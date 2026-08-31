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'এই নোংরা লোকটাকে না সরালে আমরা কোর্ট চালাতে দেব না': প্রধান বিচারপতিকে সরানোর দাবিতে আইনজীবীদের বিক্ষোভে উত্তাল হাইকোর্ট

Rajasthan High Court Justice Big Update: সুপ্রিম কোর্টের একজন শীর্ষ বিচারপতির পক্ষ থেকে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে এ ধরনের দুর্নীতির অভিযোগ ওঠার ঘটনা দেশের বিচারবিভাগীয় মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 31, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 03:39 PM IST
'এই নোংরা লোকটাকে না সরালে আমরা কোর্ট চালাতে দেব না': প্রধান বিচারপতিকে সরানোর দাবিতে আইনজীবীদের বিক্ষোভে উত্তাল হাইকোর্ট

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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'এই নোংরা লোকটাকে না সরালে আমরা কোর্ট চালাতে দেব না': প্রধান
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