর হকের অধিকার থেকে তাঁকে আর কেউ বঞ্চিত করতে পারবে না (High Court order Married daughter can not be denied family pension)।
ঘটনাটি পাঞ্জাবের। পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাই কোর্ট রায় দিয়েছে যে ৭০% বিশেষভাবে সক্ষম ওই বিবাহিত মেয়েকে তাঁর বাবার ফ্যামিলি পেনশন (Family Pension) থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। তিনি বিবাহিত এবং তাঁর স্বামী, যিনি ১০০% বিশেষভাবে সক্ষম, সরকারি চাকরি করে বছরে ৪ লাখ টাকা উপার্জন করেন- শুধু এই কারণে তাঁকে তাঁর অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ট্রাইবুনালের (CAT) সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন মেয়ে। তাঁর দাবি খারিজ করতে CAT সরকারের অবস্থানকেই সমর্থন করছিল। কিন্তু শেষমেশ হাইকোর্ট পাইয়ে দিল অধিকার।
বাবা সুরিন্দর পাল, ১৯৯৯-এ সরকারি চাকরি থেকে অবসর নেন। ওইদিনই তাঁর পেনশন মঞ্জুর হয়। ৫ বছর পর, ২০১৪-র ১০ অক্টোবর তিনি মারা যান। তাঁর স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন আগেই, ২০১২-র ৯ অগাস্ট। তাই বাবার মৃত্যুর পর তাঁর বিশেষভাবে সক্ষম মেয়ে একমাত্র জীবিত ও আইনগত উত্তরাধিকারী হিসেবে দাবি করে ফ্যামিলি পেনশনের জন্য আবেদন করেন। কিন্তু সরকার সেই পেনশন দিতে অস্বীকার করে। বদলে তাঁর শারীরিক অক্ষমতার সার্টিফিকেট ও আইনি উত্তরাধিকারীর শংসাপত্র চায়। পাশাপাশি সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে ইনকাম রিপোর্টও চাওয়া হয়।
চণ্ডীগড়ের উপমণ্ডল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রয়োজনীয় নথি-সহ আবেদন দাখিল করার পরেও ৬ নভেম্বর ২০১৫, তাঁর ফ্যামিলি পেনশনের দাবি খারিজ করে দেওয়া হয়। এরপর তিনি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল চণ্ডীগড়ের এই আদেশের বিরুদ্ধে শ্রম আদালতে (CAT) আপিল করেন। সরকার পরে ৬ নভেম্বর ২০১৫–র আদেশ প্রত্যাহার করে। কিন্ত একবছর পর, ২৬ মে ২০১৬, আবার জানায় যে তিনি ফ্যামিলি পেনশন আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় নথি জমা দেননি, ফলে দাবিটি খারিজ হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয় নথি জমা দিলে দাবি বিবেচনা করে দেখা হবে।
এরপর ৮ মে ২০১৭, স্বামীর বার্ষিক ৪,২২,৫০২ টাকা আয়ের ভিত্তিতে CAT রায় দেয় যে তিনি ফ্যামিলি পেনশনের জন্য যোগ্য নন। এই সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হয়ে ওই মেয়ে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টে আপিল করেন। শেষে ২১ মে ২০২৫, তিনি এই মামলায় জয়ী হন। ফ্যামিলি পেনশনের অধিকারী হন। সরকারের মূল যুক্তি ছিল— বিয়ের পর তিনি আর তাঁরা বাবার উপর নির্ভরশীল নন, তাঁর স্বামীই তাঁর ভরণপোষণ করেন এবং স্বামীর আয় নির্ধারিত ৩,৫০০ টাকা আয় সীমার চেয়ে বেশি। তাই তিনি ফ্যামিলি পেনশনের অধিকারী হতে পারেন না।
কিন্তু আদালত সরকার এই যুক্তিকে ভুল বলে ঘোষণা করেছে। আদালতের পর্যবেক্ষণ, এক্ষেত্রে মেয়ের বৈবাহিক অবস্থা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। আদালতের স্পষ্ট বক্তব্য, তিনি মানসিক বা শারীরিক প্রতিবন্ধকতায় আক্রান্ত হয়ে যদি নিজের জীবিকা নির্বাহ করতে অক্ষম হন, তবে তিনি বিবাহিত হলেও আজীবন ফ্যামিলি পেনশনের অধিকারী হবেন। কারণ পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট বলেছে,“৯ ডিসেম্বর ২০১৫–র নির্দেশিকা অনুযায়ী, কন্যা যদি এমন কোনও প্রতিবন্ধকতায় আক্রান্ত হন যা তাঁকে জীবিকা অর্জনে অক্ষম করে তুলেছে, তবে তিনি ২৫ বছরের পরও, এমনকি বিবাহিত হলেও ফ্যামিলি পেনশন পেতে থাকবেন।”
