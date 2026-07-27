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ভারী বক্তৃতার দিন শেষ! মিম আর রিলস দিয়েই রাজনীতির পুরনো ছক ভেঙে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে জেন জি

Gen Z turned protest into content: গুরুগম্ভীর বক্তৃতা ও দলীয় প্রচারের দিন শেষ। রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত প্রচারযন্ত্রকে টেক্কা দিতে মিম, সংক্ষিপ্ত ভিডিয়ো ও হাস্যরসকে শক্তিশালী অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে জেন জি। জটিল বিষয়কে সহজভাবে তুলে ধরে এবং ভয়ের আবহ কাটিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া অ্যালগরিদম কাজে লাগিয়ে ন্যারেটিভ জয়ে সাফল্য পাচ্ছে তরুণ প্রজন্ম।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 27, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 05:24 PM IST
ভারী বক্তৃতার দিন শেষ! মিম আর রিলস দিয়েই রাজনীতির পুরনো ছক ভেঙে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে জেন জি
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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