Hyderabad Horror: হাড়হিম; বিয়ে ভেঙে গেলে তরুণীর শরীরে সিরিঞ্জ দিয়ে জোর করে HIV-পজিটিভ রক্ত পুশ করে যুবক

Hyderabad Horror: হাড়হিম; বিয়ে ভেঙে গেলে তরুণীর শরীরে সিরিঞ্জ দিয়ে জোর করে HIV-পজিটিভ রক্ত পুশ করে যুবক
HIV Blood Horror: বিয়ের প্রস্তাব বাতিল হওয়ার প্রতিশোধ নিতে এক এইচআইভি পজিটিভ ব্যক্তি তার নিজের রক্ত এক তরুণীর শরীরে সিরিঞ্জ দিয়ে পুশ করে! ভয়ংকর! অসুস্থ হয়ে পড়েন তরুণী।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সম্বন্ধ ভেঙে যায়। পিছিয়ে যায় মেয়ের বাড়িই (parents called off daughter's wedding)। এর প্রতিশোধ নিয়ে ভয়ংকর কাণ্ড ঘটায় এইচআইভি-পজিটিভ এক তরুণ, যার সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা চলছিল! নিজের রক্ত সে সিরিঞ্জ দিয়ে জোর করে পুশ (administered HIV-infected blood) করে দেয় ওই তরুণীটির শরীরে। অবিশ্বাস্য ভয়ংকর হাড়হিম ঘটনাটি ঘটেছে হায়দরাবাদে।
মর্মান্তিক ও নৃশংস
হায়দরাবাদের পোচারাম আইটি করিডোর এলাকা থেকে এই অত্যন্ত মর্মান্তিক ও নৃশংস ঘটনার খবরটি পাওয়া গেছে। বিয়ের প্রস্তাব বাতিল হওয়ার প্রতিশোধ নিতে ওই এইচআইভি (HIV) পজিটিভ ব্যক্তি তার নিজের রক্ত এক তরুণীর শরীরে সিরিঞ্জ দিয়ে পুশ করে দেয়।
এইচআইভি সংক্রমণের ইতিহাস
২৪ বছর বয়সী ওই ব্যক্তি এবং যে-তরুণীর সঙ্গে তার বিয়ের কথাবার্তা চলছিল, তাঁরা পরস্পর আত্মীয় ছিলেন। তাঁদের পরিবার এই বিয়ের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তবে তরুণীর পরিবারের সন্দেহ হওয়ায় এবং যুবকের বাবা-মায়ের এইচআইভি সংক্রমণের ইতিহাস থাকায়, তরুণীর পরিবার তাকে মেডিকেল টেস্ট করাতে বলে। পরীক্ষার রিপোর্টে ওই যুবক এইচআইভি পজিটিভ হিসেবে শনাক্ত হয়। এর পরই তরুণীর পরিবার এই বিয়ের কথাবার্তা ভেঙে দেয়।
জোর করে পুশ
বিয়ে ভেঙে যাওয়ার খবরে ভয়ংকর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে ওই যুবক। সে প্রতিশোধ নেওয়ার পরিকল্পনা করে। গত ১১ মার্চ, যখন তরুণী তাঁর ফ্ল্যাটে একা ছিলেন, তখন সে সেখানে গিয়ে জোর করে একটি সিরিঞ্জ দিয়ে তার নিজের এইচআইভি সংক্রমিত রক্ত তরুণীটির শরীরে পুশ করে পালিয়ে যায়।
জ্বরের কবলে তরুণী
ঘটনাটি তরুণী শুরুতে কাউকে না জানালেও, পরবর্তীতে অসুস্থ হয়ে পড়লে এবং শরীরে জ্বরের লক্ষণ দেখা দিলে তার পরিবার তাঁকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যায়। চিকিৎসকের জিজ্ঞাসাবাদের মুখে তরুণী ঘটনাটি খুলে বলে। তরুণীকে চিকিৎসার জন্য গান্ধী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে সংক্রমণের বিষয়টি নিশ্চিত হতে অন্তত তিন মাস সময় লাগতে পারে।
গ্রেফতার অভিযুক্ত
এদিকে মেয়ের তরফে সব জেনে তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিস ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১০৯ ধারায় (হত্যার চেষ্টা) মামলা রুজু করে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে এবং তাকে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়।
