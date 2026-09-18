Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /VIRAL VIDEO: চোয়াল থেকে টেনেও বাঁচানো গেল না: ৬ মাসের কোলের শিশুকে কামড়ে খুবলে খেল রক্তপিপাসু পিটবুল, দেখে শিউরে উঠল দেশ

VIRAL VIDEO: চোয়াল থেকে টেনেও বাঁচানো গেল না: ৬ মাসের কোলের শিশুকে কামড়ে খুবলে খেল রক্তপিপাসু পিটবুল, দেখে শিউরে উঠল দেশ

Sonipat Pitbull Attack Viral VDO: প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, পিটবুলের মতো আক্রমণাত্মক ও বিপজ্জনক প্রজাতির কুকুরকে প্রকাশ্যে ঘোরানোর সময় মুখে কোনও 'মাজল' (Muzzle বা মুখের ঢাকনা) পরানো ছিল না, এমনকি তার গলায় কোনও মজবুত শেকলও বাঁধা ছিল না।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 18, 2026, 09:26 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 09:26 PM IST
VIRAL VIDEO: চোয়াল থেকে টেনেও বাঁচানো গেল না: ৬ মাসের কোলের শিশুকে কামড়ে খুবলে খেল রক্তপিপাসু পিটবুল, দেখে শিউরে উঠল দেশ

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ঋতশিবির 'খাম' পেতেই বিপাকে ISF! কমিশনকে চিঠি নওশাদের
2
3
4
5