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India's gain from US-Iran peace deal: কমবে মুদ্রাস্ফীতি! ভারতে আসবে ইরানের তেল? শান্তি চুক্তিতে ভারতের ৬ বড় লাভ- কী কী? Explained

How India will be Benefitted from US-Iran peace deal: ১৪ দফা মউ শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে ইরান ও আমেরিকা। ইরান ও আমেরিকার মধ্যে হওয়া এই চুক্তি দেশের জ্বালানি থেকে বাণিজ্যে ও কূটনীতিতে কৌশলগত পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে বড় ধরনের সুবিধা নিয়ে আসতে পারে।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 18, 2026, 04:31 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 04:44 PM IST
India's gain from US-Iran peace deal: কমবে মুদ্রাস্ফীতি! ভারতে আসবে ইরানের তেল? শান্তি চুক্তিতে ভারতের ৬ বড় লাভ- কী কী? Explained
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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