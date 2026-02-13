English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • খবর
  • দেশ
  Deadly Hit-And-Run: প্রেমিকাকে নিয়ে জয়রাইডে বেরিয়ে দুধের শিশুকে চাকায় পিষে দিল দ্বাদশের ছাত্র! ভয়ংকর সেই ছবি...

Deadly Hit-And-Run: প্রেমিকাকে নিয়ে জয়রাইডে বেরিয়ে দুধের শিশুকে চাকায় পিষে দিল দ্বাদশের ছাত্র! ভয়ংকর সেই ছবি...

Lucknow Hit-And-Run Video: দ্রুতগামী সুইফট ডিজায়ার গাড়ি পথচারীদের উপর উঠে গেলে এক ৬ বছরের শিশুর মৃত্যু হয় এবং আরও চারজন গুরুতর আহত হন। পুলিশ জানায়, গাড়িটি চালাচ্ছিল দ্বাদশ শ্রেণির এক ছাত্র। যে তার প্রেমিকার সঙ্গে ঘুরতে বেরিয়েছিল। দুর্ঘটনার পর সে পালিয়ে গেলেও পরে পুলিস তাকে গ্রেফতার করে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Feb 13, 2026, 05:47 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ঘটনাস্থল লখনউয়ের বানথরা এলাকা (Lucknow’s Banthra area)। একটি দ্রুতগামী সুইফট ডিজায়ার গাড়ি পথচারীদের উপর উঠে গেলে এক ৬ বছরের শিশুর মৃত্যু হয়, আরও চারজন গুরুতর আহত হন (six-year-old boy killed and four others injured)। পুলিস জানায়, গাড়িটি চালাচ্ছিল দ্বাদশ শ্রেণির এক ছাত্র, যে তার প্রেমিকার সঙ্গে ঘুরতে বেরিয়েছিল। দুর্ঘটনার পর সে পালিয়ে গেলেও পরে পুলিস পরে তাকে গ্রেফতার করে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Gyanesh Kumar: বাংলার SIR নিয়ে ভয়ংকর অভিযোগ! নথি হিসেবে যা আপলোড হয়েছে, তাতে আঁতকে উঠছে কমিশন! ডকুমেন্টে ভুল থাকলে কি ফের...

দুর্ঘটনা 

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় লখনউয়ের কানপুর রোডে হনুমান মন্দিরের কাছে একটি চাট স্টলের সামনে ভিড়ের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি ঢুকে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, গাড়িটি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে আসছিল। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় ৬ বছর বয়সী দীক্ষান্ত প্যাটেল গুরুতর আহত হয় এবং পরে সে মারা যায়। আহতদের মধ্যে রয়েছেন সাধনা প্যাটেল, মীনা দেবী (৬০), আরমান (১২) এবং ই-রিকশা চালক অবধ বিহারী (৪২)। বর্তমানে তারা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এবং তাদের অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে।

'ফেয়ারওয়েল পার্টি' থেকে জয়রাইড
 
দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলার পরে ওই ছাত্রটি তার গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায়। পুলিসি তদন্তে জানা গিয়েছে, সে প্রথমে তার প্রেমিকাকে একটি জায়গায় নামিয়ে দেয় এবং নিজে আত্মগোপন করে। পরে অবশ্য পুলিসের তল্লাশিতে সে ধরা পড়ে। ওই ছাত্রটি তার স্কুলের 'ফেয়ারওয়েল পার্টি' থেকে ফিরছিল এবং গাড়ি নিয়ে জয়রাইডে (Joyride) বেরিয়েছিল। এই ঘটনার পর নাবালকদের গাড়ি চালানো এবং অভিভাবকদের দায়িত্বজ্ঞান নিয়ে পুনরায় প্রশ্ন উঠেছে। পথচারীদের ধাক্কা দেওয়া ছাড়াও গাড়িটি একটি দাঁড়িয়ে থাকা মোটরসাইকেল, একটি অটো রিকশা এবং আরও কয়েকটি যানবাহনের ক্ষতি করেছে।

আরও পড়ুন: Bangladesh Election 2026 Result: অশান্ত বাংলাদেশ অতীত! ঐতিহাসিক জয়ের পরে প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন কি তারেক রহমানই?

ল্যাম্বরগিনি দুর্ঘটনার ঠিক পাঁচ দিন পরে

এই ঘটনাটি কানপুরে ল্যাম্বরগিনি দুর্ঘটনার ঠিক পাঁচ দিন পরেই ঘটল। যেখানে একজন ব্যবসায়ীর ছেলের বেপরোয়া গাড়ি চালানোর ফলে ৬ জন আহত হয়েছিলেন। লখনউয়ের এই মর্মান্তিক ভিডিয়োটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও ছড়িয়ে পড়েছে, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Deadly bike rideLucknow Hit And Run caseLucknow Hit-And-Run Videocar rammed into pedestrianssix-year-old boy killedfour injuredClass 12 Studentchaat stall in Lucknow’s Banthrajoyride with girlfriend
