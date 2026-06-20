সামান্য ঝগড়াতেই বাসিন্দাকে 'পাকিস্তানি' অপবাদ! হায়দরাবাদের আবাসনে তোলপাড়, আসরে পুলিস

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আবাসনের সাধারণ গণ্ডগোল থেকে শুরু হওয়া ঝামেলা শেষমেশ রূপ নিল বড় বিতর্কে। হায়দরাবাদের একটি ফ্ল্যাট কমপ্লেক্সে ঝামেলার সময় এক যুবককে 'পাকিস্তানি' বলে দাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনার একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় তুমুল ভাইরাল হতেই নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। পুলিস ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে।
ঘটনার সূত্রপাত কীভাবে?
হায়দরাবাদের 'জনপ্রিয় লেকফ্রন্ট অ্যাপার্টমেন্ট' নামের একটি ফ্ল্যাট কমপ্লেক্সে আবাসনের কমিটির লোকেদের সঙ্গে এক তরুণের কোনো কারণে ঝগড়া বাঁধে। ঝগড়া যখন চরমে পৌঁছায়, তখন কমিটির এক সদস্য ওই তরুণকে হঠাৎ 'পাকিস্তানি' বলে বসেন এবং দাবি করেন যে তিনি নাকি বেআইনিভাবে ওই ফ্ল্যাটে থাকছেন।
তরুণের পাল্টা জবাব
নিজেকে 'পাকিস্তানি' শুনেই রেগে যান ওই তরুণ। ভিডিওতে তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'আমাকে পাকিস্তানি বলার আপনি কে? কী প্রমাণ আছে আপনার কাছে? আমার ঠাকুরদা ভারতীয় সেনাবাহিনীতে 'সুবেদার' পদে থেকে দেশের জন্য লড়াই করেছেন। আমি একজন ভারতীয়।' ওই তরুণের পরিবারের অভিযোগ, 'আমরা মুসলিম বলেই সামান্য ঝগড়াতেও আমাদের পাকিস্তানি বলে দেওয়া হচ্ছে, এটা অত্যন্ত অন্যায়।'
পুনেতেও ‘পাকিস্তান’ নিয়ে শোরগোল
কাছাকাছি সময়ে মহারাষ্ট্রের পুনেতেও পাকিস্তান সংক্রান্ত আরেকটি অদ্ভুত ঘটনা সোশ্যাল মিডিয়ায় শোরগোল ফেলেছে। সেখানে পূজা শ্রফ নামে এক মহিলা অভিযোগ করেন, একটি মেলা থেকে কেনা চাদরে 'মেড ইন পাকিস্তান' (Made in Pakistan) লেখা লেবেল রয়েছে। সংক্ষুব্ধ ওই মহিলা সোশ্যাল মিডিয়ায় চাদরের ভিডিওটি পোস্ট করার পর পুলিশ এই বিষয়েও তদন্ত শুরু করেছে। দুটো ঘটনাতেই পাকিস্তান নামটিকে জড়িয়ে তৈরি হয়েছে— একটিতে মানুষকে খামোকা 'পাকিস্তানি' বলে অপমান করা হয়েছে, আর অন্যটিতে ধর্মীয় মেলায় পাকিস্তানের তৈরি চাদর বিক্রি নিয়ে বিতর্ক হয়েছে।
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