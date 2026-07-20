/ঐতিহাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৮০০ কোটির জমি কেলেঙ্কারি, বিস্ফোরক অভিযোগ ড. সুভাষ চন্দ্রের

পরিবেশ বাত্স্যায়ন: হরিয়ানার হিসারের ঐতিহাসিক আর্য সমাজ মন্দির সোসাইটি ও তাদের পরিচালিত শতবর্ষ প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঘিরে এক চরম বিতর্ক তৈরি হয়েছে। যে সমাজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একসময় ত্যাগ, সেবা এবং সামাজিক সংস্কারের প্রতীক ছিল, আজ তা পরিচালনা পর্ষদের স্বেচ্ছাচারিতা, দুর্নীতি এবং আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে খবরের শিরোনামে। শতাব্দী প্রাচীন এই ঐতিহ্যের হিসাব চাইতে এখন রাজপথে নেমেছে হিসার।
এক শতাব্দীর ঐতিহ্য ও ত্যাগের ইতিহাস
ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যায়, ১৯১৮ সালে প্রখ্যাত সমাজসেবী ও আর্য সমাজের অনুরাগী লালা চান্দুলাল তায়েল সমাজ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে প্রায় ৮ একর জমি দান করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল একটি সুদৃঢ় শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলা, যা হাজার হাজার শিশুর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করবে। নাগৌরী গেটের এই ঐতিহাসিক প্রাঙ্গণে গড়ে উঠেছিল তিনটি মূল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান— চান্দুলাল অ্যাংলো বৈদিক (সিএভি) স্কুল, ডি.এন. মডেল স্কুল এবং জগন্নাথ কন্যা বিদ্যালয়।
পরবর্তী সময়ে শহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সমাজসেবী এই প্রতিষ্ঠানে অকাতরে দান করেছেন। প্রাক্তন রাজ্যসভা সাংসদ ড. সুভাষ চন্দ্রা নিজের সংসদীয় তহবিল থেকে শিক্ষার্থীদের খেলার মাঠ তৈরির জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করেছিলেন। এছাড়া, প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব খরচ চালনা এবং গরিব ছাত্রছাত্রীরা যাতে সামান্য ফি দিয়ে পড়াশোনা করতে পারে, তার জন্য সংস্থাকে ৪৫০টি দোকান দেওয়া হয়েছিল, যার ভাড়া থেকে স্কুলের দৈনন্দিন খরচ চলত।
বন্ধ বিদ্যালয়, জীর্ণ ভবন ও ক্ষোভের বিস্ফোরণ
এককালে যে চত্বরে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর কলকাকলি শোনা যেত, যারা পরবর্তীতে রাজনীতি, প্রশাসন, শিক্ষা, সেনা ও ব্যবসা ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছেন— আজ সেখানে চরম অব্যবস্থা। ৩টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২টি প্রতিষ্ঠানই রহস্যজনকভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। বাকি থাকা সিএভি স্কুলের অবস্থাও আজ আশঙ্কাজনক। বন্ধ হয়ে যাওয়া স্কুল ভবনগুলোতে এখন মাকড়সার জাল এবং আগাছার জঙ্গল।
প্রাক্তন কর্মকর্তা, শিক্ষক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রশ্ন— দান করা জমির আসল উদ্দেশ্যে আঘাত করে কেন স্কুলগুলো বন্ধ করা হলো? দানদাতার মূল ভাবনাকে কি তবে জলাঞ্জলি দেওয়া হলো?
৫০ কোটি থেকে ৮০০ কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ
বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বর্তমান পরিচালনা পর্ষদ। প্রাক্তন রাজ্যসভা সাংসদ ড. সুভাষ চন্দ্র এক সাংবাদিক সম্মেলনে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ এনেছেন। তাঁর দাবি, প্রতিষ্ঠানের ৪৫০টি দোকানকে কেন্দ্র করে প্রায় ৫০ কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রতিষ্ঠানের মূল্যবান জমি বিক্রি করে প্রায় ৭০০ থেকে ৮০০ কোটি টাকার বিশাল আর্থিক অনিয়ম করা হয়েছে। তিনি আরও অভিযোগ করেন, বর্তমান ব্যবস্থাপনা হিসার প্রশাসন এবং মুখ্যমন্ত্রী নায়েব সাইনিকে বিভ্রান্ত করে নিরপেক্ষ তদন্ত বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করছে।
চূড়ান্ত আন্দোলনের হুঁশিয়ারি
পরিস্থিতি মোকাবিলায় এবং প্রতিষ্ঠানের পুরনো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে। প্রবীণ ব্যক্তিত্ব টি ম্যান সোমেশ সরপঞ্চ ও অন্যান্য সমাজসেবীরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, আগামী ২৩ জুলাইয়ের মধ্যে যদি আর্য সমাজের জন্য একজন নিরপেক্ষ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর (প্রশাসক) নিয়োগ না করা হয়, তবে ২৪ জুলাই থেকে তীব্র গণআন্দোলন ও বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু হবে।
দাবিগুলো হল-
১. আর্য সমাজ সোসাইটিতে অবিলম্বে সরকারি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিয়োগ।
২. নতুন সদস্যপদ অভিযান পরিচালনা করে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর আদর্শে বিশ্বাসীদের যুক্ত করা।
৩. একটি নতুন নিরপেক্ষ কমিটি গঠন করে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করা।
শিক্ষার যে পবিত্র মন্দির একসময় সমাজের আলো ছড়িয়েছিল, আজ তা দুর্নীতির অভিযোগে অন্ধকারে ঢাকা। হিসারের বাসিন্দারা আজ স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন— ঐতিহ্যের এই আমানত রক্ষা করতে এবং প্রতিটি পয়সার হিসাব আদায় করতে তাঁরা লড়াই চালিয়ে যাবেন।
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