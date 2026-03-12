First Oil Tanker reaches Mumbai: টানা ৪৮ ঘণ্টা 'ভ্যানিশ', হরমুজ পার করে প্রথম তেল ট্যাঙ্কারকে কীভাবে মুম্বই আনলেন ভারতীয় ক্যাপ্টেন?

First Oil Tanker reaches Mumbai: টানা ৪৮ ঘণ্টা 'ভ্যানিশ', হরমুজ পার করে প্রথম তেল ট্যাঙ্কারকে কীভাবে মুম্বই আনলেন ভারতীয় ক্যাপ্টেন?
First Oil Tanker Crosses Hormuz Strait in Dark Mode and Reaches Mumbai: ৯ মার্চ হরমুজ প্রণালীতে জাহাজটির শেষ সিগন্যাল ধরা পড়ে। এরপর হরমুজ প্রণালী পার হওয়ার গোটা সময় জাহাজটি জাস্ট ভ্যানিশ হয়ে যায়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধে হরমুজ প্রণালী অবরুদ্ধ হওয়ার পর, প্রথম তেলবাহী ট্যাঙ্কার সৌদি আরব থেকে ভারতের মুম্বই এসে পৌঁছেছে। তবে যুদ্ধদীর্ণ হরমুজ পেরিয়ে ভারতে পৌঁছানো এতটাও সহজ ছিল না অয়েল ট্যাঙ্কার শেলং সুয়েজম্যাক্সের। ‘ডার্ক মোডে’ হরমুজ প্রণালী অতিক্রম করে মুম্বই পৌঁছায় লিবেরিয়ার পতাকাবাহী অয়েল ট্যাঙ্কার শেলং সুয়েজম্যাক্সে। যার ক্যাপ্টেন ছিলেন একজন ভারতীয়।
ভারতীয় ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে লিবেরিয়ার পতাকাবাহী তেলবাহী ট্যাঙ্কার যুদ্ধপরিস্থিতির মধ্যেও কৌশলে হরমুজ প্রণালী অতিক্রম করে নিরাপদে মুম্বই বন্দরে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। জানা গিয়েছে, হরমুজ প্রণালী পেরনোর সময় ট্যাঙ্কারটি প্রায় ৪৮ ঘণ্টা নিজের ট্র্যাকিং সিস্টেম বন্ধ করে “ডার্ক মোডে” চলে যায়। সিগন্যাল অফ করে হরমুজ প্রণালী ধরে এগোতে থাকে সেটি।
লিবেরিয়ার পতাকাবাহী ক্রুড অয়েল ট্যাঙ্কার শেলং সুয়েজম্যাক্স সৌদি আরবের রাস তানুরা বন্দর থেকে তেল নিয়ে মুম্বইয়ের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। ট্যাঙ্কারটি মোট ১,৩৫,৩৩৫ মেট্রিক টন অপরিশোধিত তেল বহন করছিল। ট্যাঙ্কার ট্র্যাকিং প্ল্যাটফর্ম থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ৯ মার্চ হরমুজ প্রণালীতে জাহাজটির শেষ সিগন্যাল ধরা পড়ে। এরপর হরমুজ প্রণালী পার হওয়ার গোটা সময় ট্যাঙ্কারের অটোমেটিক আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেম বা AIS বন্ধ করে দেন ভারতীয় ক্যাপ্টেন। পরের দিন আবার ট্র্যাকিং সিস্টেমে জাহাজটির অবস্থান দেখা যায়। বুধবার সেটি মুম্বই বন্দরে নোঙর করে।
TankerTrackers.com–এর তথ্য অনুযায়ী, অন্তত দুটি ভেরি লার্ড ক্রুড ক্যারিয়ার, তিনটি সুয়েজম্যাক্স ট্যাঙ্কার এবং একটি পেনাম্যাক্স ট্যাঙ্কার গত ৪৮ ঘণ্টা ধরে AIS ট্র্যাকিং থেকে অফলাইনে রয়েছে। এই জাহাজগুলির গন্তব্য ভারত, চীন ও জাপান। প্রসঙ্গত, অটোমেটিক আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেম বা AIS স্বয়ংক্রিয়ভাবে জাহাজের পরিচয়, অবস্থান ও গতিবিধি অন্য জাহাজ ও উপকূলীয় কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে থাকে। নৌচলাচলের নিরাপত্তা বাড়ানো, সংঘর্ষ এড়ানো এবং সমুদ্র নজরদারির জন্য এই অটোমেটিক আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেম বা AIS খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সিস্টেম বন্ধ করে দিলে সমুদ্রে জাহাজের অবস্থান কার্যত অদৃশ্য হয়ে যায়!
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরুর পর থেকেই ইরান কার্যত হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথ দিয়ে প্রতিদিন ২ কোটি ব্যারেলেরও বেশি অপরিশোধিত তেল পরিবহন হয়। যা বিশ্বব্যাপী ব্যবহৃত তেলের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ এবং সমুদ্রপথে পরিবাহিত তেলের প্রায় এক-চতুর্থাংশ। এখন গত দু' সপ্তাহে ইরান অন্তত ১৬টি তেল ট্যাঙ্কারে হামলা চালিয়েছে। তেহরান এও হুমকি দিয়েছে যে, ওই অঞ্চলে চলাচলকারী জাহাজগুলির উপর আরও হামলা হতে পারে।
এদিকে ভারত সরকার জানিয়েছে, বর্তমানে পারস্য উপসাগর অঞ্চলে ২৮টি ভারতীয় পতাকাবাহী জাহাজ চলাচল করছে। যার মধ্যে ২৪টি জাহাজ হরমুজ প্রণালীর পশ্চিমে অবস্থান করছে। তাতে আছেন মোট ৬৭৭ জন ভারতীয় নাবিক। আর ৪টি জাহাজ প্রণালীর পূর্ব দিকে অবস্থান করছে। তাতে রয়েছেন ১০১ জন নাবিক। এর মধ্যে বুধবারই গুজরাটের কান্ডালা বন্দরের উদ্দেশে আসা একটি থাই জাহাজ হরমুজ প্রণালীতে হামলার শিকার হয়েছে। যার তীব্র নিন্দা করেছে নয়াদিল্লি।
