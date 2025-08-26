Mumbai Shocker: কুঁয়ো থেকে উঠল গৃহবধূ ও যুবকের দেহ, তদন্তে উঠে এল শিউরে ওঠার মতো ঘটনা

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Mumbai Shocker: মেয়ের শ্বশুরবাড়ির ওই ঘটনার খবর পাওয়ার পর গৃহবধূর বাবা, দাদু ও  কাকা কারকালা গ্রামে পৌঁছন। তারা তাদের মেয়েকে ফিরিয়ে দিতে বারবার তার শ্বশুরের কাছে অনুরোধ করেন  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Aug 26, 2025, 04:04 PM IST
Mumbai Shocker: কুঁয়ো থেকে উঠল গৃহবধূ ও যুবকের দেহ, তদন্তে উঠে এল শিউরে ওঠার মতো ঘটনা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কুঁয়ো থেকে তোলা হল জোড়া মৃতদেহ। তাদের হাত-পা বাঁধা। মহারাষ্ট্রের নানদেদের ওই ঘটনায় তোলপাড় এলাকা। মৃত ২ জনের একজন গৃহবধূ এবং অন্যজন স্থানীয় যুবক। খুনের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে মৃত মহিলার শ্বশুর ও তার দুই আত্মীয়কে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে। ওই গৃহবধূ ও যুবককে আপত্তিকর অবস্থায় দেখে ফেলেছিল তাদের বাড়ির লোকজন। তার পরেই এই হাড়হিম ঘটনা।

ঘটনাটি ঘটেছে নানদেদ জেলার কারকালা গ্রামে। সম্প্রতি তার পুত্রবধূকে ওই যুবকের সঙ্গে আপত্তিকর অবস্থায় দেখে ফেলে তারা শ্বশুর। তিনি গোটা পরিবারে ঘটনার কথা বলেন। তার পর থেকেই ঘরে এনিয়ে তুলকালাম হতে থাকে। কিন্তু তার পরিণাম যে এত ভয়ংকর হবে তা বুঝতে পারেনি গৃহবধূর শ্বশুরবাড়ির লোকজন।

মেয়ের শ্বশুরবাড়ির ওই ঘটনার খবর পাওয়ার পর গৃহবধূর বাবা, দাদু ও  কাকা কারকালা গ্রামে পৌঁছন। তারা তাদের মেয়েকে ফিরিয়ে দিতে বারবার তার শ্বশুরের কাছে অনুরোধ করেন। শেষপর্যন্ত ওই দুজনকে গৃহবধূর বাবার হাতে তুলে দেওয়া হয়। দুজনকে নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দেন তারা। কিন্তু গ্রামে ঢোকার আগেই দুজনকে খুন করে একটি কুঁয়োর ফেলে দেন তারা।

জেলার অতিরিক্ত পুলিস সুপার অর্চনা পাতিল বলেন, গৃহবধূর বাবা-কাকা ও দাদু ওই দুজনকে রাস্তায় খুন করে কুঁয়োয় ফেলে দেয়। ওই তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এনিয়ে বিস্তারিত তদন্ত করা হচ্ছে।

মঙ্গলবার লাতুরেও প্রায় একই রকমের ঘটনা ঘটে। একটি সুটকেসে পাওয়া যায় এক মহিলার মৃতদেহ। এনিয়ে  এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। 

Maharashtra ShockerMaharashtra woman killedhonour killing
