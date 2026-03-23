India's Oil Reserve: ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ থামার কোনও লক্ষণই নেই, মজুত তেলে কতদিন চালাতে পারবে ভারত?

India's Oil Reserve: ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম জ্বালানি ব্যবহারকারী দেশ এবং তাদের প্রায় ৮৮ শতাংশ অপরিশোধিত তেলের চাহিদা আমদানির ওপর নির্ভরশীল

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Mar 23, 2026, 10:08 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ থামার কোনও লক্ষণ এখনও নেই। চিন্তা বাড়াচ্ছে ভারতের মজুত তেলের পরিমাণ। কিন্তু সেই মজুত তেলের পরিমাণ কত? সোমবার কেন্দ্রের তরফে রাজ্যসভায় জানানো হয়েছে, ভারতের কৌশলগত তেল মজুত যা সাধারণত সরবরাহে সমস্যা বা দাম বাড়লে খরচ করা হয় তা প্রায় ৯.৫ দিনের চাহিদা মেটাতে পারে। বর্তমানে ওই তেলের মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ রয়েছে।

কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস প্রতিমন্ত্রী সুরেশ গোপি জানান, ইন্ডিয়ান স্ট্র্যাটেজিক পেট্রোলিয়াম রিজার্ভ লিমিটেড (ISPRL)-এর কাছে প্রায় ৩.৩৭২ মিলিয়ন টন অপরিশোধিত তেলের মজুত আছে। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এই মজুত নিয়ে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হচ্ছে। কারণ হরমুজ প্রণালীতে পরিবহন ব্যাহত হওয়ায় উপসাগরীয় দেশগুলো থেকে অপরিশোধিত তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ও এলপিজি সরবরাহে সমস্যা তৈরি হয়েছে।

সুরেশ গোপি রাজ্যসভায় এক লিখিত প্রশ্নের উত্তরে বলেন, বাজারের অবস্থার ওপর নির্ভর করে সংরক্ষণস্থলে থাকা অপরিশোধিত তেলের পরিমাণ পরিবর্তিত হয়।  বর্তমানে আইএসপিআরএল-এর কাছে প্রায় ৩.৩৭২ মিলিয়ন টন অপরিশোধিত তেল মজুত আছে, যা মোট সংরক্ষণ ক্ষমতার প্রায় ৬৪ শতাংশ।

আইএসপিআরএল একটি বিশেষ সংস্থা যে জরুরি অবস্থার জন্য তেল মজুত করে রাখে। বর্তমানে তাদের মোট সংরক্ষণ ক্ষমতা ৫.৩৩ মিলিয়ন টন অপরিশোধিত তেল, যা স্বল্পমেয়াদি সরবরাহ সমস্যায় পরিস্থিতি সামাল দিতে পারে। 

আরও পড়ুন- বিধানসভা ভোটের আগে কমিশনের 'মাস্টারস্ট্রোক': প্রার্থীদের সোশ্যাল মিডিয়া থেকে প্রচার-- বেনজির কড়া নির্দেশিকা

আরও পড়ুন-'হরমুজ প্রণালী বন্ধ করা মেনে নেওয়া যায় না', তেল-গ্যাস সরবারহ নিয়ে বড় কথা বলে দিলেন মোদী

ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম জ্বালানি ব্যবহারকারী দেশ এবং তাদের প্রায় ৮৮ শতাংশ অপরিশোধিত তেলের চাহিদা আমদানির ওপর নির্ভরশীল। তাই দেশটি মোট ৫.৩৩ মিলিয়ন টন ধারণক্ষমতার ভূগর্ভস্থ তেল সংরক্ষণাগার তৈরি করেছে। এই সংরক্ষণাগারগুলো রয়েছে তিনটি জায়গায়—আন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম এবং কর্ণাটকের মাঙ্গালুরু ও পাদুরে। এখানে সংরক্ষিত অপরিশোধিত তেল থেকে পেট্রোল ও ডিজেলের মতো জ্বালানি তৈরি করা হয়।

ভারত মধ্যপ্রাচ্য থেকে কত তেল আমদানি করে? চলতি অর্থবর্ষের প্রথম ১১ মাসে ভারত প্রায় ২২৬ মিলিয়ন টন তেল (প্রায় ৮৮.৭% চাহিদার) আমদানি করতে ১১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করেছে। এর অর্ধেক তেল এসেছে সৌদি আরব, ইরাক এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের মতো দেশ থেকে। যেখান থেকে হরমুজ প্রণালীর সরু সামুদ্রিক পথ ব্যবহার করে তেল ও গ্যাস পাঠানো হয়। পাশাপাশি এপ্রিল ২০২৫ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত দেশের প্রায় অর্ধেক প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানি করতে ১২.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ হয়েছে। এছাড়াও দেশের ৬০% এলপিজি বিদেশ থেকে আসে।

এই এলপিজির ৮৫-৯৫% এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের ৩০% হরমুজ প্রণালী দিয়ে আসে। তেলের সরবরাহের ব্যাঘাত আংশিকভাবে রাশিয়া, পশ্চিম আফ্রিকা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ল্যাটিন আমেরিকার মতো বিকল্প উৎস থেকে পূরণ করা হলেও, শিল্প ও বাণিজ্যিক ব্যবহারকারীদের জন্য গ্যাস ও এলপিজির সরবরাহ কমেছে।

সুরেশ গোপি জানান, জুলাই ২০২১-এ সরকার দুইটি নতুন বাণিজ্যিক ও কৌশলগত তেল সংরক্ষণাগার স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছিল, যার মোট ক্ষমতা ৬.৫ মিলিয়ন টন। এদের মধ্যে চার মিলিয়ন টন ক্ষমতার চণ্ডীখোল (ওড়িশা) এবং দুই-দশমিক পাঁচ মিলিয়ন টন ক্ষমতার পাদুর (কর্ণাটক) রয়েছে। ২০২১-এর জুলাইয়ে সরকার ফেজ-১ কৌশলগত তেল সংরক্ষণাগারগুলোর বাণিজ্যিকীকরণও অনুমোদন দেয়। এর অধীনে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবু ধাবি ন্যাশনাল অয়েল কোম্পানি (ADNOC) ও আইএসপিআরএল-এর মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যা মাঙ্গালোরের ক্যাভার্ন-এ ৭,৫০,০০০ টন ক্ষমতার তেল সংরক্ষণ করার অনুমতি দেয়।

গোপি বলেন, “বর্তমানে দেশের মোট তেল ও পেট্রোলিয়াম পণ্য সংরক্ষণের ক্ষমতা ৭৪ দিনের। এর মধ্যে তেল বিপণন কোম্পানিগুলোর (OMC) সংরক্ষণাগারও অন্তর্ভুক্ত।” তিনি জানান, কাঁচা তেলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং একক অঞ্চলের ওপর নির্ভরতার ঝুঁকি কমাতে, তেল ও গ্যাস সংক্রান্ত সরকারি সংস্থা (PSEs), যা বোর্ড পরিচালিত, বিভিন্ন উৎস থেকে কাঁচা তেল সংগ্রহ করে।

“বর্তমানে এই সংস্থাগুলো ৪১টি দেশ থেকে তেল আমদানি করছে, যেখানে নতুন সরবরাহকারী যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, নাইজেরিয়া, অ্যাঙ্গোলা, কানাডা, কলম্বিয়া, ব্রাজিল ও মেক্সিকো রয়েছে, পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যের প্রথাগত দেশ যেমন ইরাক, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত ও কাতারও রয়েছে।”

