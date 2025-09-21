English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Gujarat Horror: কলিযুগেও 'সীতা'র অগ্নিপরীক্ষা! গরম তেলে বউকে হাত ডোবাতে বাধ্য করে স্বামী বললেন, 'বলো, তুমি পরপুরুষের সঙ্গে...'

Gujarat Horror: বিয়ের পর থেকেই ওই গৃহবধূর চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছিল শ্বশুরবাড়ির তরফ থেকে। এনিয়ে বিস্তার গোলমাল হয়েছে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Sep 21, 2025, 09:01 PM IST
Gujarat Horror: কলিযুগেও 'সীতা'র অগ্নিপরীক্ষা! গরম তেলে বউকে হাত ডোবাতে বাধ্য করে স্বামী বললেন, 'বলো, তুমি পরপুরুষের সঙ্গে...'

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভয়ংকর বললেও কম বলা হয়। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আনুগত্য নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। মোদ্দা কথা চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। তার জন্য গৃহবধূকে ভয়ংকর পরীক্ষা দিতে বাধ্য করল শ্বশুরবাড়ির পরিবার। ফুটন্ত তেলের কড়াইয়ে হাত ডুবিয়ে চরিত্রের পরীক্ষা দিতে গিয়ে হাত পুড়ে মারাত্মক জখম হলেন গৃহবধূ। শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিল পুলিস। গুজারাটের মেহসেনা জেলার ঘটনা। সেই খবর ভাইরাল হয়েছে সোশ্য়াল মিডিয়ায়।

Add Zee News as a Preferred Source

বিয়ের পর থেকেই ওই গৃহবধূর চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছিল শ্বশুরবাড়ির তরফ থেকে। এনিয়ে বিস্তার গোলমাল হয়েছে। গত ১৬ সেপ্টেম্বর ঘটনা মারাত্মক আকার নেয়। ফের চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন ওঠে গৃহবধূর। এরপরই গৃহবধূর গৃহবধূর ননদ যমুনা ঠাকুর, ননদাই মনুভাই ঠাকুর ও পরিবারের আরও দুই সদস্য তাকে চরিত্রের পরীক্ষা দিতে বলেন। ঠিক হয়, গরম তেলের কড়াইয়ে হাত ডুবিয়ে তারে তার চরিত্রের সততার প্রমাণ দিতে হবে। সেই মতো তাকে গরম তেলের কড়াইয়ে হাত ডোবাতে বাধ্য করা হয়। হাত দিয়েই যন্ত্রণায় তা তুলে নেন ওই গৃহবধূ। মুহূর্তে হাত পুড়ে ফোস্কা পড়ে যায়।

আরও পড়ুন-আগামিকাল থেকে শুরু নয়া GST জমানা, অবিশ্বাস্য সস্তা হচ্ছে এইসব গাড়ি-বাইক, দেখে নিন তালিকা

প্রতিবেশীদের চিৎকার শুনে এসে তাকে উদ্ধার করা হয় এবং গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনার পর পুলিশের অভিযান শুরু হয় এবং চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওই গৃহবধূর অভিযোগের ভিত্তিতে তার স্বামী, ননদ ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়েছে। 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
Gujarat HorrorHujarat ShockerDomestic violance
পরবর্তী
খবর

Modi on GST Reforms: GST 'সাশ্রয় উত্‍সব'! স্বদেশী পণ্যে জোর দিয়ে বড় বার্তা মোদীর....
.

পরবর্তী খবর

Mother's Kidney to Daughter: বাবরের প্রার্থনা! 'চোখের সামনে মেয়েকে মরতে দিতে পারি...