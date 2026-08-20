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পিএইচডি, ২৪ ঘণ্টা বাড়িতে থাকেন না, তো? ছেলে হোন বা মেয়ে, পরিবারের যত্ন নিলেই লিঙ্গ নির্বিশেষে তিনি হোমমেকার, পিরিয়ড: হাইকোর্ট

Karnataka High Court on Home Making definition: পরবর্তীতে তিনি এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে কর্ণাটক হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন এবং দাবি করেন যে, দুর্ঘটনার ফলে তাঁর স্থায়ী অক্ষমতার কারণে তিনি পরিবারের গৃহস্থালি দায়িত্ব আগের মতো পালন করতে পারছেন না, তাই হোমমেকার হিসেবে তাঁর ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 20, 2026, 06:07 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 06:07 PM IST
পিএইচডি, ২৪ ঘণ্টা বাড়িতে থাকেন না, তো? ছেলে হোন বা মেয়ে, পরিবারের যত্ন নিলেই লিঙ্গ নির্বিশেষে তিনি হোমমেকার, পিরিয়ড: হাইকোর্ট

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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