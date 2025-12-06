IndiGo Airline: ভাড়ার প্লেনে শুরু দুই বন্ধুর, আজ দেশের বৃহত্তম বিমান সংস্থা, ইন্ডিগোর মোট সম্পদ...

IndiGo Airline: ভাড়ার প্লেনে শুরু দুই বন্ধুর, আজ দেশের বৃহত্তম বিমান সংস্থা, ইন্ডিগোর মোট সম্পদ...
IndiGo Airline: এই মুহূর্তের চরম বিতর্কের কেন্দ্রে ইন্ডিগো এয়ারলাইন্স, তবে ইন্ডিগোই দেশের বৃহত্তম বিমান সংস্থা হওয়ার পাশাপাশি এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম বিমান সংস্থা। রইল ইন্ডিগোর ইতিহাস...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইন্ডিগোর সাংঘাতিক বিপর্যয় (Indigo Flight Cancellation) চতুর্থ দিনে পা রেখেছে শনিবার। ৬ ডিসেম্বর, ভারতের বৃহত্তম বিমান সংস্থার কার্যক্রমে চূড়ান্ত বিঘ্ন। দেশব্যাপী প্রধান বিমানবন্দরগুলিতে বহু ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। শুধুমাত্র শুক্রবারই ১০০০-এরও বেশি বিমান বন্ধ রাখা হয়েছে। তার আগের দিনে ৫৫০ টিরও বেশি বিমান বাতিলের খবর পাওয়া গিয়েছে।
এই মুহূর্তে বিতর্কের শিরোনামে ইন্ডিগো এয়ারলাইন্স (IndiGo Airlines)। ইন্ডিগো ভারতীয় বিমান পরিবহণ বাজারের ৬০ শতাংশেরও বেশি নিয়ন্ত্রণ করে। যার মানে প্রতিদিন ১০ জনের মধ্যে ৬ জনই ইন্ডিগোর উড়ান ধরেন। বিশ্বজুড়ে প্রতিদিন ২০০০-এরও বেশি ইন্ডিগো ফ্লাইট চলে। আর ঠিক এই কারণেই ইন্ডিগোর মাত্র কয়েকটি ফ্লাইট বাতিল হতেই দেশজুড়ে সমগ্র বিমান পরিবহণ বাজার প্রায় ভেঙে পড়েছে।
দুই বন্ধুর হাত ধরে শুরু
ইন্ডিগো প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দুই বন্ধু, রাহুল ভাটিয়া এবং রাকেশ গাঙ্গওয়াল। ২০০৫ সালে তৈরি হওয়া ইন্ডিগো দ্রুত ভারতের আকাশ দখল করে নেয়। রাকেশ এবং রাহুল যখন ইন্ডিগো শুরু করেছিলেন, তখন তাঁদের কাছে মাত্র একটি বিমানই ছিল। সেই সময় জেট এয়ারওয়েজের ভারতীয় বিমান পরিবহণ বাজারে তুমুল আধিপত্য। এয়ার ইন্ডিয়ার মতো সরকারি মালিকানাধীন সংস্থাগুলিও এই দৌড়ে ছিল। বিজয় মালিয়া যখন কিংফিশার এয়ারলাইন্স চালু করেছিলেন, তখন তা উড়ন্ত পাঁচতারা হোটেলে পরিণত হয়েছিল। এই চরম প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও, ইন্ডিগো শূন্য থেকে শীর্ষে উঠে এসেছিল। রাহুল-রাকেশের সংস্থা কয়েক বছরেই গলি থেকে রাজপথে এসেছিল। 'কিং অফ এয়ারলাইন্স' উপাধি অর্জন করেছিল। ইন্ডিগোর সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাহুল ভাটিয়ার মোট সম্পদের পরিমাণ ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি বলে অনুমান করা হয়েছে। অন্য সহ-প্রতিষ্ঠাতা, রাকেশ গাঙ্গওয়াল, যিনি ২০২২ সাল থেকে তার শেয়ার বিক্রি করছেন, তাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ প্রায় ৫.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।
কেন 'ইন্ডিগো' নামকরণ?
রাকেশ গাঙ্গওয়াল এবং রাহুল ভাটিয়া 'ইন্ডিয়া অন দ্য গো' বাক্যাংশের উপর ভিত্তি করে বিমান সংস্থাটির নামকরণ করেছিলেন ইন্ডিগো।
ভাড়ার প্লেনে শুরু
বিশ্বে মাত্র দু'টি বিমান নির্মাতা সংস্থারই আধিপত্য। বোয়িং এবং এয়ারবাস। যদিও সমস্ত ভারতীয় বিমান সংস্থাগুলির কাছে বোয়িং বিমান ছিল, ফলে ইন্ডিগো এয়ারবাস থেকে ১০০টি বিমান কেনার কথা ভাবে। এই এয়ারবাসের জন্য ভারতীয় বাজারে প্রবেশের দুর্দান্ত সুযোগ ছিল। ফলে এয়ারবাস ৪০-৫০ শতাংশ ছাড়ে ইন্ডিগোর বিমান তৈরি করেছিল। রাহুল এবং রাকেশ অর্ধেক দামে ১০০টি এয়ারবাস এ৩২০ বিমান কিনেছিলেন এবং তারপরে সেগুলি ২০০ কোটি টাকা লাভে বিক্রি করেছিল। আর এই অর্থ ব্যবহার করে ইন্ডিগো সমস্ত বিমান লিজ নিয়েছিল এবং বেশ কয়েকটি বড় শহরে পরিচালনা শুরু করে।
ইন্ডিগো কীভাবে সাফল্যের শিখরে?
সাশ্রয়ী মূল্যের বিমান ভ্রমণের ধারণাকে সমর্থন করে ইন্ডিগো ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণির কাছে পৌঁছেছে। বিমান সংস্থাটি ব্যয়বহুল সুযোগ-সুবিধার চেয়ে সাশ্রয়ী মূল্যের এবং নির্ভরযোগ্য পরিষেবার উপর জোর দিয়েছে। এই স্বল্প খরচের পদ্ধতি এটিকে অনেক ভারতীয়ের কাছে পছন্দের বিমান সংস্থা করে তুলেছে। ইন্ডিগো ভারতের বৃহত্তম বিমান সংস্থা হওয়ার পাশাপাশি এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম বিমান সংস্থাও।
ইন্ডিগোর সম্প্রসারণ
২০১১ সালে, ইন্ডিগো ১৮০টি এয়ারবাস এ৩২০ বিমানের অর্ডার দিয়েছিল।
২০১২ সালে, ইন্ডিগো ৫০ কোটি যাত্রী পরিবহণ করেছিল, যা এটিকে দেশের বৃহত্তম বিমান সংস্থায় পরিণত করে।
২০১৫ সালে ইন্ডিগো আবার ১০০টি বিমানের অর্ডার দিয়েছিল।
২০১৯ সালে ইন্ডিগো ২৫০টি নতুন বিমানের অর্ডার দিয়েছিল।
২০২০ সালে কোভিডের সময় সমস্ত বিমান সংস্থা স্থবির হয়ে পড়েছিল, তখন ইন্ডিগো কার্গো পরিষেবা চালু করেছিল।
২০২৩ সালে ৫০০টি নতুন বিমানের অর্ডার দিয়ে ইন্ডিগো সবাইকে অবাক করে দিয়েছিল। এটি বিমান শিল্পে এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বড় অর্ডার।
২০২৩ সালে ইন্ডিগো ১০ কোটি যাত্রীকে পরিষেবা দিয়ে নতুন রেকর্ড তৈরি করেছিল।
২০২৫ সালের অগাস্ট নাগাদ ইন্ডিগো ভারতীয় বিমান পরিবহন বাজারে ৬৪.২ শতাংশ শেয়ার দখল করে।
ইন্ডিগোর বাজার
২০২৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত, ইন্ডিগোর মূল কোম্পানি, ইন্টারগ্লোব এভিয়েশনের বাজার মূলধন (একটি পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি হিসেবে মোট সম্পদ) প্রায় ২.০৮ ট্রিলিয়ন টাকা (২৩.০৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)।
ইন্ডিগো (ইন্টারগ্লোব এভিয়েশন) এর জন্য মূল আর্থিক সূচক
বাজার মূলধন (কোম্পানির মোট সম্পদ): ৫ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে ২.০৮ ট্রিলিয়ন টাকা (২৩.০৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)।
২০২৫ সালের মার্চে মোট সম্পদ: ৯৩.৬৮ বিলিয়ন টাকা (১.০৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)।
২০২৫ সালের হিসাবে মোট সম্পদ: ১১৫,৮৪৩ কোটি টাকা (১৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)।
বার্ষিক রাজস্ব (২০২৪ অর্থবছর): ৬৮ হাজার ৯০৪ কোটি টাকা।
বার্ষিক লাভ (২০২৪ অর্থবছর): ৮ হাজার ১৭২ কোটি।
ইন্ডিগো বাজার শেয়ার এবং বহরের আকারের দিক থেকে ভারতের বৃহত্তম বিমান সংস্থা, সময়ানুবর্তিতা এবং পরিচালনা দক্ষতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে একটি স্বল্প-মূল্যের ক্যারিয়ার হিসাবে কাজ করে। ২০২৫ সালে ইন্ডিগোর বাজার মূলধনের দিক থেকে সংক্ষেপে বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান বিমান সংস্থা হয়ে ওঠে।
