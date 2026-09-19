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সরকারি হাসপাতালে নবজাতক জন্মালেই মিলবে সোনার আংটি: সামাজিক প্রকল্পে মুখ্যমন্ত্রীর যুগান্তকারী উদ্যোগ, কারা পাবেন?

Tamilnadu Govt newborn gold scheme: এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য তামিলনাড়ু সরকার রাজকোষ থেকে ৭৫৫ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা বাজেট বরাদ্দ করেছে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, চলতি আর্থিক বছরে পুরো রাজ্যজুড়ে সরকারি হাসপাতালে আনুমানিক ৪ লক্ষ ৪১ হাজার নবজাতকের জন্ম হতে পারে। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 19, 2026, 01:57 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 01:57 PM IST
সরকারি হাসপাতালে নবজাতক জন্মালেই মিলবে সোনার আংটি: সামাজিক প্রকল্পে মুখ্যমন্ত্রীর যুগান্তকারী উদ্যোগ, কারা পাবেন?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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