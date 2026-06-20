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সামান্য ঝগড়াতেই বাসিন্দাকে 'পাকিস্তানি' অপবাদ! হায়দরাবাদের আবাসনে তোলপাড়, আসরে পুলিস

'আমার ঠাকুরদা ভারতীয় সেনার সুবেদার ছিলেন!' হায়দরাবাদে 'পাকিস্তানি' ডাকার অভিযোগে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন তরুণ। ভাইরাল ভিডিয়ো নিয়ে তদন্তে পুলিস। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 20, 2026, 12:49 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 12:49 PM IST
সামান্য ঝগড়াতেই বাসিন্দাকে 'পাকিস্তানি' অপবাদ! হায়দরাবাদের আবাসনে তোলপাড়, আসরে পুলিস
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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