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ঐতিহাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৮০০ কোটির জমি কেলেঙ্কারি, বিস্ফোরক অভিযোগ ড. সুভাষ চন্দ্রের

শতবর্ষের ঐতিহ্য, দান করা জমি এবং হাজার হাজার শিশুর ভবিষ্যৎ— আজ সব কিছুর ওপর দাঁড়িয়ে এক বড় প্রশ্ন চিহ্ন। হিসারের ঐতিহাসিক আর্য সমাজ মন্দির সোসাইটি ও সিএভি স্কুলকে কেন্দ্র করে উঠল কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ। বন্ধ হয়ে গেছে একের পর এক স্কুল। কারণ খুঁজতে মাঠে নেমেছে স্থানীয় সমাজসেবী থেকে সাধারণ মানুষ।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 20, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 03:54 PM IST
ঐতিহাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৮০০ কোটির জমি কেলেঙ্কারি, বিস্ফোরক অভিযোগ ড. সুভাষ চন্দ্রের
Source: Bureau

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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