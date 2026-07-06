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ওয়াকফ বোর্ডে ২ অমুসলিম সদস্য, ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুলে তুলকালাম মধ্যপ্রদেশে

Waqf Board News: ইসলামি সংস্থায় কেন হিন্দু সদস্য থাকবে তা নিয়ে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে মুসলিম মহলে। অনেকে এনিয়ে প্রশ্নও তুলেছেন

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 06, 2026, 02:47 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 02:47 PM IST
ওয়াকফ বোর্ডে ২ অমুসলিম সদস্য, ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুলে তুলকালাম মধ্যপ্রদেশে
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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