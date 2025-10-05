English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Jaunpur Incident: ৩৫-র যুবতীকে বিয়ের পরদিন সকালেই কেন মৃত্যু ৭৫-র বৃদ্ধের? ময়নাতদন্তের রিপোর্টে 'ফাঁস' আসল কারণ...

75-year-old died on his wedding night: আকস্মিক এই মৃত্যুকে সন্দেহজনক বলে দাবি করে পরিবার তাঁর শেষকৃত্য স্থগিত রাখে। তদন্তের দাবি জানায়। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট বলছে... চিকিৎসকরা বলছেন...

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Oct 5, 2025, 02:44 PM IST
Jaunpur Incident: ৩৫-র যুবতীকে বিয়ের পরদিন সকালেই কেন মৃত্যু ৭৫-র বৃদ্ধের? ময়নাতদন্তের রিপোর্টে 'ফাঁস' আসল কারণ...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৩৫ বছর বয়সী তরুণীকে বিয়ে ৭৫ বছর বয়সী বৃদ্ধের। তারপর বিয়ের পরদিন সকালেই মৃত্যু সাংরু রাম নামে ওই বৃদ্ধের। উত্তরপ্রদেশের জৌনপুরের এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। বৃদ্ধের মৃত্যুর কারণ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন তাঁর পরিবার। তদন্তের দাবি জানান তাঁরা। তারপরই পুলিস তদন্ত শুরু করে। খবর পেয়ে গৌরাবাদশাহপুর থানার পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পরিবারের অনুরোধে, ৭৫ বছরের সাংরু রামের মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। সেই ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবার সামনে এসেছে। যেখানে স্পষ্ট উল্লেখ আছে মৃত্য়ুর প্রকৃত কারণ। 

জৌনপুরের কুচমুচ গ্রামের বাসিন্দা সাংরু রাম নামে ওই ৭৫ বছর বয়সী বৃদ্ধ পেশায় একজন কৃষক ছিলেন। এক বছর আগে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে একাই ছিলেন সাংরু রাম। তাঁর ভাই ও ভাগ্নে বর্তমানে দিল্লিতে থাকেন। সেখানেই তাঁরা ব্যবসা করেন। ফলে আত্মীয়-পরিবার ছাড়া পত্নীবিয়োগে একাকী, নিঃসন্তান সাংরু রাম সম্প্রতি আবার বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বিয়েও করেন ৩৫ বছর বয়সী মানভাবতীকে। আদালতে বিয়ে করেন দম্পতি। তারপর একটি মন্দিরে একটি ছোট অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন তাঁরা। মানভাবতীর এটি দ্বিতীয় বিয়ে। প্রথম পক্ষে তাঁর দুই মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছে। সাংরু তাঁকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে, মানভাবতীকে কেবল তাঁর ঘর সামলাতে হবে। আর বদলে তিনি মানভাবতী ও তাঁর সন্তানদের ভরণপোষণ করবেন। কিন্তু এই বিয়ে বিতর্কিত মোড় নেয়, যখন বিয়ের পরদিন সকালেই সাংরু রামের মৃত্যু হয়। আকস্মিক এই মৃত্যুকে সন্দেহজনক বলে দাবি করে পরিবার তাঁর শেষকৃত্য স্থগিত রাখে। তদন্তের দাবি জানায়। 

এখন ময়নাতদন্তের রিপোর্ট বলছে, শক ও কোমায় মৃত্যু হয়েছে সাংরু রামের। মেডিকেল রিপোর্টে এটা নিশ্চিত যে, মৃত্যুর পিছনে কোনও অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এটি স্বাভাবিক মৃত্যু। কিন্তু এমন একটা সময়ে মৃত্যু হয় সাংরু রামের, যা সন্দেহ জাগিয়ে তোলে। চিকিৎসকরা এক্ষেত্রে বয়স ও স্বাস্থ্যের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বয়স্ক ব্যক্তিরা বিশেষ করে ৭০ বছরের বেশি বয়সীদের জন্য বিয়ের মতো ঘটনায় শারীরিক পরিশ্রম, চাপ ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারেন। যাতে হঠাৎ স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে পারে। চিকিৎসকরা বলছেন, শক বা কোমায় মৃত্যু প্রায়শই হৃদরোগের জটিলতা, স্নায়বিক সমস্যা অথবা মানসিক চাপের কারণে হয়ে থাকে। 

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

Jaunpur Incident75-year-old married 35 year old lady75-year-old died on his wedding nightPost-mortem reportSangru Ram
