/ওয়াকফ বোর্ডে ২ অমুসলিম সদস্য, ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুলে তুলকালাম মধ্যপ্রদেশে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ওয়াকফ বোর্ড অমুসলিম সদস্য নিয়োগ করা নিয়ে তুলকালাম। রাজ্যে এই প্রথম ওয়াকফ বোর্ডে অমুসলিম সদস্য নিয়োগ করা হল এনিয়ে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে রাজ্যের মুসলিম সংগঠনগুলির মধ্যে। এনিয়ে তারা বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দিয়ে রেখেছে।
রাজ্যের ওয়াকফ বোর্ডকে সম্প্রতি ঢেলে সাজিয়েছে মধ্যপ্রদেশ সরকার। সরকারের অনগ্রসর শ্রেণী ও সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তর সম্প্রতি তাদের 'রাজ্য ওয়াকফ বোর্ড'-এ ১১ জন সদস্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। আগে বোর্ডে সদস্য সংখ্যা নির্দিষ্ট ছিল না। সদস্যসংখ্যা রাখা যেতে ৭-১৪ জনের মধ্যে। এবার একদিকে সদস্য সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে ২ জন হিন্দু সদস্য নিয়োগ কর হয়েছে। যে দুজন নতুন সদস্য নিয়োগ করা হয়েছে তারা হলেন, মনোজ মালপানি এবং অনিমেষ ভার্গব। এছাড়া ডক্টর সানওয়ার প্যাটেলকে আবারও এই নতুন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত করা হয়েছে।
একটি ইসলামি সংস্থায় কেন হিন্দু সদস্য থাকবে তা নিয়ে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে মুসলিম মহলে। অনেকে এনিয়ে প্রশ্নও তুলেছেন। সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতাকারীরা কড়া আন্দোলনের হুমকি দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। কোনও কোনও মহল থেকে এমনও বলা হচ্ছে, এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা না হলে এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ হতে পারে। তাঁদের যুক্তি হল—যদি হিন্দুদের মন্দির ট্রাস্টে কোনো মুসলিম সদস্য না থাকতে পারেন, তবে ওয়াকফ বোর্ডেও হিন্দুদের থাকা উচিত নয়। সমালোচকদের দাবি, এই পদক্ষেপটি আসলে ধর্মীয় বিষয়ে বড় ধরনের হস্তক্ষেপের প্রথম ধাপ।
নবনিযুক্ত হিন্দু সদস্য অনিমেষ ভার্গব বলেন, কিছু মানুষ নিজেদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার ভয়েই এই আন্দোলন করছেন। জি মিডিয়া-কে দেওয়া একটি বিবৃতিতে ভার্গব বলেন, সম্পূর্ণ আইনি নিয়ম মেনে এবং তাঁদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই এই নিয়োগ করা হয়েছে। যারা প্রতিবাদ করছেন, তারা আসলে সেইসব লোক ওয়াকফ বোর্ডে যাদের 'খেলা' এবার শেষ হতে চলেছে। আন্দোলনকারীদের 'ওয়াকফ মাফিয়া'বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বোর্ডে স্বচ্ছতা ও আইনি নজরদারি আসতে চলায় এরা এখন নিজেদের অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, এই নতুন বোর্ড সম্পূর্ণ আইন মেনে কাজ করবে।
সদস্য বিতক্র নিয়ে ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান ডক্টর সানওয়ার প্যাটেল হুমকিদাতাদের কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তিনি বলেন, বোর্ডের কাজকর্ম আরও ভালোভাবে চালানোর জন্য আইন মেনেই বিশেষজ্ঞ হিসেবে এই দুজন হিন্দু সদস্যকে নিয়োগ করা হয়েছে। এই দেশ সংবিধান অনুযায়ী চলবে। যারা এই আন্দোলন বা অশান্তিতে ইন্ধন জোগাচ্ছেন,আইনকে বুড়ো আঙুল দেখানোর চেষ্টা করছেন, তাদের কড়া পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে।
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