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জ্বালানিতে বসল নতুন কর! বুধ থেকেই বাড়ল পেট্রল-ডিজেলের দাম

Petrol Diesel Price Hike: পেট্রল-ডিজেল দুই জ্বালানিতে বসল অতিরিক্ত কর। কেন? সরকার জানিয়েছে, অনাথ এবং বিধবাদের সাহায্যের জন্য এই কর বাড়ানোর সিদ্ধান্ত। তবে এই পেট্রল পাম্প মালিকদের সংগঠন তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 12, 2026, 10:40 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 10:40 AM IST
জ্বালানিতে বসল নতুন কর! বুধ থেকেই বাড়ল পেট্রল-ডিজেলের দাম

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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জ্বালানিতে বসল নতুন কর! বুধ থেকেই বাড়ল পেট্রল-ডিজেলের দাম
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