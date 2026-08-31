'এই নোংরা লোকটাকে না সরালে আমরা কোর্ট চালাতে দেব না': প্রধান বিচারপতিকে সরানোর দাবিতে আইনজীবীদের বিক্ষোভে উত্তাল হাইকোর্ট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির পাঠানো চিঠিকে কেন্দ্র করে রাজস্থান হাইকোর্টে নজিরবিহীন অচলাবস্থা। হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব প্রকাশ শর্মার বিচারবিভাগীয় ও প্রশাসনিক কাজকর্ম নিয়ে প্রশ্ন তুলে ভারতের প্রধান বিচারপতিকে (CJI) চিঠি দেওয়া হয়। এর জেরে হাইকোর্টের আইনজীবীরা তাঁর এজলাস বয়কটের ডাক দেওয়ায় আদালতের কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে।
উত্তাল হাইকোর্ট ও বিচারপতির মন্তব্য
সোমবার শুনানিকালীন প্রকাশ্য এজলাসে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন নানা দোষে অভিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব প্রকাশ শর্মা। তিনি বলেন, 'আজ পরিস্থিতি কিছুটা উত্তপ্ত ও থমথমে। আইনজীবীরা কাউকে আদালতে উপস্থিত হতে দিচ্ছেন না।' আদালতের বারান্দায় আইনজীবীরা অবস্থান বিক্ষোভ ও স্লোগান দেওয়া শুরু করায় সেখানে মামলার স্বাভাবিক শুনানি বিঘ্নিত হয়। আইনজীবীদের সংগঠনগুলো মামলার শুনানিতে অংশ না নিয়ে স্পষ্টতই প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করছে।
বিতর্কের সূত্রপাত ও গুরুতর অভিযোগ
এই সংকটের মূল কারণ-- সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সন্দীপ মেহতার পাঠানো কয়েকটি গোপন চিঠি। তিনি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তকে দেওয়া চিঠিতে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি শর্মার বিরুদ্ধে যে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন:
১. প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার ও মামলা তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব করা।
২. বিচারবিভাগীয় ক্ষমতার অপপ্রয়োগ এবং প্রভাবশালীদের বাড়তি সুবিধা দেওয়ার অভিযোগ।
৩. রাজস্থান হাইকোর্টের জন্য বাইরের কোনও রাজ্য থেকে স্থায়ী প্রধান বিচারপতি নিয়োগ এবং বিচারপতি শর্মাকে অন্যত্র বদলি করার আর্জি।
সুপ্রিম কোর্টের একজন শীর্ষ বিচারপতির পক্ষ থেকে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে এ ধরনের দুর্নীতির অভিযোগ ওঠার ঘটনা দেশের বিচারবিভাগীয় মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।
প্রধান বিচারপতির বক্তব্য
চিঠি প্রকাশ্যে আসার পর বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছেন দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন:
১. বিচারপতির বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ নির্দিষ্ট অভ্যন্তরীণ প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার (institutional mechanism) মাধ্যমে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
২. কেবল অভিযোগ উঠলেই তা চূড়ান্ত সত্য বা দোষ হিসেবে গ্রাহ্য করা যায় না।
৩. বিচারপতি সঞ্জীব প্রকাশ শর্মাকে নিজের বক্তব্য পেশ ও জবাব দেওয়ার পূর্ণ এবং ন্যায্য সুযোগ দেওয়া হবে।
৪. সংবাদমাধ্যম বা জনসমক্ষে এই ধরনের বিতর্কের বিচার হওয়া কাম্য নয়।
প্রসঙ্গত, রাজস্থান হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি (Acting Chief Justice) সঞ্জীব প্রকাশ শর্মার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ। তিনি 'সন্দেহজনক কার্যকলাপ'-এ জড়িত বলে ভয়ংকর অভিযোগ এসেছে। তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ তুলেছেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সন্দীপ মেহতা। ভারতের প্রধান বিচারপতি (CJI) সূর্য কান্তকে পরপর একাধিক চিঠি পাঠিয়ে তিনি বিচারপতি এস পি শর্মাকে অবিলম্বে রাজস্থান হাইকোর্ট থেকে অপসারণ ও রাজ্য থেকে বদলির জন্য সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়ামের জরুরি হস্তক্ষেপের আর্জি জানিয়েছেন।
কলেজিয়ামের পদক্ষেপের দাবি
চিঠিতে বিস্ময় প্রকাশ করে বিচারপতি মেহতা প্রশ্ন তুলেছেন, কেন বিচারপতি শর্মাকে প্রায় ১০ মাসের মতো দীর্ঘ সময় ধরে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির দায়িত্বে বহাল রাখা হয়েছে। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, পূর্বেও তাঁর অতীত আচরণের কারণে তাঁকে রাজস্থানে ফেরানোর আবেদন কলেজিয়াম নাকচ করেছিল।
চিঠির প্রতিলিপি রাষ্ট্রপতি এবং সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়ামের অন্যান্য সদস্যদের কাছেও পাঠানো হয়েছে। বিচারপতি মেহতার স্পষ্ট সুপারিশ-- কলেজিয়ামের অবিলম্বে বৈঠক ডেকে রাজস্থান হাইকোর্টে একজন নিয়মিত প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করা উচিত এবং বিচারপতি এস পি শর্মাকে রাজ্যের বাইরে বদলি করা প্রয়োজন। শীর্ষ আদালতের একজন বিচারপতির এমন নজিরবিহীন চিঠিতে দেশের বিচারিক মহলে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে।
বর্তমান পরিস্থিতি
আইনজীবীদের এই কাজ বয়কটের ফলে বিচারপ্রার্থীদের চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হচ্ছে। বিচারপতি শর্মার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের আনুষ্ঠানিক নিষ্পত্তি এবং শীর্ষ আদালতের কলেজিয়ামের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দিকেই এখন গোটা বিচারবিভাগের নজর।
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