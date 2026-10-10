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ধুন্ধুমার দিল্লি: ককরোচদের বিক্ষোভ শুরুর আগেই নাটকীয় কায়দায় ফ্লাইটের ভিতর রুদ্ধশ্বাস অপারেশন, আটক অভিজিৎরা, গুরুগ্রামের বাড়ি থেকে আটক ধ্রুব রাঠী

CJP Protest in Delhi: ১০ অক্টোবরের সিজেপি বিক্ষোভে রণক্ষেত্র দিল্লি। দিল্লি বিমানবন্দরে বিমানে ঢুকে আটক অভিজিৎ দীপকে। গুরুগ্রাম থেকে আটক ধ্রুব রাঠি। স্তব্ধ রাজধানী।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Oct 10, 2026, 12:06 PM IST|Updated: Oct 10, 2026, 12:06 PM IST
ধুন্ধুমার দিল্লি: ককরোচদের বিক্ষোভ শুরুর আগেই নাটকীয় কায়দায় ফ্লাইটের ভিতর রুদ্ধশ্বাস অপারেশন, আটক অভিজিৎরা, গুরুগ্রামের বাড়ি থেকে আটক ধ্রুব রাঠী

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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