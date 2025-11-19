Supreme Court On Talaq: ভদ্রসমাজে এসব এতদিন ধরে কীভাবে চালাচ্ছেন আপনারা? তালাক নিয়ে খড়্গহস্ত সুপ্রিম কোর্ট বলল...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
সৌমিত্র সেন | Updated By: Nov 19, 2025, 07:13 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সুপ্রিম কোর্টে (Supreme Court) তালাক-এ-হাসানের (Talaq-e-Hasan) বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠল। আট বছর আগে আদালত তালাক-এ-বিদ্দত, বা তাৎক্ষণিক তিন তালাককে 'আইনের চোখে খারাপ' আখ্যা দিয়ে বেআইনি ঘোষণা করেছিল। তালাক-এ-হাসান হল তিন তালাকের আর একটি রূপ, যা তালাক-এ-বিদ্দতের থেকে আলাদা। তালাক-এ-বিদ্দতে সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর হয় বিবাহবিচ্ছেদ। তালাক-এ-হাসানে একটু সময় নিয়ে করা হয় বিষয়টি। সুপ্রিম কোর্ট এই তালাক-এ-হাসানের বৈধতা (Validity) নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে। তালাক-এ-হাসানে এক মুসলিম পুরুষ পরপর তিন মাস ধরে মাসে একবার করে 'তালাক' শব্দটি উচ্চারণ করে তাঁর স্ত্রীকে বিবাহবিচ্ছেদ দিতে পারেন। শীর্ষ আদালত মুসলিমদের বিবাহবিচ্ছেদের বিষয়টি ফের একবার খতিয়ে দেখছে।

তালাক-এ-হাসান মামলায়

তালাক-এ-হাসানের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দায়ের হওয়া একাধিক পিটিশনের শুনানির সময়ে বিচারপতি সূর্য কান্ত, উজ্জ্বল ভুঁইয়া এবং এন কে সিং-এর একটি বেঞ্চ প্রশ্ন করে, 'একটি আধুনিক সমাজে এটি কীভাবে অনুমোদিত হতে পারে?'
আদালত একজন মুসলিম মহিলার মামলাতেও হস্তক্ষেপ করে, যিনি তাঁর প্রাক্তন স্বামী বিবাহবিচ্ছেদের সময়ে সই না দেওয়ায়, সন্তানের স্কুলে ভর্তির জন্য কঠিন  লড়াই করছেন।

আইনজীবীর মাধ্যমে 'তালাক'!

ওই মহিলার আইনজীবী আদালতকে জানান, বেনজির হীনাকে তাঁর স্বামী গুলাম আখতার তাঁর আইনজীবীর মাধ্যমে তালাক দেন এবং তারপর তিনি নতুন বিয়ে করেন। আইনজীবী আরও বলেন, এই স্বামীর কারণে তিনি (মহিলা) বহুস্বামীত্বে লিপ্ত হবেন। কেননা, ১১ পাতার তালাকের নোটিসে স্বামীর কোনও সইই নেই! থাকবে কী করে? 'তালাক' উচ্চারণ করা হয়েছে তো স্বামীর আইনজীবীর মাধ্যমে! ওই মহিলার স্বামীর আইনজীবী অবশ্য যুক্তি দেন যে, এটি ইসলামের এক সাধারণ প্রথা (common practice)। এর উত্তরে বিচারপতি কান্ত প্রশ্ন করেন, এটি কি কখনও একটি প্রথা হতে পারে? এই ধরনের নতুন ধারণাগুলি কীভাবে তৈরি হচ্ছে?

আদালতের গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ এবং

আইনজীবীর মাধ্যমে স্ত্রীকে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিবাহবিচ্ছেদ জানানোর পরিবর্তে স্বামী কেন নিজে স্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করেননি, সে বিষয়ে  প্রশ্ন তুলে আদালত মন্তব্য করে: স্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করার বিষয়ে স্বামীকে কে বা কী বাধা দিচ্ছে? তা ছাড়া স্বামীর এমন অহংকার কেন হবে যে, বিবাহবিচ্ছেদের জন্যেও তিনি স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে পারেন না? একটি আধুনিক সমাজে আপনারা কীভাবে এটিকে উৎসাহিত করছেন? এটা তো একজন মহিলার অমর্যাদাও! আদালত পরে এটাও জানতে চায় যে, কোন স্কুল তাঁর সন্তানের ভর্তি প্রত্যাখ্যান করেছে? এ প্রসঙ্গে সারা দেশে মহিলাদের অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে কোর্ট।

আদালতের কুর্নিশ

আদালত মুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত বিবাহবিচ্ছেদের যতরকম প্রকারভেদ আছে সেগুলি সম্পর্কে তথ্য চায় এবং পরবর্তী শুনানিতে স্বামীকে তলব করে। পাশাপাশি, আদালত মন্তব্য করে, আমরা এই মহিলাকে স্যালুট জানাই, যিনি তাঁর অধিকারের জন্য লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু কোনও একজন গরিব মহিলা কী করবেন? যাঁর কাছে কোনও সংস্থান নেই, তিনি কী করবেন? যদি ওই মহিলা আবার বিয়ে করেন, এবং তাঁর আগের স্বামী এসে বলেন যে, তিনি (তালাকপ্রাপ্ত মহিলা) বহুস্বামীত্বে লিপ্ত হচ্ছেন, তখন মহিলা কী উত্তর দেবেন? এর পরই মোক্ষম কথাটি বলে শীর্ষ আদালত-- একটি সভ্য সমাজের কি এই ধরনের প্রথা চলতে দেওয়া উচিত?

