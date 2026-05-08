Operation Sindoor: সেনা, বায়ুসেনা, নৌসেনার সঙ্গে ISRO, DRDO- কোন তীক্ষ্ণ গোপন পরিকল্পনায় আনে ভারতের 'অপারেশন সিঁদুরে'র সাফল্য? কী ছিল সেই দুর্ধর্ষ প্ল্যান?

Operation Sindoor: সেনা, বায়ুসেনা, নৌসেনার সঙ্গে ISRO, DRDO- কোন তীক্ষ্ণ গোপন পরিকল্পনায় আনে ভারতের 'অপারেশন সিঁদুরে'র সাফল্য? কী ছিল সেই দুর্ধর্ষ প্ল্যান?
The victory saga of Operation Sindoor: ভারতের অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যের পিছনে ছিল সেনা, বায়ুসেনা ও নৌসেনার তীক্ষ্ণ পরিকল্পনা। এই প্রথমবার কোনও সামরিক অভিযানে সরাসরি যুক্ত ছিল ISRO এবং DRDO।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রক্তক্ষয়ী পহেলগাঁও হামলা। 'মিনি সুইৎজারল্যান্ড' বৈসরণ উপত্যকায় ঘুতে যাওয়া নিরীহ ২৬ পর্যটককে নির্বিচারে খুন পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাসীদের। সেই ভয়ংকর ঘৃণ্য হামলার পর থেকেই বদলা আগুনে ফুঁসছিল ভারত। ওয়াররুমে তৈরি হচ্ছিল প্রত্যাঘাতের স্ট্র্যাটেজি। ভয়ংকর এই জঙ্গি হামলার জবাবে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে ৩ বাহিনীকেই ফ্রি-হ্যান্ড দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর তারপরই, ৭ মে ২০২৫, ভোররাতের অন্ধকার চিরে পাক মাটিতে সন্ত্রাসবাদীদের একের পর এক ঘাঁটিতে অব্যর্থ নিশানায় ভারতের প্রত্যাঘাত, অপারেশন সিঁদুর। সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেয় ভারত। নিকেশ করে শতাধিক জঙ্গিকে। যারমধ্যে ছিলেন জইশ-ই-মহম্মদের মাস্টারমাইন্ড আবদুল রউফ আজহার থেকে মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকায় আরও অনেক জঙ্গি।
কীভাবে এই সাফল্য অর্জন করে ভারত?
এর পিছনে ছিল ভারতের সেনা, বায়ুসেনা ও নৌসেনার তীক্ষ্ণ ও সুচারু পরিকল্পনা।'অপারেশন সিঁদুরে' সেনাবাহিনী, বায়ুসেনা এবং নৌবাহিনীর পাশাপাশি প্রথমবার কোনও সামরিক অভিযানে সরাসরি যুক্ত ছিল ISRO এবং DRDO।
ইসরো
অপারেশন সিঁদুর অভিযানে ইসরো মহাকাশ থেকে তীক্ষ্ণ নজরদারি চালায়। ইসরোর অত্যাধুনিক সার্ভেলিয়্যান্স স্যাটেলাইট কয়েক সপ্তাহ ধরেই পাকিস্তানে জঙ্গি ও আইএসআই-এর গোপন ওয়ার রুমের ওপর নজর রাখছিল। হাই-রেজোলিউশন ছবি এবং জিপিএস ডেটার মাধ্যমে সেইসব ওয়ার রুমের অবস্থান নিশ্চিত করা হয়। ঘন কুয়াশা ও অন্ধকারের মধ্যেও মাটির নিচে থাকা সুড়ঙ্গের খবর দিয়েছিল ইসরোর রাডার ইমেজিং স্যাটেলাইট। ফলে ভারতীয় সেনার হাতে ঠিক কোথায় পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা ISI এবং সন্ত্রাসীরা ভারতবিরোধী ষড়যন্ত্রের জাল বুনছে, তার নির্ভুল সঠিক তথ্য চলে আসে।
ডিআরডিও
শত্রুপক্ষের রাডারের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কীভাবে শত্রুর ঘরের ভিতর ঢোকা সম্ভব, তার সমাধান করে দিয়েছিল ডিআরডিও। অপারেশন সিঁদুরে ব্যবহার হয় ডিআরডিও-র তৈরি বিশেষ Stealth ড্রোন ও নিখুঁত লক্ষ্যে আঘাত করতে সক্ষম 'স্মার্ট বম্ব'। সেইসঙ্গে শত্রুর যোগাযোগ ব্যবস্থা মানে কমিউনিকেশন সিস্টেম সম্পূর্ণ বিকল করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল বিশেষ জ্যামিং প্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার সিস্টেম। ডিআরডিও-র তৈরি লেজার-গাইডেড মিসাইল-ই শত্রুপক্ষের বাঙ্কার ধ্বংসে মূল ভূমিকা নিয়েছিল।
অপারেশন সিঁদুরে তিন বাহিনীর রণকৌশল
বায়ুসেনার কাজ ছিল নজর ঘুরিয়ে দেওয়া। সীমান্ত থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে বায়ুসেনার যুদ্ধবিমানগুলি এমনভাবে মহড়া দিচ্ছিল যাতে পাকিস্তান বাবে যে সেখান থেকেই হামলা হবে। এই সুযোগে ভারতের ড্রোনগুলি নিঃশব্দে টার্গেটে হিট করে। করাচি বন্দরের অদূরে ভারত মহাসাগরে ভারতীয় নৌবাহিনীর একটি যুদ্ধজাহাজ ও সাবমেরিন মোতায়েন রাখা হয়েছিল। যার উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তান নৌসেনাকে আটকে রাখা। যাতে কোনওভাবেই পাকিস্তান পালটা হামলার সুযোগ না পায়। এরপর আসি স্থলবাহিনীর কথা। ভারতীয় সেনার জওয়ানরা ছিলেন এই অভিযানের মূল নায়ক। প্যারা-স্পেশাল ফোর্সেসের জওয়ানরা রাতের অন্ধকারে সীমানা পেরিয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যান। ড্রোন হামলায় যখন শত্রু শিবির ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে, তখন চূড়ান্ত আঘাত হানে ভারতীয় সেনা।
মোদী-ডোভাল-জয়শঙ্করের 'গেমপ্ল্যান'
একদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার সংকল্প। অন্যদিকে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের প্রত্যাঘাতের নিখুঁত ব্লু-প্রিন্ট। আর তারপর এবং বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্করের বিশ্বমঞ্চে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের অবস্থান সুস্পষ্ট করা। এই তিনের সমন্বয়েই পাক সন্ত্রাসবাদকে নির্মূলের লক্ষ্যে ভারতের অপারেশন সিঁদুর সারা বিশ্বের কুর্নিশ আদায় করে নেয়। অভিযানের সময় ওয়ার রুমে বসে প্রতিটি মুহূর্ত পর্যবেক্ষণ করছিলেন মোদী-ডোভাল-জয়শঙ্কর।
ভারতের অপারেশন সিঁদুরের পর পাকিস্তান কেবল সামরিকভাবে পঙ্গু হয়নি, মানসিকভাবেও ভেঙে পড়েছে। ভারতীয় সামরিক বাহিনীর বিশ্লেষকদের মতে, এই অভিযান ছিল ভারতের 'প্রো-অ্যাক্টিভ ডিফেন্স' বা আগ্রাসী প্রতিরক্ষা নীতির এক জ্বলন্ত উদাহরণ। যা সারা বিশ্বকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে, ভারত এখন কেবল আত্মরক্ষাই করে না, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় প্রয়োজনে শত্রুপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আঘাতও হানবে।
