English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • 38 Indian Flagged Ships stranded at Hormuz: হরমুজ আটকাতেই ঘোর সংকটে ভারত! আটকে ৩৮ ভারতীয় জাহাজ-১১০০ নাবিক...

38 Indian Flagged Ships stranded at Hormuz: হরমুজ আটকাতেই ঘোর সংকটে ভারত! আটকে ৩৮ ভারতীয় জাহাজ-১১০০ নাবিক...

Indian Ships Stuck at Strait of Hormuz: প্রায় ২৩,০০০ ভারতীয় নাবিক পশ্চিম এশিয়ার জলসীমায় বিভিন্ন জাহাজে কর্মরত। ইতিমধ্যেই বিদেশি জাহাজে ৩ জন ভারতীয় নাবিক যুদ্ধের কারণে প্রাণ হারিয়েছেন। প্রায় ১৫০টি জাহাজ প্রণালীর আশেপাশে আটকে রয়েছে বলে খবর। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Mar 5, 2026, 12:55 PM IST
38 Indian Flagged Ships stranded at Hormuz: হরমুজ আটকাতেই ঘোর সংকটে ভারত! আটকে ৩৮ ভারতীয় জাহাজ-১১০০ নাবিক...
নিজস্ব ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হরমুজ প্রণালী অবরুদ্ধ করেছে ইরান। আর তার জেরে এবার বিপাকে ভারতীয় জাহাজ। মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধির জেরে পারস্য উপসাগরে আটকে পড়েছে ৩৮টি ভারতীয় জাহাজ। এই জাহাজগুলিতে প্রায় ১,১০০ জন নাবিক রয়েছেন। ওদিকে ইতিমধ্যেই ওমান উপকূলের কাছে বিদেশি পতাকাবাহী জাহাজে ইরানের হামলার ঘটনায় তিনজন ভারতীয় নাবিক নিহত হয়েছেন।

Add Zee News as a Preferred Source

তেল ও গ্যাস পরিবহনের গুরুত্বপূর্ণ পথ হরমুজ প্রণালী ইরান বন্ধ করে দেওয়াতেই পরিস্থিতি আরও সঙ্কটজনক হয়ে উঠেছে। আটকে থাকা বহু জাহাজেই রয়েছে অপরিশোধিত তেল ও এলএনজি। এখন হরমুজ প্রণালীতে আটকে ৩৮টি ভারতীয় জাহাজ। যেখানে নাবিক সংখ্যা প্রায় ১,১০০ জন। ভারত বিশ্বে নাবিক সরবরাহকারী দেশগুলির মধ্যে ফিলিপাইন ও চীনের পরেই তৃতীয় স্থানে রয়েছে। যে কোনও সময়ে প্রায় ২৩,০০০ ভারতীয় নাবিক পশ্চিম এশিয়ার জলসীমায় বিভিন্ন জাহাজে কর্মরত থাকেন। 

এখন উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, এই অঞ্চলে কর্মরত ভারতীয় নাবিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ভারত সরকার সম্পূর্ণভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জরুরি ভিত্তিতে পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য কেন্দ্রীয় বন্দর, নৌপরিবহন ও জলপথ পরিবহন মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোওয়াল একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন এবং ভারতীয় নাবিকদের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে নির্দেশ দেন।

সরকারি সূত্রে খবর, বর্তমানে ২৪টি ভারতীয় পতাকাবাহী জাহাজ হরমুজ প্রণালীর পশ্চিম দিকে অবস্থান করছে, আর ১৪টি জাহাজ পূর্ব দিকে রয়েছে। ডিরেক্টরেট জেনারেল অব শিপিং জানিয়েছে, উত্তেজনা থাকলেও এখনও পর্যন্ত কোনও ভারতীয় জাহাজ সরাসরি হামলার শিকার হয়নি। তবে প্রাণ হারিয়েছেন বিদেশি জাহাজে কর্মরত ভারতীয় নাবিকদের ৩ জন। এছাড়া অন্তত পাঁচটি তেলবাহী ট্যাঙ্কার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভারতীয় জাহাজ ছাড়াও বর্তমানে প্রায় ১৫০টি জাহাজ প্রণালীর আশেপাশে আটকে রয়েছে বলে খবর। জানা যাচ্ছে, পরিস্থিতির কারণে অনেক জাহাজ এখন আফ্রিকার কেপ অব গুড হোপ ঘুরে যাচ্ছে, এর ফলে যাত্রার সময় ও খরচ দুটোই উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যাচ্ছে।

তেলের দামের উপর প্রভাব:
হরমুজ প্রণালী বন্ধ হয়ে গেলে তেলের দাম ব্যাপক বৃদ্ধি পেতে পারে। কারণ বিশ্বব্যাপী নিরবিচ্ছিন্ন তেল সরবরাহের জন্য হরমুজ প্রণালী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।  ব্যারেলে প্রতি ৯৫ থেকে ১১০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে তেলের দাম।

ভারতীয় অর্থনীতিতে প্রভাব:
ভারত তার অপরিশোধিত তেলের চাহিদার প্রায় ৯০% পূরণ করে আমদানির মাধ্যমে। এখন মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিরতার কারণে তেলের আমদানি বাধাপ্রাপ্ত হলে ভারতের মুদ্রাস্ফীতি বাড়তে পারে, যা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকে ঝুঁকির মুখে ফেলতে পারে।

বিকল্প ব্যবস্থা
ভারতে মাত্র ২৫ দিনের তেল মজুত আছে। এই পরিস্থিতে রাশিয়া সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ভারতের দিকে। অপরিশোধিত তেল পাঠানোর কথা বলেছে রাশিয়া। এছাড়া জরুরি অবস্থার জন্য ভারতের কৌশলগত পেট্রোলিয়াম রিজার্ভ (SPR) মজুত রয়েছে।

আরও পড়ুন, Iran Israel War: মায়ের শেষকৃত্যে যোগ দিতে একমাস আগেই দেশে, যুদ্ধ কেড়ে নিল ছেলেকেও! মোট কতজন ভারতীয়ের মৃত্যু?

আরও পড়ুন, Oil Price: অবরুদ্ধ হরমুজ! তেল সংকট বিশ্বে? যুদ্ধের জেরে ভারতে জ্বালানির দামের ঊর্ধ্বগতি ঠেকাতে ৫ দফা পদক্ষেপ কেন্দ্রের...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Indian flagged ShipHormuz straitIran Israel warUS Iran Israel War
পরবর্তী
খবর

Lucrative Job opportunity in LIC: মাধ্যমিক পাশ হলেই চলবে, LIC দিচ্ছে মাসে ৭০০০ টাকা আয়ের সুযোগ, জানুন বিশদে...
.

পরবর্তী খবর

Iran Israel War: মায়ের শেষকৃত্যে যোগ দিতে একমাস আগেই দেশে, যুদ্ধ কেড়ে নিল ছেলেকেও! মোট কতজন...