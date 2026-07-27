/ভারী বক্তৃতার দিন শেষ! মিম আর রিলস দিয়েই রাজনীতির পুরনো ছক ভেঙে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে জেন জি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রতিষ্ঠিত রাজনীতি যেখানে গম্ভীর বক্তৃতা, প্রেস কনফারেন্স এবং দলীয় প্রচারপত্রের ওপর ভর করে চলত, সেখানে নতুন প্রজন্ম শর্ট-ফর্ম কনটেন্ট, ট্রোলিং, মিম এবং পপ-কালচার রেফারেন্স ব্যবহার করে আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। রাজনৈতিক যোগাযোগের ঐতিহ্যবাহী ও ভারী প্রাতিষ্ঠানিক প্রচারযন্ত্রের বিপরীতে জেন জি-এর ‘মিম-ফার্স্ট’ ও হাস্যরসভিত্তিক কৌশল রাজনৈতিক ন্যারেটিভ জয়ে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে।
কেন এবং কীভাবে জেন জি-এর এই কৌশল সফল হল?
গম্ভীরতাকে ব্যঙ্গ দিয়ে ভেঙে ফেলা-- যেকোনৃও ক্ষমতাবান সরকার সাধারণত কড়া নিয়ম, গুরুগম্ভীর ভাষা এবং আইনি ভয় দেখানোর কৌশল ব্যবহার করে। কিন্তু জেন জি যখন রাগ দেখানোর বদলে সেটাকে হাস্যরস ও রসিকতায় পরিণত করে, তখন প্রতিপক্ষের গম্ভীর ও আক্রমণাত্মক অবস্থানটি এক নিমেষে দুর্বল ও হাস্যকর হয়ে পড়ে। একনায়কত্ব বা কড়া ক্ষমতার বিপক্ষে হাস্যরস হল অপেক্ষাকৃত দুর্বলের অন্যতম শক্তিশালী ‘অস্ত্র’।
জটিল বিষয়কে সহজ ও আকর্ষণীয় করে তোলা
সাধারণ তরুণসমাজ বা ভোটাররা দীর্ঘ রাজনৈতিক টেলিভিশন বিতর্ক দেখতে আগ্রহী নয়। জেন জি যে কোনও জটিল সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যাকে মাত্র ৫ থেকে ১০ সেকেন্ডের ভিজ্যুয়াল মিম বা রিলসের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলে। এতে জটিল বিষয়গুলো সাধারণ মানুষের কাছে অতি দ্রুত বোধগম্য ও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।
অর্গানিক উপস্থিতি ও সোশ্যাল মিডিয়া অ্যালগরিদম
রাজনৈতিক দলগুলোর বড় আইটি সেল বা পেইড ক্যাম্পেইনের চেয়ে জেন জি-এর তৈরি মিমগুলোর 'অর্গানিক রিচ'-এর ক্ষমতা অনেক বেশি। কারণ, মানুষ বিজ্ঞাপন বা দলীয় প্রোপাগান্ডা শেয়ার করতে পছন্দ করে না, কিন্তু মজাদার ও প্রাসঙ্গিক মিম বা ভিডিয়ো বন্ধু ও পরিবারকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফরোয়ার্ড করে।
আন্দোলনের ভয় কাটানো ও অংশগ্রাহ্যতা বাড়ানো
ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক প্রতিবাদ মানেই সংঘর্ষ, স্লোগান বা রক্তচক্ষু। কিন্তু জেন জি সেখানে নাচ, ব্যঙ্গাত্মক গান, ট্রেন্ডিং মিউজিক ও মজাদার ফেস্টুন যোগ করে প্রতিবাদকে একটি ‘কালচারাল ট্রেন্ড’-এ পরিণত করেছে। এর ফলে সাধারণ তরুণেরা ভয়ের মানসিকতা কাটিয়ে আন্দোলনে যোগ দিতে বা অনলাইনে তা সমর্থন করতে সাহস পায়।
ঐতিহ্যবাহী প্রচারযন্ত্র কেন পিছিয়ে পড়ল?
প্রথাগত মিডিয়া বা রাজনৈতিক দলের বার্তা অনুমোদন পেতে নানা ধাপ পার হতে হয়। অন্যদিকে জেন জি মিনিট খানেকের মধ্যে ঘটে যাওয়া ঘটনার ওপর ভিত্তি করে ট্রেন্ডিং মিম বানিয়ে ভাইরাল করে দেয়। প্রথাগত প্রচারমাধ্যম ও রাজনৈতিক ভাষণের প্রতি তরুণ প্রজন্মের বড় এক অংশ আস্থা হারিয়েছে। তারা ইনফরমাল ও সৎ কনটেন্ট বেশি পছন্দ করে।
জেন জি প্রমাণ করে দিয়েছে যে আধুনিক তথ্যযুদ্ধের যুগে বড় বাজেট বা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর চেয়ে চিন্তার তীক্ষ্ণতা, সময়োপযোগী হিউমার এবং দ্রুত সংযোগ তৈরির ক্ষমতা অনেক বেশি প্রভাবশালী। ফলে এটি স্পষ্ট যে, বার্তা পৌঁছানো এবং নারেটিভ নিয়ন্ত্রণে ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক প্রচারযন্ত্রকে হারিয়ে দিয়েছে তরুণদের এই ‘মিম-সংস্কৃতি’।
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