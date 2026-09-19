/সরকারি হাসপাতালে নবজাতক জন্মালেই মিলবে সোনার আংটি: সামাজিক প্রকল্পে মুখ্যমন্ত্রীর যুগান্তকারী উদ্যোগ, কারা পাবেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: রাজ্যের প্রতিটি নবজাতকের হাতে এবার শোভা পাবে খাঁটি সোনার আংটি। তামিলনাড়ুর কুর্সিতে বসার পর সামাজিক সুরক্ষায় এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিল থালাপথি বিজয়ের নেতৃত্বাধীন তামিলনাড়ু সরকার। নিখরচায় বিদ্যুৎ বণ্টন এবং রাজ্যজুড়ে মাদকবিরোধী কঠোর অভিযানের সাফল্যের পর এবার মা ও শিশুর কল্যাণে এই বৃহৎ সামাজিক প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক সূচনা হতে চলেছে। আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে রাজ্যজুড়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রকল্প কার্যকর হবে। সন্তান জন্মালেই এবার থেকে দেওয়া হবে সোনার আংটি উপহার। জন্মসংখ্যার হার বাড়াতে আর নতুন সরকারের ভাবমূর্তি সবার সামনে স্বচ্ছ করতেই বিজয়েক সরকারের এই উদ্যোগ বলেই মনে করা হচ্ছে।
নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির সফল রূপায়ণ
বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারপর্বে অভিনেতা-রাজনীতিবিদ বিজয় বারবার সাধারণ মানুষের কল্যাণে নতুন ধরনের সামাজিক প্রকল্পের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তাঁর দল তামিলাগা ভেট্রি কাজাগম (TVK)-এর নির্বাচনী ইস্তাহারেও নবজাতকদের স্বর্ণ উপহার দেওয়ার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করা হয়েছিল। ক্ষমতা গ্রহণের পর সেই প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পূরণ করতে মাঠে নামল সরকার।
প্রকল্পের রূপরেখা ও বণ্টন প্রক্রিয়া
তামিলনাড়ু সরকার জানিয়েছে, এই প্রকল্পের মূল সুবিধাভোগী হবে রাজ্যের সরকারি হাসপাতালে জন্ম নেওয়া প্রতিটি নবজাতক।
প্রথম কিস্তির লক্ষ্যমাত্রা: প্রকল্পের প্রথম দফায় রাজ্যজুড়ে মোট ১ লক্ষ ২৮ হাজার নবজাতকের হাতে এই স্বর্ণ উপহার তুলে দেওয়া হবে।
ওজন ও মান: প্রতিটি আংটির ওজন হবে নির্দিষ্টভাবে ১ গ্রাম।
নিরাপত্তা ও প্যাকিং: জালিয়াতি রুখতে প্রতিটি সোনার আংটিতে থাকবে একটি নির্দিষ্ট ‘ইউনিক সিরিয়াল নম্বর’। আংটিগুলি শিশুদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে বিশেষ তাপরোধী বাক্সে (heat-resistant box), যাতে সুরক্ষায় কোনো খামতি না থাকে।
কারা পাচ্ছেন: সূত্রের খবর, গত ২২ জুন মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিন থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত সরকারি হাসপাতালে যে সকল শিশু জন্মগ্রহণ করেছে, তাদের প্রথম কিস্তির আওতায় এই উপহার প্রদান করা হবে।
বিশাল আর্থিক বরাদ্দ
এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য তামিলনাড়ু সরকার রাজকোষ থেকে ৭৫৫ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা বাজেট বরাদ্দ করেছে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, চলতি আর্থিক বছরে পুরো রাজ্যজুড়ে সরকারি হাসপাতালে আনুমানিক ৪ লক্ষ ৪১ হাজার নবজাতকের জন্ম হতে পারে। সেই লক্ষ্যমাত্রা সামনে রেখে প্রতিটি শিশুর জন্য ১ গ্রাম ওজনের সোনার আংটি পৌঁছে দেওয়ার সম্পূর্ণ পরিকাঠামো প্রস্তুত রাখা হয়েছে।
প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া
অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলির সন্তান জন্মগ্রহণের মুহূর্তটিকে স্মরণীয় ও আনন্দময় করে তুলতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানানো হয়েছে। সরকারি হাসপাতালে প্রসবের হার বৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্বাস্থ্যসেবার প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা বাড়ানোর ক্ষেত্রেও এই সিদ্ধান্ত ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।
বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ ও মাদক নিয়ন্ত্রণের মতো সাহসী পদক্ষেপের পর নবজাতকদের জন্য এমন রাজকীয় উপহার তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে বিজয় সরকারের জনকল্যাণমুখী ভাবমূর্তিকে আরও সুদৃঢ় করবে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।
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