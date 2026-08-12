/জ্বালানিতে বসল নতুন কর! বুধ থেকেই বাড়ল পেট্রল-ডিজেলের দাম

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের বাড়ল পেট্রল-ডিজেলের দাম। দুই জ্বালানির দাম প্রতি লিটার ৬০ পয়সা করে বেড়েছে। তবে সেটা কলকাতায় নয়, শুধুমাত্র হিমাচল প্রদেশে। ১১ অগাস্ট মাঝরাত থেকে এই নতুন দাম কার্যকর করেছে হিমাচল প্রদেশ সরকার। তবে প্রশ্ন উঠছে, অন্য কোনও রাজ্যে তো দাম বাড়ল না। শুধু হিমাচল প্রদেশেই কেন দাম বাড়ল? সরকার জানিয়েছে, রাজ্যের বিধবা আর অনাথ শিশুদের সাহায্যে টাকা তোলার জন্যই পেট্রল-ডিজেলে এই নতুন 'সেস' বা অতিরিক্ত কর বসানো হয়েছে। রাজ্য সরকারের আবগারি বিভাগ 'বিধবা ও অনাথ সেস' নামে একটি নতুন কর চালু করায় এই দাম বেড়েছে।
তেল সংস্থাগুলি যখন ডিলারদের কাছে প্রথম জ্বালানি বিক্রি করবে, তখনই এই কর কেটে নেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখুর সরকার গত মার্চ মাসে বিধানসভায় এই বিল পাশ করিয়েছিল। তখন বিরোধীরা প্রতিবাদ জানিয়ে সভা থেকে বেরিয়ে যান। আপাতত ৬০ পয়সা বাড়ানো হলেও, সরকার চাইলে এই কর লিটার প্রতি ৫ টাকা পর্যন্ত বাড়াতে পারে। ফলে পাম্পে তেল কিনতে গেলেই সাধারণ মানুষকে এখন থেকে এই বাড়তি দামটা দিতে হবে। এই করের মূল উদ্দেশ্য হল বিধবা ও অনাথদের জন্য একটি স্থায়ী তহবিল তৈরি করা। কিন্তু এর ফলে সমস্যায় পড়বেন সাধারণ মানুষ। ট্যাক্সি চালক, কৃষক, এমনকি সাধারণ বিধবা বা অনাথ পরিবারকেও গাড়ি চালানোর জন্য এই বাড়তি টাকা দিতে হবে।
তবে পেট্রল পাম্প মালিকদের সংগঠনের দাবি, এই সিদ্ধান্তের ফলে মারাত্মক ক্ষতি হবে। বিশেষ করে রাজ্যের সীমান্ত ঘেঁষা এলাকার মানুষ এখন পাশের রাজ্য থেকে কম দামে তেল কিনতে চলে যাবেন। তাতে সরকারের রাজস্ব বাড়ার বদলে উলটে কমে যেতে পারে। ডিলারদের প্রশ্ন- রাজ্যে কতজন বিধবা বা অনাথ শিশু আছেন, আর এই টাকায় ঠিক কীভাবে তাঁদের সাহায্য করা হবে, তার কোনও স্পষ্ট হিসেবই সরকারের কাছে নেই। তাছাড়া, সাধারণ গাড়িচালক, ট্যাক্সিওয়ালা থেকে শুরু করে চাষিরা- সবাইকেই তো এখন এই বাড়তি টাকা গুনতে হবে।
বিরোধীরাও এই নিয়ে সরকারকে তীব্র কটাক্ষ করেছে। বিজেপি সাংসদ অনুরাগ ঠাকুরের দাবি, এর আগেও দু'বার ডিজেলের ওপর ৩ টাকা করে ভ্যাট বাড়িয়েছিল সরকার। সব মিলিয়ে এখন সাধারণ মানুষকে লিটার প্রতি প্রায় ১৫ টাকা ৪০ পয়সা বেশি কর দিতে হচ্ছে। এর ফলে সরকার প্রতি বছর ১,০০০ কোটি টাকারও বেশি অতিরিক্ত আয় করবে, যার পুরোটাই খসবে সাধারণ মানুষের পকেট থেকে।
কিন্তু হঠাৎ কেন এই কর বসাল সরকার? জানা যাচ্ছে, প্রচণ্ড আর্থিক সংকটের কারণেই রাজ্য সরকার এই চরম পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছে। চলতি অর্থবর্ষে হিমাচল প্রদেশকে ১৩,০০০ কোটি টাকার ঋণ শোধ করতে হবে। অথচ তারা ঋণ নিতে পারবে মাত্র ১০,০০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ শুরুতেই ৩,০০০ কোটি টাকার ঘাটতি রয়েছে। উপরন্তু ১৬তম অর্থ কমিশন রাজ্যকে দেওয়া রাজস্ব অনুদান বন্ধ করার সুপারিশ করেছে। এতে আগামী পাঁচ বছরে রাজ্যের ৩৫,০০০ কোটি টাকার ক্ষতি হবে। বর্তমানে রাজ্যের মোট মাথার ওপর ঋণ রয়েছে ১,০৪,০০০ কোটি টাকারও বেশি। সরকারি কর্মচারীদের বেতন দিতেও দেরি হচ্ছে। কেন্দ্র সরকারের থেকে বিশেষ ছাড় না পাওয়ায় নিজেদের ভাঁড়ার ভরতে বাধ্য হয়েই জ্বালানির উপর নতুন কর চাপিয়েছে রাজ্য।
পেট্রল-ডিজেলে আলাদা কর অবশ্য দেশের অনেক রাজ্যেই আছে। কেরালায় লিটারে ২ টাকা সোশাল সিকিউরিটি সেস নেওয়া হয়, অন্ধ্রপ্রদেশে নেওয়া হয় রাস্তার উন্নতির জন্য ১ টাকা। এছাড়া গোয়া, জম্মু-কাশ্মীর, মধ্যপ্রদেশ ও নাগাল্যান্ডেও বিভিন্ন নামে অতিরিক্ত কর চালু আছে। তবে অন্যান্য রাজ্যগুলো যেখানে রাস্তাঘাট বা পরিবেশের উন্নয়নের নামে এই কর নেয়। কিন্তু হিমাচল প্রদেশই প্রথম রাজ্য, যারা বিধবা ও অনাথদের জন্য আলাদা করে এই কর বসাচ্ছে। অর্থনীতিবিদদের মতে, উন্নয়নের কাজে টাকা না লাগিয়ে সরাসরি সামাজিক সুবিধায় খরচ করা অর্থনৈতিক দিক থেকে বুদ্ধিমানের কাজ নয়।
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