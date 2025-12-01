Indian Rail: দূরপাল্লার সফরে ট্রেনেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন, কী ভাবে ডাক্তার ডাকবেন, খরচ কত?

Indian Rail: দূরপাল্লার সফরে ট্রেনেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন, কী ভাবে ডাক্তার ডাকবেন, খরচ কত?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রোজই বহু মানুষ ট্রেনে ভ্রমণ করেন। দূরপাল্লার ট্রেনে বহু মানুষ চিকিত্সার জন্য যান ভিন রাজ্যে। এখন ট্রেনেই কেউ অসুস্থ হয়ে গেলে কী করবেন? কীভাবে চিকিত্সার ব্যবস্থা করবেন? এর জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি রয়েছে। ট্রেনে আপনার সঙ্গী যদি অসুস্থ হয়ে পড়েন বা কামরার কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েন তাহলে কী করবেন?
কীভাবে ডাক্তার ডাকবেন?
ভারতীয় রেলের বক্তব্য, ট্রেনেই যদি কোনও যাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েন তাহলে প্রথম টিটি-কে বলতে হবে। টিটি যোগাযোগ করবেন কন্ট্রোল রুমে। সেখান থেকে ডাক্তারের ব্যবস্থা করা হবে। পরের স্টেশনে ডাক্তার এসে রোগীকে দেখে দেবেন। এই পরিষেবা একেবারে ফ্রি নয়। এর জন্য দিতে হবে ১০০ টাকা। ডাক্তার সেই টাকা নিয়ে একটি মানি রিসিপ্ট দেবেন। এখন ওষুধ লাগলে তার জন্য আলাদা টাকা দিতে হবে।
সাধারণ সমস্যায় ওষুধ ফ্রি
কোনও রোগীর যদি সাধারণ কোনও সমস্যা হয় যেমন জ্বর, যন্ত্রণা, বমি, ডায়রিয়া তাহলে টিটিকে জানাতে হবে। টিটি গর্ডের কোচ থেকে ওষুধ এনে দেবেন। একটি ডোজের জন্য কোনও টাকা দিতে হবে না।
রেলের দাবি মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেনে চিকিত্সা পরিষেবা পাওয়া যাবে। ট্রেনে সফর করার সময় যদি কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েন তাহলে তিনি রেলের হেল্পলাইন নম্বর ১৩৮ -এ ফোন করে সাহায্য চাইতে পারেন। যাত্রীরা চাইলে সরাসরি টিটিকে বিষয়টি জানাতে পারেন।
