S-400 The Game Changer: ভারতের সুদর্শন চক্র S-400ই পাকিস্তানকে চুপ করিয়ে দিয়েছিল! অপারেশন সিঁদুরের গোপন কথা বায়ুসেনাপ্রধানের মুখে...

S-400 The Game Changer: ভারতের সুদর্শন চক্র S-400ই পাকিস্তানকে চুপ করিয়ে দিয়েছিল! অপারেশন সিঁদুরের গোপন কথা বায়ুসেনাপ্রধানের মুখে...
How did S-400 Become a Game Changer in Operation Sindoor: শনিবার বেঙ্গালুরুতে ১৬তম এয়ার চিফ মার্শাল এল এম কাটরে মেমোরিয়াল লেকচারে ভাষণ দেওয়ার সময় এ পি সিং বলেন, পাকিস্তানকে আটকে দিয়েছিল S-400! এর জন্য পাকিস্তান তাদের নিজেদের লং-রেঞ্জ গ্লাইড বোমার মতো অস্ত্রও ব্যবহার করতে পারেনি!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় বায়ুসেনা প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল এ পি সিং (Air Chief Marshal A P Singh) সম্প্রতি এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে 'অপারেশন সিঁদুর' (Operation Sindoor)-এর সময় ভারতের S-400 এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমটি যে একটি 'গেম চেঞ্জার', সেটা প্রমাণিত হয়েছে। এই সিস্টেমের সাহায্যে ভারতীয় বায়ুসেনা পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান এবং একটি বড় আকারের নজরদারি বিমান ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছিল!
শনিবার বেঙ্গালুরুতে
শনিবার বেঙ্গালুরুতে ১৬তম এয়ার চিফ মার্শাল এল এম কাটরে মেমোরিয়াল লেকচারে ভাষণ দেওয়ার সময় এ পি সিং এই তথ্য সামনে আনেন। তিনি বলেন, পাকিস্তান যখন ভারতের সামরিক সজ্জায় হামলা করার চেষ্টা করেছিল, তখন S-400 সিস্টেমের দীর্ঘ পাল্লার ক্ষমতা তাদের রুখে দেয়। S-400 পাকবিমানগুলিকে বহু দূরে আটকে দেয়। ফলে তারা নিজেদের লং-রেঞ্জ গ্লাইড বোমার মতো অস্ত্রও ব্যবহার করতে পারেনি। বায়ুসেনা প্রধান আরও জানান, এই অপারেশনে মোট ১৬-১৮টি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানা হয়েছিল। ধ্বংস হওয়া বিমানগুলির পাশাপাশি বেশ কয়েকটি পাকিস্তানি রাডার, দুটি কমান্ড ও কন্ট্রোল সেন্টার এবং লাহোর ও ওকারায় অবস্থিত দুটি সারফেস-টু-এয়ার মিসাইল সিস্টেমও সফলভাবে ধ্বংস করা হয়েছে।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন
এ পি সিং এই সাফল্যের জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং কোনো রকম বিধিনিষেধ ছাড়া পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের পূর্ণ স্বাধীনতাকেও কৃতিত্ব দেন। তিনি উপগ্রহ চিত্র এবং স্ট্রাইকের আগের ও পরের ছবি দেখিয়ে জানান যে, বাহাওয়ালপুরের জইশ-ই-মহম্মদের সদর দফতর এবং অন্যান্য জঙ্গি ঘাঁটিতে নিখুঁতভাবে আঘাত হানা হয়েছিল, যাতে পার্শ্ববর্তী স্থাপনাগুলির ন্যূনতম ক্ষতি হয়।
হাইটেক যুদ্ধ
এ পি সিং বলেন, প্রায় ৮০ থেকে ৯০ ঘণ্টার এই অপারেশনে পাকিস্তানের এয়ার সিস্টেমে এমন বড় ক্ষতি হয়েছিল যে, তারা বুঝতে পেরেছিল, সংঘাত চালিয়ে গেলে তাদের আরও বেশি মাশুল দিতে হবে। এ পি সিং-এর মতে, এই যুদ্ধ ছিল একটি হাই-টেক যুদ্ধ, যেখানে ভারতের S-400 সিস্টেম তার কার্যকারিতা প্রমাণ করেছে।
