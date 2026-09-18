/VIRAL VIDEO: চোয়াল থেকে টেনেও বাঁচানো গেল না: ৬ মাসের কোলের শিশুকে কামড়ে খুবলে খেল রক্তপিপাসু পিটবুল, দেখে শিউরে উঠল দেশ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: পোষা কুকুরের হিংস্র আক্রমণ নিয়ে ফের এক মর্মান্তিক ও শিউরে ওঠার মতো ঘটনা হরিয়ানার সোনপত এলাকায়। এক প্রতিবেশীর পোষা পিটবুল কুকুরের নির্মম হামলায় মারাত্মক জখম হল মাত্র ৬ মাস বয়সী নিষ্পাপ শিশু। হিংস্র প্রাণীর কামড় ও আঁচড়ে শিশুর শরীরের একাধিক অংশ ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, যেখানে চিকিৎসকরা তার জীবন বাঁচাতে প্রাণপণ লড়াই চালাচ্ছেন। এদিকে এই হাড়হিম করা ঘটনার একটি সিসিটিভি ফুটেজও সামনে এসেছে, যা দেখে স্তম্ভিত গোটা দেশ।
সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়ল ভয়াবহ দৃশ্য
ভাইরাল হওয়া সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, কী ভাবে কোনও প্ররোচনা ছাড়াই পিটবুল কুকুরটি হঠাত্ এসে শিশুটির ওপর চড়াও হয়। শিশুটি বাড়ির বাইরে বা পরিবারের কারও সঙ্গে থাকার সময়েই হঠাৎ দৌড়ে এসে পিটবুলটি তাকে কামড়ে ধরে প্রবলভাবে ঝাঁকাতে শুরু করে।
শিশুটির পরিবারের সদস্যরা এবং স্থানীয় পথচারীরা তৎক্ষণাৎ ছুটে এসে কুকুরটিকে থামানোর চেষ্টা করেন। লাঠি, পাথর ও হাত দিয়ে বহুক্ষণ টানাটানি ও মারধর করার পর কোনওমতে কুকুরটির চোয়াল থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় শিশুটিকে ছাড়িয়ে নেওয়া সম্ভব হয়। তবে ততক্ষণে শিশুটির শরীরে গভীর ক্ষত তৈরি হয়ে গিয়েছিল।
চিকিৎসা ও শিশুর শারীরিক অবস্থা
রক্তাক্ত অবস্থায় শিশুটিকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, শিশুটির মুখ, মাথা ও শরীরে কুকুরের ধারালো দাঁতের গভীর আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ এবং মারাত্মক আঘাতের কারণে তার শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক।
সংক্রমণের আশঙ্কা কাটাতে এবং আঘাত সারাতে তাকে কড়া পর্যবেক্ষণে আইসিইউ-তে (ICU) রাখা হয়েছে। চিকিৎসকদের একটি বিশেষ দল তার চিকিৎসার তদারকি করছে।
প্রতিবেশী ও পরিবারের ক্ষোভ
ঘটনার পর থেকেই আক্রান্ত শিশুর পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও আতঙ্কের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে পোষ্যের মালিকের চরম গাফিলতির বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়েছে।
প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, পিটবুলের মতো আক্রমণাত্মক ও বিপজ্জনক প্রজাতির কুকুরকে প্রকাশ্যে ঘোরানোর সময় মুখে কোনও 'মাজল' (Muzzle বা মুখের ঢাকনা) পরানো ছিল না, এমনকি তার গলায় কোনও মজবুত শেকলও বাঁধা ছিল না। আবাসিক এলাকায় এমন বিপজ্জনক প্রজাতির কুকুরকে সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় ছেড়ে দেওয়ার কারণেই এই নারকীয় দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ।
পুলিসি পদক্ষেপ ও আইনি জটিলতা
ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় পুলিস প্রশাসন তদন্তে নেমেছে। সিসিটিভি ফুটেজটি খতিয়ে দেখে কুকুরের মালিকের বিরুদ্ধে অবহেলার অভিযোগ এনে সংশ্লিষ্ট ধারায় আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
ভারতে পিটবুল, রটওয়াইলারের মতো আক্রমণাত্মক বিদেশি প্রজাতির কুকুর পোষা, প্রজনন এবং বিক্রির ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক নির্দেশিকা ও নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও কী ভাবে এমন ঘটনা বারবার ঘটছে, তা নিয়ে ফের বড়সড় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, আবাসিক এলাকায় এই ধরনের হিংস্র কুকুর নিষিদ্ধ করার নিয়ম অবিলম্বে কঠোরভাবে কার্যকর করা হোক।
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