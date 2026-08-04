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হরমুজের যুদ্ধে 'মৃত' নাবিক আশীষকে নিয়ে বিরাট রহস্য: DNA আর কঙ্কাল কার তাহলে? কিডন্য়াপ হয়ে অন্য দেশে বন্দি? ওকে ফিরিয়ে দিন, স্ত্রীর 'সুপ্রিম' আর্তি

Ashish Kumar Missing Captain in Hormuz Strait Ship Attack: হামলার পর ক্যাপ্টেনের কেবিন থেকে ওমানের উপকূলরক্ষী বাহিনী কিছু পোড়া হাড়গোড় উদ্ধার করে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হয়েছিল যে সেই অবশিষ্টাংশ ক্যাপ্টেন আশিস কুমারেরই। তবে ওমান পুলিস ও তদন্তকারী সংস্থা যখন ওই হাড়ের সঙ্গে আশিসের ছোট ভাইয়ের ডিএনএ (DNA) নমুনা মেলায়, তখন দেখা যায় ডিএনএ মোটেও মিলছে না।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 04, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 05:24 PM IST
হরমুজের যুদ্ধে 'মৃত' নাবিক আশীষকে নিয়ে বিরাট রহস্য: DNA আর কঙ্কাল কার তাহলে? কিডন্য়াপ হয়ে অন্য দেশে বন্দি? ওকে ফিরিয়ে দিন, স্ত্রীর 'সুপ্রিম' আর্তি

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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