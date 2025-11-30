English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Dr Subhash Chandra The Leader: দেশের জি হয়ে গেল আন্তর্জাতিক! নেপথ্য় কারিগর ডঃ সুভাষ চন্দ্রই...

Dr Subhash Chandra The Leader:  শুধুমাত্র একটি ভারতীয় টিভি চ্যানেল নয়।  জি এন্টারটেইনমেন্ট এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড  (ZEEL) এখন গ্লোবাল মিডিয়া হাউস। নেপথ্যে যে মানুষটি রয়েছেন, তিনি হলেন সংস্থার  দূরদর্শী প্রতিষ্ঠাতা ডঃ সুভাষ চন্দ্র।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Nov 30, 2025, 07:59 PM IST
Dr Subhash Chandra The Leader: দেশের জি হয়ে গেল আন্তর্জাতিক! নেপথ্য় কারিগর ডঃ সুভাষ চন্দ্রই...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শুধুমাত্র একটি ভারতীয় টিভি চ্যানেল নয়।  জি এন্টারটেইনমেন্ট এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড  (ZEEL) এখন গ্লোবাল মিডিয়া হাউস। নেপথ্যে যে মানুষটি রয়েছেন, তিনি হলেন সংস্থার  দূরদর্শী প্রতিষ্ঠাতা ডঃ সুভাষ চন্দ্র। তাঁর এই যাত্রা শুরু হয়েছিল  ১৯৯২ সালের ২ অক্টোবর। ঘটনাচক্রে দিনটি মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনও। সেদিনই দেশের প্রথম স্য়াটেলাইট চ্যানেল  জি টিভি (Zee TV) চালু হয়।  

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  Dr Subhash Chandra a visionary: সময়ের থেকে এগিয়ে, বিশ্বে ভারতকে মিডিয়া পাওয়ার হিসেবে তুলে ধরেছিলেন ড. সুভাষ চন্দ্রই

আজ, ডঃ চন্দ্রের ৭৫তম জন্মদিন। তাঁর হাত ধরেই র নেতৃত্বে ZEEL ১৭৩টিরও বেশি দেশে ১.৩ বিলিয়নেরও বেশি দর্শকের কাছে পৌঁছে গিয়েছে।  সেই সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। এই পরিসংখ্যানেই স্পষ্ট হয়ে যায়,. দেশের শীর্ষস্থানীয় এই মিডিয়া হাউসের বিশ্বব্যাপী উপস্থিতি ও বহুভাষিক ব্যাপ্তি।  ভারতকে স্রেফ আন্তর্জাতিক মঞ্চে পৌঁছে দেওয়াই নয়. বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান লক্ষ্যে এক নতুন মাইলফলক তৈরি করেছেন  ডঃ চন্দ্র।

ডঃ সুভাষ চন্দ্রের কালজয়ী দৃষ্টিভঙ্গি
--
স্থানীয় বাজার  লক্ষ্য ছিল না।  ভারতের সংস্কৃতিকে বিশ্ব মঞ্চে তুলে ধরার মানসিকতা নিয়েই এগিয়েছেন ডঃ চন্দ্র। তাঁর অভিজ্ঞ নেতৃত্বে  আশাবাদ ও ঐক্য উদযাপনকারী অসাধারণ মুহূর্ত তৈরির মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে  জি এন্টারটেইনমেন্ট এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড  (ZEEL)। তা সে ১৯৯২ সালে ভারতের প্রথম বেসরকারি স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল চালু করা হোক কিংবা  সংস্থাকে ZEE5-এর মতো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলিতে ছড়িয়ে দেওয়াই হোক।

মূল মাইলফলকসমূহ
---
আন্তর্জাতিক যাত্রাপথে ধাপে ধাপে এগিয়েছে ZEEL। প্রথমে  মূল ভূখণ্ডগুলিতে প্রবেশ করেছে, যাতে দক্ষিণ এশীয় প্রবাসী এবং স্থানীয় দর্শক উভয়ের সাথেই যুক্ত হওয়া যায়।

ইউকে এবং ইউরোপ (১৯৯৫): ১৯৯৫ সালে চালু হয়  জি টিভি ইউকে। এরপর টিভি এশিয়া অধিগ্রহণ  ইউরোপে গ্রুপের সম্প্রসারণকে মজবুত করে। ২০২৫ সালের মধ্যেই  আঞ্চলিক ভাষাগুলির জন্য বিশেষ অফার সহ ওই বাজারগুলিতে উল্লেখযোগ্য অংশীদারিত্ব চলে আসে সংস্থার হাতে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (১৯৯৮): মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চালু হওয়ার পরে ZEE5 গ্লোবালের মতো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলির মাধ্যমে, জি উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা জুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে সংস্থার উপস্থিতি শক্তিশালী হয়। 

আফ্রিকা (নব্বইয়ের দশকের শেষভাগ): বাদ যায়নি আফ্রিকাও।  জি ওয়ার্ল্ড (Zee World) এবং ইসিজুলু-ভাষার জি জোনের মতো চ্যানেলগুলি ইজেরিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশগুলিতে সংস্থাকে পরিচিত করে তোলে। লোকালয়ে মানিয়ে নেওয়া এবং ডাবিংয়ের ক্ষেত্রে জির দক্ষতার ওপর জোর দেয়, যা ভারতীয় কন্টেন্টকে সহজলভ্য এবং সম্পর্কযুক্ত করে তুলেছে।

মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকা (MENA):সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে  আট বছরেরও বেশি সময় ধরে শীর্ষস্থানীয় হিন্দি সাধারণ বিনোদন চ্যানেল নিজের জায়গা ধরে রেখেছে জি টিভি MENA। 

WION গ্লোবাল নিউজ (২০১৬): ১৫ আগস্ট জি মিডিয়ার অধীনে ভারতের আন্তর্জাতিক ইংরেজি সংবাদ চ্যানেল হিসাবে চালু হয়।

এশিয়া-প্যাসিফিক এবং তার বাইরে: স্থানীয় কন্টেন্ট অফার-সহ সিঙ্গাপুর, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা এবং অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছে   জি এন্টারটেইনমেন্ট এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড  (ZEEL)

২০২০-২১ ও ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে সংস্থার বেশ কয়েকটি কৌশলগত পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলেছে বার্ষিক রিপোর্টে। যেমন, আরও বেশি প্রযোজনা,  FAST (Free Ad-Supported TV) চ্যানেলের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ব্যপ্তি ও বিশ্বব্যাপী OTT এনগেজমেন্ট বাড়ানো।  ডঃ চন্দ্রের দূরদর্শী নেতৃত্বেই সাংস্কৃতিক সত্যতার সাথে লাভজনকতার ভারসাম্য বজায় রাখার লক্ষ্যে এই পদক্ষেপগুলি করা হয়েছে।

WION-এর জন্ম এবং উত্থান
--
সাল ২০১৬। বিনোদনের সীমা ছাড়িয়ে  WION (World Is One News) চালু করে  ডঃ চন্দ্র। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিষয়ে ভারতের অবস্থান কী? তা মূলত প্রতিফলিত হয়   WION-এ। ভারতের TH প্ল্যাটফর্মগুলিতে বটেই,  ৩৭টি দেশেরও দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছে   WION। এই আন্তর্জাতিক ইংরেজি সংবাদ চ্যানেলটি জির বিনোদন নেটওয়ার্কের পরিপূরক হিসাবে কাজ করে, যা গ্রুপটির প্রভাবকে আরও বিস্তৃত করে এবং বৈচিত্র্যময় কন্টেন্ট ফর্ম্যাটের প্রতি তার প্রতিশ্রুতিকে দৃঢ় করে।  আজ ৭৫ বছর বয়সেও তাঁর উত্তরাধিকার অব্যাহত রয়েছে, যা উদ্ভাবন এবং বৃদ্ধিকে চালিত করছে।

আরও পড়ুন:  Subhash Chandra The Trailblazer: এদেশের মিডিয়ার ইতিহাস যিনি লহমায় বদলে দিয়েছেন! ড. সুভাষ চন্দ্র, এক চিরভাস্বর পথপ্রদর্শক...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
Dr Subhash ChandraSubhash Chandra BirthdaySubhash Chandra Media Moghal
পরবর্তী
খবর

Dr Subhash Chandra a visionary: সময়ের থেকে এগিয়ে, বিশ্বে ভারতকে মিডিয়া পাওয়ার হিসেবে তুলে ধরেছিলেন ড. সুভাষ চন্দ্রই
.

পরবর্তী খবর

29 February Bengali Movie: তীক্ষ্ন প্রশ্নের মুখে সমসাময়িক 'খবর কালচার'! সাংবাদিকের...