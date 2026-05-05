Rajya Sabha Equation Seat Numbers Explained: বাংলার ভোটের রেজাল্ট বদলে দেবে রাজ্যসভার মানচিত্র, বিজেপি এবার অপ্রতিরোধ্য? জানুন রাজনীতি কোনদিকে বাঁক নিতে চলেছে

Rajya Sabha Seats Big Update: আগামী বছর রাজ্যসভার ১৫টি আসনে যে রদবদল ঘটতে চলেছে, তার মূলে রয়েছে এই ৫ মে-র ঐতিহাসিক নির্বাচনী ফলাফল।

বাংলার ভোটের রেজাল্ট বদলে দেবে রাজ্যসভার মানচিত্র

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬-এর মে মাস। এই প্রখর গরমে ভারতের পাঁচটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের (পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কেরালা, অসম এবং পুদুচেরি) বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল শুধু এই রাজ্যগুলোর ভাগ্য নির্ধারণ করেনি, বরং সংসদের উচ্চকক্ষ অর্থাৎ রাজ্যসভার ক্ষমতার অলিন্দেও বড় বদলের ইঙ্গিত দিয়েছে। দেশের রাজনৈতিক মানচিত্রে এই রাজ্যগুলোর বিধানসভায় শক্তিবৃদ্ধি বা ক্ষয় সরাসরি প্রভাব ফেলে রাজ্যসভার পাটিগণিতে। 

১. পশ্চিমবঙ্গ: বিজেপির অভাবনীয় উত্থান 

২০২৬-এর নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড় চমক ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘ ১৫ বছরের শাসনের অবসান এবং বিজেপির নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। কিন্তু অদ্ভুতভাবে, বিধানসভায় এই বিশাল জয়ের প্রভাব রাজ্যসভায় দেখা যাবে না। পশ্চিমবঙ্গের ১৬টি রাজ্যসভা আসনের কোনওটিই ২০২৯ সালের আগে খালি হচ্ছে না।

তৃণমূলের সুরক্ষা: তৃণমূল কংগ্রেস বর্তমানে এই নির্বাচনে হারার পরও ২০২৯ সাল পর্যন্ত তাদের রাজ্যসভার সাংসদ সংখ্যায় কোনও ঘাটতি হবে না। 

বিজেপির অপেক্ষা: বিজেপি এই নির্বাচনে জয়ী হলেও তাদের নতুন সাংসদ পাঠানোর সুযোগ আসবে ২০২৯ থেকে ২০৩২ সালের মধ্যে। ফলে রাজ্যসভায় বিজেপির 'বেঙ্গল ডিভিডেন্ড' পাওয়ার জন্য আরও কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হবে।

২. কেরালা: বামেদের ক্ষয় ও কংগ্রেসের বড় প্রাপ্তি

কেরালার নির্বাচনী ফলাফল কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ (UDF)-এর জন্য এক বড় জয় নিয়ে এসেছে। টানা দশ বছরের এলডিএফ (LDF) শাসনের ইতি ঘটিয়ে ইউডিএফ ক্ষমতায় আসায় রাজ্যসভার সমীকরণ পুরোপুরি বদলে যাচ্ছে।

ইউডিএফ-এর জয়যাত্রা: আগামী দুই বছরে কেরালা থেকে ৬টি আসন খালি হবে। বর্তমানে বিধানসভার যা শক্তি, তাতে ২০২৭ এবং ২০২৮ সালের দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন জোট সবকটি (৬টি) আসনই জিতে নিতে পারে।

বামেদের ক্ষতি: বর্তমানে কেরালাম থেকে বামেদের যে আধিপত্য ছিল, তা এখন কংগ্রেসের হাতে চলে যাবে। এর ফলে জাতীয় স্তরে কংগ্রেসের রাজ্যসভার শক্তি ২৯ থেকে বেড়ে ৩২-এ পৌঁছনোর সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

৩. তামিলনাড়ু: নতুন শক্তির প্রবেশ 

তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে ২০২৬ সালের নির্বাচনে ডিএমকে (DMK) এবং এআইএডিএমকে (AIADMK)-র পাশাপাশি এক তৃতীয় শক্তির উত্থান ঘটেছে-- অভিনেতা বিজয়ের দল 'তামিলনাড়ু ভেট্রি কাজগম' (TVK)। এই ত্রিভুজ লড়াই রাজ্যসভার অংকে বড় বদল আনছে।

টিভিকে-র অভিষেক: ২০২৮ সালের নির্বাচনে তামিলনাড়ু থেকে অন্তত ৩টি আসন পাওয়ার ক্ষমতা অর্জন করেছে বিজয়ের দল। এটি ডিএমকে, কংগ্রেস এবং এআইএডিএমকে-র পকেট থেকে একটি করে আসন কেড়ে নেবে।

ডিএমকে-র শক্তিক্ষয়: ডিএমকে-র রাজ্যসভা শক্তি বর্তমানের ৮ থেকে কমে ৭-এ দাঁড়াতে পারে। একইভাবে এআইএডিএমকে-র শক্তিও ৫-এ নেমে আসবে।

৪. অসম: বিজেপির হ্যাটট্রিক ও আধিপত্য

আসামে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে বিজেপি তৃতীয়বারের মতো সরকার ধরে রাখায় রাজ্যসভায় তাদের অবস্থান আরও সুসংহত হয়েছে।

বিজেপির লাভ: ২০২৮ সালের দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে অসম থেকে দুটি আসনেই জয়ের সম্ভাবনা বিজেপির। এর ফলে উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে রাজ্যসভায় গেরুয়া শিবিরের পাল্লা আরও ভারী হবে। জাতীয় স্তরে বিজেপির রাজ্যসভা সাংসদ সংখ্যা ১১৪-তে পৌঁছানোর পথে এটি একটি বড় পদক্ষেপ।

৫. পুদুচেরি: এনডিএ-র আসন রক্ষা

ছোট কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হলেও পুদুচেরির একমাত্র রাজ্যসভা আসনটি রাজনীতির নিরিখে গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে অল ইন্ডিয়া এনআর কংগ্রেস (AINRC) ও বিজেপির জোট জয়ী হওয়ায় ২০২৭ সালের নির্বাচনে এনডিএ তাদের একমাত্র আসনটি ধরে রাখতে সক্ষম হবে।

রাজ্যসভার সামগ্রিক পাটিগণিত

বর্তমানে রাজ্যসভায় বিজেপির শক্তি ১১৩ এবং কংগ্রেসের ২৯। ২০২৬-এর বিধানসভা ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়:

বিজেপির নিরঙ্কুশ লক্ষ্য: উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড এবং গুজরাটের আগামী নির্বাচনগুলোতে জয় বজায় রাখতে পারলে এবং বর্তমান ৫ রাজ্যের জয়ের প্রভাবে ২০২৭-২৮ সালের মধ্যে এনডিএ রাজ্যসভায় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার কাছাকাছি পৌঁছে যেতে পারে।

ইন্ডি (INDIA) ব্লকের প্রভাব: কেরালামে কংগ্রেসের শক্তি বাড়লেও রাজ্যসভায় সামগ্রিক 'ইন্ডি' জোটের সংখ্যায় বিশেষ হেরফের হবে না। কারণ বামেদের হারানো আসনগুলো কংগ্রেসের ঝুলিতেই যাচ্ছে।

২০২৬-এর এই মিনি-সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল প্রমাণ করে দিল যে ভারতের রাজনীতিতে 'একক আধিপত্যের' দিন শেষ হয়ে এক নতুন ধরনের মেরুকরণ তৈরি হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালায় সরকারের পরিবর্তন এবং তামিলনাড়ুতে নতুন শক্তির উত্থান আগামী কয়েক বছর সংসদের উচ্চকক্ষে বিতর্কের মাত্রা ও বিল পাসের সমীকরণ বদলে দেবে। বিজেপি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় লাভবান হলেও, কেরালা থেকে অক্সিজেন পেয়ে কংগ্রেস উচ্চকক্ষে নিজেদের প্রাসঙ্গিকতা টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হল।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

