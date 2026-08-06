/VIRAL VIDEO: ভাঙা পায়ে প্লাস্টারের বদলে কার্ডবোর্ড! চেনা সরকারি হাসপাতালের ভিডিয়ো ভাইরাল, ফের কাঠগড়ায় রাজ্যের বেহাল স্বাস্থ্য পরিষেবা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে এক ব্যক্তি। প্লাস্টারের বদলে কার্ডবোর্ডের টুকরো আর গজ ব্যান্ডেজ দিয়ে তাঁর বাঁধা হয়েছে তাঁর ভাঙা পা! আর এই ঘটনার ভিডিয়ো নেটপাড়ায় ভাইরাল হতেই তুমুল বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। যদিও প্রতিবেদনে যে ভিডিয়োটি দেখবেন, সত্যতা যাচাই করেনি জি ২৪ ঘণ্টা। জানা যাচ্ছে বিহারের বেগুসরাই জেলার মাঞ্জাউল মহকুমা হাসপাতালের ঘটনা। সড়ক দুর্ঘটনার পা ভেঙে যাওয়ার পর ওই ব্যক্তিকে আনা হয়েছিল। যদিও উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে পরে অন্য হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। মাঞ্জাউল মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসকরা গজ ব্যান্ডেজ ও কার্ডবোর্ডের টুকরো দিয়ে তাঁর পা বেঁধেছিলেন বলেই অভিযোগ উঠেছে। ভিডিয়ো অনলাইনে ছড়িয়ে পড়তেই অনেকে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, আবার কেউ কেউ যুক্তি দিয়েছেন যে এই অস্থায়ী ব্যবস্থা হয়তো জরুরি প্রাথমিক চিকিৎসারই অংশ ছিল।
সাংবাদিকের শেয়ার করা ভিডিয়োতে ঝড়
পটনার এক সাংবাদিক মুকেশ সিং এই ভিডিয়ো ক্লিপ শেয়ার করে হাসপাতালের তুলোধোনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'বেগুসরাইয়ের মঞ্জাউল হাসপাতাল থেকে অত্যন্ত লজ্জাজনক এক ছবিই সামনে এসেছে। সড়ক দুর্ঘটনায় আহত এক যুবকের পায়ে প্লাস্টার করার পরিবর্তে চিকিৎসকরা কার্ডবোর্ড দিয়ে বেঁধে তাঁকে অন্য হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। এটি কেবল অবহেলাই নয়, বরং রোগীর জীবন ও স্বাস্থ্যের সঙ্গে গুরুতর আপস।' ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সরকারি হাসপাতালগুলিতে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিকাঠামো ও চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকেই এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। কেউ লিখেছেন, 'ভাই, উত্তরপ্রদেশ আর বিহার দেশের এমন রাজ্য যেখানে যে কোনও কিছুই ঘটতে পারে। এখানকার সরকার উন্নয়নের চেয়ে অন্য বিষয়ের উপরই বেশি মনোযোগ দেয়।' আরেকজন চিকিৎসাকর্মীদের পক্ষ নিয়ে লিখেছেন, 'হাসপাতালে যদি প্রয়োজনীয় সরঞ্জামই না থাকে, তবে ডাক্তার কীভাবে কাজ করবেন? সরকারকে প্রশ্ন করুন কেন হাসপাতালে প্রয়োজনীয় সামগ্রী থাকে না।' তৃতীয় একজন একই সুর মিলিয়ে বলেন, 'হাসপাতালে চিকিৎসা সামগ্রী না থাকাটা কি ডাক্তারের দোষ? সরকারই যদি টাকা না দেয়, তবে ডাক্তার কী করবেন?'
ঘটনায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া নেটপাড়ায়
সবাই বিষয়টিকে অবহেলা হিসেবে দেখেননি। কয়েকজন ব্যবহারকারী উল্লেখ করেন যে, সঠিক চিকিৎসার ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত জরুরি পরিস্থিতিতে ভাঙা হাড় বা অঙ্গকে স্থির রাখতে কার্ডবোর্ড ব্যবহার করে সাময়িক 'স্প্লিন্ট' (সহায়ক কাঠামো) তৈরি করা যেতেই পারে। একজন ব্যবহারকারী লেখেন, 'যেহেতু হাসপাতালে প্লাস্টার করার সুবিধা নেই, তাই ডাক্তার সঠিক কাজই করেছেন। এটি প্রাথমিক চিকিৎসার মতো এক পদক্ষেপ, যা নিশ্চিত করে যে স্থানান্তরের সময় হাড় যেন নড়াচড়া না করে এবং স্থির থাকে।' ভাইরাল হওয়া এই ক্লিপটি নিয়ে অনলাইনে ব্যাপক আলোচনা চলছেj অনেকে সরকারি হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসা পরিকাঠামোর দাবি জানাচ্ছেন, আবার অনেকে জরুরি অবস্থায় অঙ্গ স্থির রাখার বিষয়টিকে চূড়ান্ত চিকিৎসার সঙ্গে গুলিয়ে না ফেলার আহ্বান জানাচ্ছেন।
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