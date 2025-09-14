English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Horrifying Crime in Bihar: মা বিদেশে, মেয়ে সতেরোতে পড়তেই কুনজর বাবার! নাগাড়ে কদর্য নোংরামিতে বিপন্ন কিশোরীর জীবন...

নবনীতা সরকার | Updated By: Sep 14, 2025, 03:48 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিহারের শিবহর জেলার পিপরাহি থানা এলাকার পৈশাচিক ঘটনা।  দুই স্ত্রী রয়েছে এর ব্যক্তির। আগের পক্ষের ১৭ বছর বয়সী এক মেয়েও রয়েছে। কিন্তু পিশাচ বাবা তার প্রথম পক্ষের ১৭ বছর বয়সী ওই মেয়েকে লাগাতার ধর্ষণ করে এবং ছয় দিন ধরে তাকে আটকে রাখে বলে অভিযোগ উঠেছে। জরুরি পরিষেবা নম্বরে যোগাযোগ করে মেয়েটি পুলিসকে খবর দিলে পুলিস তাকে উদ্ধার করে। এরপর মেয়েটি স্থানীয় নারী থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করে।

অভিযুক্ত ব্যক্তি পারিবারিক কলহের কারণে তার প্রথম স্ত্রীকে ত্যাগ করেন এবং তার শ্যালিকাকে বিয়ে করেন। পরের পক্ষে তার তিন ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। প্রথম স্ত্রী পুনরায় বিয়ে করে বিদেশে চলে যাওয়ার পর, মেয়েটি তার দিদার কাছে থাকত, তবে চার মাস আগে বাবা তাকে ফিরিয়ে আনেন।

সম্প্রতি, পারিবারিক ঝগড়ার পর সৎ মা তার সন্তানদের নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যান, যার ফলে বাবা এবং মেয়ে বাড়িতে একা ছিল। অভিযোগ উঠেছে, এই সময়ে বাবা মেয়েটিকে আটকে রেখেছিলেন এবং তার চলাফেরার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। মেয়েটির বয়ান এবং ডাক্তারি পরীক্ষার ভিত্তিতে পুলিস মামলা দায়ের করেছে। অভিযুক্ত বাবা বর্তমানে পলাতক এবং পুলিস তাকে গ্রেফতারের জন্য অভিযান চালাচ্ছে।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এই ঘটনাটিকে গুরুত্বের সাথে দেখছে। এসডিপিও সুশীল কুমার তদন্তের কথা নিশ্চিত করেছেন এবং আশ্বাস দিয়েছেন যে মেয়েটি সুরক্ষা ও সহায়তা পাচ্ছে। এই ঘটনার পর জনমনে ক্ষোভ এবং শিশুদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে।

এই ঘটনাটি গুরুতর সামাজিক সমস্যাকে তুলে ধরে এবং অরক্ষিত ব্যক্তিদের এমন ভয়ঙ্কর নির্যাতন থেকে রক্ষা করতে সতর্কতা ও কঠোর পদক্ষেপের জরুরি প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরে।

 

