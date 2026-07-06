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বানভাসি বাণিজ্যনগরী, ফি বছর মুম্বইয়ে বৃষ্টির জলে ধুয়ে যায় কত হাজার কোটি?

Monsoon Loss in Mumbai: জলবায়ু ঝুঁকি সূচক অনুযায়ী, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকিতে থাকা বিশ্বের শীর্ষ ১০টি দেশের মধ্যে অন্যতম হল ভারত

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 06, 2026, 08:37 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 08:37 PM IST
বানভাসি বাণিজ্যনগরী, ফি বছর মুম্বইয়ে বৃষ্টির জলে ধুয়ে যায় কত হাজার কোটি?
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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