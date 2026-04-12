  SIR: দেশের ১২ রাজ্যে SIR-এ বাদ কত ভোটার, শীর্ষে কি বাংলা?

SIR: দেশের ১২ রাজ্যে SIR-এ বাদ কত ভোটার, শীর্ষে কি বাংলা?

SIR: কেন্দ্রীয় সরকারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দ্বিতীয় দফার এসআইআর-এ ১২ রাজ্যে তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন ৫.২ কোটি ভোটার। ওই সংখ্যা মোট ভোটারের ১০ শতাংশ

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Apr 12, 2026, 07:00 PM IST
-ছবি-প্রতীকী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গতকালই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন, এসআইআর-এ বাংলায় বাদ পড়েছেন ৬০ লাখ হিন্দু ও ৩০ লাখ মুসলিম। অন্য একটি হিসেব বলছে, গত ১৯ ডিসেম্বর খসড়া তালিকায় বাদ যান ৫৮ লাখ মানুষ, ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রথম তালিকায় বাদ ৫ লাখ এবং ২৩ মার্চ থেকে ৭ এপ্রিল পর্যন্ত অতিরিক্ত তালিকা থেকে বাদ যান ২৭ লাখ মানুষ। ফলে এনিয়ে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে বাংলাজুড়ে। তবে দেশের বিভিন্ন রাজ্যেই এসআইআর হয়েছে। দেশের ১২ রাজ্যে ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন কয়েক কোটি মানুষ।

কেন্দ্রীয় সরকারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দ্বিতীয় দফার এসআইআর-এ ১২ রাজ্যে তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন ৫.২ কোটি ভোটার। ওই সংখ্যা মোট ভোটারের ১০ শতাংশ। এসআইআর প্রথমে বিহারে শুরু হয়েছিল এবং পরে ১১টি রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে শুরু করা হয়। ২০২৫ সালের ২৭ অক্টোবর এই কার্যক্রম শুরু হওয়ার সময়, এই অঞ্চলগুলিতে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল প্রায় ৫১ কোটি। এর মধ্যে প্রায় ১০.২ শতাংশ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে উত্তর প্রদেশে সবচেয়ে বেশি, প্রায় ২.৮৯ কোটি নাম কাটা পড়েছে। এরপর রয়েছে তামিলনাড়ু, যেখানে প্রায় ৯৭ লক্ষ এবং পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৯০.৮ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে।

এদিকে, নতুন করে নাম নথিভুক্ত (ফর্ম ৬) এবং ঠিকানা আপডেট (ফর্ম ৮) করার মাধ্যমে প্রায় ২ কোটি ভোটার যুক্ত হয়েছে, ফলে কিছুটা ঘাটতি পূরণ হয়েছে। এই সংশোধনের পর, এই অঞ্চলগুলিতে মোট ভোটার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪৫.৮ কোটি।

আরও পড়ুন-'সবে তো শুরু, ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, এবার সরকার গড়ে ওদের তাড়াব'

আরও পড়ুন-দুই বাইক আরোহীকে চাপা দিয়ে পিকআপ ভ্যানকে মারল বাস, ঘটনাস্থলেই নিহত ১৩

কেন বাদ

ঠিকানায় উপস্থিত ছিলেন না: ১৩ কোটি
স্থায়ীভাবে অন্যত্র চলে গেছেন: ৩.১ কোটি
ডুপ্লিকেট বা অন্যান্য কারণে: ১.২ কোটির বেশি

কমিশন জানিয়েছে, “ভুয়ো ভোটার” বাদ দেওয়া এবং ভোটার তালিকা আরও সঠিক করতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

কোন রাজ্যে কত বাদ

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ: ১৬.৬ শতাংশ
উত্তর প্রদেশ: ১৩.২ শতাংশ
গুজরাত: ১৩.১ শতাংশ
ছত্তিশগড়: ১১.৩ শতাংশ
পশ্চিমবঙ্গ: ১০.৯ শতাংশ
তামিলনাড়ু: ১০.৬ শতাংশ
গোয়া: ১০.২ শতাংশ

নাম বাদ

মধ্যপ্রদেশ: ৫.৭ শতাংশ
রাজস্থান: ৫.৪ শতাংশ
কেরল: ২.৫ শতাংশ
লক্ষদ্বীপ: ০.৩ শতাংশ
পুদুচেরি- ৭ শতাংশ 

নতুন ভোটার

তামিলনাড়ু: ৩৫ লক্ষ
কেরল: ২০.৪ লক্ষ
রাজস্থান: ১৫.৪ লক্ষ
মধ্যপ্রদেশ: ১২.৯ লক্ষ
গুজরাত: ১২ লক্ষের বেশি

পশ্চিমবঙ্গে SIR প্রক্রিয়া নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। ৬০ লক্ষের বেশি ভোটারের নাম যাচাইয়ের মুখে পড়ে, যার মধ্যে যাচাইয়ের পর প্রায় ২৭ লক্ষ নাম বাদ দেওয়া হয়। পাশাপাশি আপত্তির ভিত্তিতে আরও প্রায় ৬ লক্ষ নাম কাটা পড়ে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যে মোট ভোটার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬.৭৫ কোটি, যা এসআইআর এর আগে থাকা ৭.৬৬ কোটির তুলনায় অনেক কম।

