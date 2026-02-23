High Court Big Verdict: একজন গৃহবধূ সংসারে যে পরিমাণ খাটেন, তাঁর যা ত্যাগ-- প্রচুর টাকা মাইনে দিয়েও তা মাপা যায় না: হাইকোর্ট

High Court Big Verdict: একজন গৃহবধূ সংসারে যে পরিমাণ খাটেন, তাঁর যা ত্যাগ-- প্রচুর টাকা মাইনে দিয়েও তা মাপা যায় না: হাইকোর্ট
ভারতীয় সমাজে একজন গৃহিণীর (Homemaker) ভূমিকা ঠিক কতখানি? তিনি কি কেবল ঘরের কাজই করেন, নাকি তাঁর শ্রমের একটি সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক মূল্য রয়েছে? সম্প্রতি একটি মামলার শুনানিতে দিল্লি হাইকোর্ট এই বিষয়ে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং সংবেদনশীল রায় দিয়েছে। আদালতের মতে, একজন গৃহিণী তাঁর পরিবারে যে শ্রম দেন এবং যে অবদান রাখেন, তার কোনও নির্দিষ্ট আর্থিক মাপকাঠি বা ‘বেতন’ (Salary) হতে পারে না। তাঁর ত্যাগ ও পরিশ্রম আদতে অমূল্য। টাকার অধিকার ছাড়াও তাঁকে, সম্মান-শ্রদ্ধা-অধিকার ও সেই স্বীকৃতি দেওয়া উচিত্ সংসারে।
মামলার প্রেক্ষাপট
দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি তুষার রাও গেডেলার এজলাসে একটি মোটর দুর্ঘটনা সংক্রান্ত ক্ষতিপূরণের মামলার শুনানি চলছিল। ২০০৬ সালের একটি পথ দুর্ঘটনায় এক মহিলার মৃত্যু হয়। নিম্ন আদালত ওই মহিলার পরিবারকে ক্ষতিপূরণের যে অঙ্ক নির্ধারণ করে দিয়েছিল, তা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে পরিবারটি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়। তাঁদের দাবি ছিল, মৃত মহিলা একজন দক্ষ গৃহিণী ছিলেন এবং তাঁর অবদানের নিরিখে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ আরও বাড়ানো উচিত।
আদালতের পর্যবেক্ষণ: গৃহিণীর শ্রম বনাম বাজারের বেতন
শুনানির সময় আদালত স্পষ্ট করে দেয় যে, একজন গৃহিণী সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যে পরিমাণ কাজ করেন, তা কোনও দফতরের কাজ করা পেশাদারের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। আদালত জানায়:
'একজন গৃহিণী পরিবারের জন্য যে নিঃস্বার্থ সেবা দান করেন, তাকে কেবল অর্থের অংকে বিচার করা যায় না। তাঁর কাজের অর্থনৈতিক মূল্য নির্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ, কারণ তিনি কোনও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাজ করেন না; তিনি ২৪ ঘণ্টা পরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নিয়োজিত থাকেন।'
বিচারপতি আরও বলেন যে, একজন গৃহিণী মা, স্ত্রী এবং গৃহকর্ত্রী হিসেবে যে বহুমুখী ভূমিকা পালন করেন, তা পরিবারের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে পরোক্ষভাবে বিশাল অবদান রাখে। যদি তাঁর কাজের বদলে বাইরে থেকে লোক নিয়োগ করতে হতো, তবে তার ব্যয়ভার বহন করা অনেক পরিবারের পক্ষেই অসম্ভব হতো।
কাল্পনিক আয়ের ধারণা
ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে আদালত ‘কাল্পনিক আয়’ বা Notional Income-এর ধারণার ওপর জোর দেয়। আদালত বলে যে, কোনো মহিলা বাইরে গিয়ে অর্থ উপার্জন করেন না মানে এই নয় যে তাঁর শ্রমের কোনো দাম নেই। দক্ষ শ্রমিকের (Skilled Worker) ন্যূনতম মজুরির ভিত্তিতে একজন গৃহিণীর কাজের আর্থিক মূল্য নির্ধারণ করা উচিত।
আদালত নিম্ন আদালতের রায় সংশোধন করে জানায়, মৃত ওই মহিলাকে কেবল একজন ‘অদক্ষ’ কর্মী হিসেবে বিবেচনা করা ভুল। একজন গৃহিণীর ম্যানেজমেন্ট দক্ষতা, রান্নার নিপুণতা এবং পরিবারের দেখভাল করার ক্ষমতা তাঁকে একজন ‘দক্ষ’ কর্মীর পর্যায়ে উন্নীত করে।
লিঙ্গ বৈষম্য ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি
দিল্লি হাইকোর্টের এই রায়ে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। আদালত উল্লেখ করেছে যে, ঘরোয়া কাজকে প্রায়শই তুচ্ছ করে দেখা হয় এবং ভাবা হয় যে এর কোনো উৎপাদনশীল মূল্য নেই। কিন্তু আদালত মনে করিয়ে দেয় যে, একজন কর্মজীবী মানুষ নিশ্চিন্তে বাইরে গিয়ে কাজ করতে পারেন কারণ ঘরের সমস্ত দায়িত্ব একজন নারী সামলে রাখেন। এই 'অদৃশ্য শ্রম' (Invisible Labour) দেশের জিডিপিতে সরাসরি যুক্ত না হলেও, তা আদতে দেশের অর্থনীতির মূল ভিত্তি।
রায়ের গুরুত্ব
এই রায়ের ফলে ভবিষ্যতে যে বিষয়গুলো প্রভাবিত হবে:
দুর্ঘটনাজনিত বিমা: পথ দুর্ঘটনায় কোনো গৃহিণীর মৃত্যু হলে তাঁর পরিবার এখন থেকে আরও সম্মানজনক এবং যুক্তিযুক্ত ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে।
নারীর অধিকার: এই পর্যবেক্ষণ সমাজে গৃহিণীদের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।
আইনি স্বীকৃতি: গৃহিণীদের শ্রমকে ‘অর্থনৈতিক অবদান’ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পথে এটি একটি বড় পদক্ষেপ।
দিল্লি হাইকোর্টের এই রায় কেবল আইনি লড়াইয়ের জয় নয়, বরং এটি লক্ষ লক্ষ ভারতীয় নারীর আজীবনের নিঃস্বার্থ ত্যাগের একটি স্বীকৃতি। আদালত এটি পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, ঘরের কাজের কোনো মাসের শেষে বেতন স্লিপ থাকে না ঠিকই, কিন্তু সেই কাজের মূল্য পরিমাপ করার মতো বড় কোনো তুলাদণ্ডও পৃথিবীতে নেই। গৃহিণীর শ্রমকে ‘অবৈতনিক’ বললেও তাকে ‘মূল্যহীন’ বলা যায় না।
