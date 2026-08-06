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VIRAL VIDEO: ভাঙা পায়ে প্লাস্টারের বদলে কার্ডবোর্ড! চেনা সরকারি হাসপাতালের ভিডিয়ো ভাইরাল, ফের কাঠগড়ায় রাজ্যের বেহাল স্বাস্থ্য পরিষেবা

ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, রোগীর ভাঙা পা কার্ডবোর্ড দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে—যা অনলাইনে তীব্র ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। অনেকে স্বাস্থ্যব্যবস্থার সমালোচনা করলেও, কেউ কেউ বিষয়টিকে প্রাথমিক চিকিৎসার একটি সাময়িক পদক্ষেপ হিসেবে অভিহিত করেছেন।

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 06, 2026, 05:37 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 05:37 PM IST
VIRAL VIDEO: ভাঙা পায়ে প্লাস্টারের বদলে কার্ডবোর্ড! চেনা সরকারি হাসপাতালের ভিডিয়ো ভাইরাল, ফের কাঠগড়ায় রাজ্যের বেহাল স্বাস্থ্য পরিষেবা
Image Credit: যে ছবি নিয়ে বিতর্ক

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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