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কীভাবে যোগ-কে রাষ্ট্রসংঘে নিয়ে গেল ভারত, জেনে নিন মোদীর ভূমিকা

International Yoga Day: ২০১৫ সালের ২১শে জুন বিশ্বজুড়ে প্রথম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে পালিত হয়। মোদীজির এই সফল উদ্যোগের ফলে ভারতের হাজার বছরের প্রাচীন যোগবিদ্যা আজ একটি বৈশ্বিক গণআন্দোলনে পরিণত হয়েছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 21, 2026, 12:23 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 01:23 PM IST
কীভাবে যোগ-কে রাষ্ট্রসংঘে নিয়ে গেল ভারত, জেনে নিন মোদীর ভূমিকা

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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