/পিএইচডি, ২৪ ঘণ্টা বাড়িতে থাকেন না, তো? ছেলে হোন বা মেয়ে, পরিবারের যত্ন নিলেই লিঙ্গ নির্বিশেষে তিনি হোমমেকার, পিরিয়ড: হাইকোর্ট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পরিবারের যত্ন নেওয়া ও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ‘হোমমেকার’ শব্দটি কেবল মহিলাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না আর। এর একটি আধুনিক ও উদার আইনি সংজ্ঞা দিল কর্ণাটক হাইকোর্ট। আদালত স্পষ্টভাবে জানিয়েছে যে ‘হোমমেকার’ শব্দটি সম্পূর্ণভাবে লিঙ্গ-নিরপেক্ষ (Gender-neutral)। পুরুষ, উপার্জনকারী বা চাকুরিজীবী-- যে কেউই যদি পরিবারের সদস্যদের সেবায় অবদান রাখেন, তবে তাঁদের হোমমেকার হিসেবে বিবেচনা করা যায়।
মামলার প্রেক্ষাপট
২০১৩ সালের অক্টোবর মাসে কর্ণাটক রাজ্য সড়ক পরিবহণ নিগমের (KSRTC) একটি বাসের সঙ্গে দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন মহিলা পম্পা পাল। তিনি বায়োটেকনোলজিতে স্নাতকোত্তর (Master's in Biotechnology) এবং দুর্ঘটনার আগে একটি কলেজে অতিথি অধ্যাপক (Guest Lecturer) হিসেবে প্রতি মাসে ৩৫,০০০ টাকা বেতনে কাজ করতেন।
দুর্ঘটনার সময় তিনি সরাসরি কর্মরত ছিলেন কি না, তার নির্দিষ্ট প্রমাণ না থাকায় নিম্ন আদালত (মোটর এক্সিডেন্ট ক্লেমস ট্রাইব্যুনাল) তাঁকে ভবিষ্যৎ আয়ের ক্ষতি বাবদ ক্ষতিপূরণ দেয়নি। তবে ট্রাইব্যুনাল প্রায় ৪.৫৫ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য করেছিল।
পরবর্তীতে তিনি এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে কর্ণাটক হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন এবং দাবি করেন যে, দুর্ঘটনার ফলে তাঁর স্থায়ী অক্ষমতার কারণে তিনি পরিবারের গৃহস্থালি দায়িত্ব আগের মতো পালন করতে পারছেন না, তাই হোমমেকার হিসেবে তাঁর ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য।
কেএসআরটিসি (KSRTC)-এর পক্ষ থেকে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে, যেহেতু ওই মহিলা উচ্চশিক্ষিত এবং পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট, তাই তাঁকে হোমমেকার হিসেবে গণ্য করা যায় না।
আদালতের তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণ
বিচারপতি ড. চিল্লাকুর সুমালতার (Justice Dr. Chillakur Sumalatha) একক বেঞ্চ পরিবহণ নিগমের যুক্তি খারিজ করে দেন। আদালত জানায়:
শিক্ষাগত যোগ্যতার সঙ্গে সম্পর্কহীন: কোনও ব্যক্তি উচ্চশিক্ষিত, স্নাতক, স্নাতকোত্তর বা ডক্টরেট হলেও তিনি পরিবারের যত্ন নিলে হোমমেকার হিসেবে গণ্য হবেন।
২৪ ঘণ্টা বাড়িতে থাকা বাধ্যতামূলক নয়: কাউকে হোমমেকার বিবেচনা করতে হলে তাঁকে নিরক্ষর হতে হবে বা ২৪ ঘণ্টা ঘরেই বসে থাকতে হবে-- এমন কোনও নিয়ম নেই। একজন কর্মজীবী মহিলা বা পুরুষও পেশাগত কাজের পাশাপাশি পরিবারের জন্য সেবা দিলে হোমমেকারের মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য।
হোমমেকারের প্রকৃত সংজ্ঞা: আদালত বলে, 'যে ব্যক্তি অক্লান্ত পরিশ্রম করেন, নিঃশর্ত ভালোবাসা দেন, নিজের আরাম বিসর্জন দেন এবং একটি সুখী ও স্থিতিশীল পরিবারের মূল স্তম্ভ হয়ে ওঠেন, তিনিই একজন হোমমেকার।'
বর্ধিত ক্ষতিপূরণ ও ভবিষ্যৎ প্রভাব
আদালত লক্ষ্য করে যে দুর্ঘটনার কারণে শারীরিক অক্ষমতার ফলে ওই মহিলা অন্তত তিন মাস পরিবারের দেখাশোনা করতে পারেননি। এর ফলে আদালত তাঁর পরিবারের সেবার ক্ষতি ও স্থায়ী শারীরিক অক্ষমতার বিষয় বিবেচনা করে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ আরও প্রায় ১.৯৬ লাখ টাকা বাড়িয়ে দেয়।
আইনি বিশেষজ্ঞদের মতে, কর্ণাটক হাইকোর্টের এই রায় সড়ক দুর্ঘটনা ও বিমা সংক্রান্ত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে অত্যন্ত প্রগতিশীল ভূমিকা রাখবে।
পরিবারের প্রতি গৃহস্থালি শ্রমের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মূল্যকে স্বীকৃতি দেওয়ার পাশাপাশি এটি লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণেও বড় নজির স্থাপন করল।
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