India's gain from US-Iran peace deal: কমবে মুদ্রাস্ফীতি! ভারতে আসবে ইরানের তেল? শান্তি চুক্তিতে ভারতের ৬ বড় লাভ- কী কী? Explained

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দীর্ঘ ৫ মাস পর অবশেষে যুদ্ধে ইতি। ১৪ দফা মউ শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে ইরান ও আমেরিকা। এখন এই ইরান-আমেরিকা শান্তি চুক্তি ভারতের জন্য কীভাবে লাভজনক হবে? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আমেরিকা-ইরান শান্তি চুক্তি ভারতের জন্য প্রধানত অর্থনৈতিক চাপ কমানোর ক্ষেত্রে লাভজনক হবে। এর ফলে অপরিশোধিত তেলের দাম কমতে পারে, ভারতের টাকার মূল্য বাড়তে পারে। সেইসঙ্গে মুদ্রাস্ফীতির ঝুঁকি হ্রাস পেতে পারে। পশ্চিম এশিয়ার জ্বালানি সরবরাহের উপর ভারত ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। তাই এই চুক্তি দেশের জ্বালানি থেকে বাণিজ্যে ও কূটনীতিতে কৌশলগত পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে বড় ধরনের সুবিধা নিয়ে আসতে পারে।
জ্বালানি ও আমদানি ব্যয় হ্রাস
ভারত তার প্রয়োজনীয় অপরিশোধিত তেলের ৮৫ শতাংশেরও বেশি আমদানি করে থাকে। আর এই জ্বালানি সরবরাহের একটা বড় অংশ হরমুজ প্রণালীর ওপর নির্ভরশীল। এই গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক পথ পুনরায় স্বাভাবিকভাবে চালু হলে পরিবহন ভাড়া, বিমা খরচ ও আমদানি খরচ কমবে। সস্তায় তেল পাওয়া গেলে ভারতের Current Account Deficit কমবে।
টাকা ও মুদ্রাস্ফীতিতে স্বস্তি
জ্বালানি বাজারে অস্থিরতা কমে গেলে দেশের অভ্যন্তরীণ মুদ্রাস্ফীতির চাপও হ্রাস পাবে। ভারতের টাকা শক্তিশালী হলে রিজার্ভ ব্যাংক (RBI) সুদের হার ও মুদ্রানীতির ক্ষেত্রে আরও বেশি নমনীয় হতে পারে।
বাণিজ্য ও রফতানি পুনরুজ্জীবন
মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের কারণে উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদের (GCC) ৬টি দেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। শান্তি চুক্তির ফলে সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহন স্বাভাবিক হলে ভারতের রফতানি বাণিজ্য, লজিস্টিকস, বিমান পরিবহন ও উৎপাদন শিল্প সরাসরি উপকৃত হবে।
কৌশলগত নির্মাণ প্রকল্পে গতি
মার্কিন-ইরান উত্তেজনা প্রশমিত হলে ভারতের পক্ষে প্রায় ৫০০ মিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগে তৈরি চাবাহার বন্দর এবং আন্তর্জাতিক উত্তর-দক্ষিণ পরিবহন করিডর (INSTC)-এর কাজ আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। নিষেধাজ্ঞা শিথিল হলে ভারত এসব প্রকল্পে আরও বড় পরিসরে কাজ করার সুযোগ পাবে, যা পাকিস্তানকে এড়িয়ে ভারতকে রাশিয়া ও মধ্য এশিয়ার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের সুযোগ করে দেবে। এরফলে ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পরিবহন সময় প্রায় ৪০ শতাংশ কমবে এবং প্রতি কনটেইনারে প্রায় ১,০০০ ডলার পর্যন্ত ব্যয় সাশ্রয় হবে।
জ্বালানি আমদানিতে সুবিধা
সংকটকালে ভারত রাশিয়ার তেলের ওপর বেশি নির্ভর করেছে। তবে এই শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে ভবিষ্যতে ইরানের জ্বালানি ভারতের জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প হয়ে উঠতে পারে। এর ফলে ভারত তেল আমদানির ক্ষেত্রে সুবিধা হবে। আন্তর্জাতিক বাজারে ভারত দর-কষাকষির জায়গায় যাবে।
প্রবাসী ভারতীয়দের সুরক্ষা
মধ্যপ্রাচ্যে স্থিতিশীলতা উপসাগরীয় অঞ্চলে বসবাসকারী ও কর্মরত লক্ষ লক্ষ ভারতীয় নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। ফলে বহু ভারতীয় কাজ হারানো থেকে বাঁচবেন। যা প্রকারান্তরে দেশের অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।
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