English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

CM Himanta Biswa Sarma: সনাতনিদের নিরাপত্তায় কড়া পদক্ষেপ বিশ্বশর্মার, পুজোয় গোলমাল দেখলেই 'শ্যুট অ্যাট সাইট'

CM Himanta Biswa Sarma: বিশ্বশর্মা ঘোষণা করেন, দুর্গাপুজোয় ধুবড়িতে হিন্দুদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে সেখানে শ্যুট অ্য়াট সাইট-এর নির্দেশের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Aug 27, 2025, 11:00 AM IST
CM Himanta Biswa Sarma: সনাতনিদের নিরাপত্তায় কড়া পদক্ষেপ বিশ্বশর্মার, পুজোয় গোলমাল দেখলেই 'শ্যুট অ্যাট সাইট'

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুজোর আর এক মাস বাকি। ধুবড়িতেও মানুষজন দুর্গাপুজোয় মাতবেন। সেখানকার হিন্দুদের কথা মাথায় রেখে ধুবড়িতে 'দেখামাত্র গুলি'-র আদেশের মেয়াদ বাড়ালেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। কেননা সেখানে হিন্দুরা সংখ্যালঘু। তাদের নিরাপত্তার প্রশ্নেই ওই আদেশ।

গতকাল বিশ্বশর্মা ঘোষণা করেন, দুর্গাপুজোয় ধুবড়িতে হিন্দুদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে সেখানে শ্যুট অ্য়াট সাইট-এর নির্দেশের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। 

কেন ওই আদেশ? বিশ্বশর্মা বলেন, ধুবড়িতে সনাতন ধর্মলম্বীরা সংখ্যালঘু। কট্টরপন্থীদের থেকে তাদের নিরাপত্তা সরকারের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ধুবড়িতে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে সেখানে শ্যুট অ্যাট সাইট অর্ডার দেওয়া হয়েছিল। তা পুজো পর্যন্ত বাড়ানো হল। কারণ পুজোর সময় অশান্তি হতে পারে।

ধুবড়িতে বর্তমানে শান্তিশৃঙ্খলার অবস্থা কেমন? হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেন, আপাতত সেখানে কোনও অশান্তি নেই। কোনও সংঘর্ষের ঘটনা সামনে আসছে না। কিন্তু তার পরও স্যুট অ্যাট সাইট অর্ডার তুলে নেওয়া হচ্ছে না। কারণে সাম্প্রদায়িত সম্প্রীতি বজায় রাখতে ওই নির্দেশের প্রয়োজন।

আরও পড়ুন-টাকা দিলেই 'হাফ মা*র্ডা*র-ফুল মা*র্ডা*র', ফের পুলিসের জালে বুলেট

ধুবড়ির মানুষদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বিশ্বশর্মা বলেন, কেউ ধুবড়িতে অশান্তি বাধানোর চেষ্টা করলে তার চরম পরিণতি হবে। সেখানকার সনাতন ধর্মালম্বীদের নিরাপত্তার আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুজোয় শান্তি বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর সরকার।

উল্লেখ্য, এবছর বকর ইদের পর ধুবড়ির বিভিন্ন এলাকায় শান্তি বিঘ্নিত হয়। তৈরি হয়ে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা। পরিস্থিতি মোকাবিলায় দেখামাত্র গুলির আদেশ দেয় অসমের বিজেপি সরকার। 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
Durga Puja 2025Himanta Biswa SarmaDhubriShoot At Sight in Dhubri
পরবর্তী
খবর

India US Tariff War: ট্রাম্পের শুল্ক বোমায় ক্ষুব্ধ মোদী, POTUS ৪ বার ফোন করলেও ধরলেন না নমো
.

পরবর্তী খবর

Krishnanagar Student Death: কলঙ্কিত কৃষ্ণনগর! বাড়িতে ঢুকে বাবা-মার সামনেই কলেজছাত্রীকে গু*ল...