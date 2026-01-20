English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Vande Bharat Sleeper littered: ছিঃ! কোচের মেঝেয় প্লাস্টিক প্যাকেট-খাবারের উচ্ছিষ্ট! উদ্বোধনের পরই চরম নোংরা নতুন বন্দে ভারত স্লিপার, ভাইরাল VDO-য় ক্ষোভ...

Vande Bharat Sleeper littered: ছিঃ! কোচের মেঝেয় প্লাস্টিক প্যাকেট-খাবারের উচ্ছিষ্ট! উদ্বোধনের পরই চরম 'নোংরা' নতুন বন্দে ভারত স্লিপার, ভাইরাল VDO-য় ক্ষোভ...

Howrah Guwahati Vande Bharat Sleeper Littered: বন্দে ভারত স্লিপারের প্রথম যাত্রাতেই লাগল 'দাগ'! ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই ব্যাপক সমালোচনায় সরব হয়েছেন নেটিজেনরা।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Jan 20, 2026, 05:45 PM IST
Vande Bharat Sleeper littered: ছিঃ! কোচের মেঝেয় প্লাস্টিক প্যাকেট-খাবারের উচ্ছিষ্ট! উদ্বোধনের পরই চরম 'নোংরা' নতুন বন্দে ভারত স্লিপার, ভাইরাল VDO-য় ক্ষোভ...
ছবি সৌজন্যে এক্স

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ঝা চকচকে নতুন ট্রেনের মেঝেয় গড়াগড়ি যাচ্ছে আইসক্রিমের খাওয়া কাপ, চামচ, ছেঁড়া কাগজ। উদ্বোধনের কয়েক ঘণ্টা পরই নোংরা কেতাদুরস্ত, ঝা চকচকে বন্দে ভারত স্লিপার। ক্যামেরাবন্দি হল 'নোংরা' বন্দে ভারত স্লিপারের ছবি! আর সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই ট্রেনযাত্রীদের 'সিভিক সেন্স' নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন নেটিজেনরা।

বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেসের উদ্বোধন নিঃসন্দেহে ভারতীয় রেলের জন্য একটি বড় মাইলফলক। কিন্তু তার প্রথম যাত্রার একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই সেই সাফল্যের মুকুটে লাগল 'দাগ'। ভিডিয়োটি ট্রেনযাত্রার এক চির পরিচিত সমস্যার দিকে নজর ঘুরিয়ে দিয়েছে সবার। ঝা চকচকে নতুন ট্রেনের মেঝেয় পড়ে যাত্রীদের ফেলে দেওয়া প্লাস্টিক ও আবর্জনা!

শনিবার হাওড়া থেকে গুয়াহাটি (কামাখ্যা) বন্দে ভারত স্লিপারে যাত্রার শুভ সূচনা হয়। আর তারপরই ভাইরাল হয় এই ভিডিয়ো। মালদার কাছে এক যাত্রীর তোলা ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, কোচের ভিতরে প্লাস্টিকের প্যাকেট, ডিসপোজেবল চামচ ও খাবারের উচ্ছিষ্ট ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে! উদ্বোধনের মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই দৃশ্য! এই ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই ব্যাপক সমালোচনায় সরব হয়েছেন নেটিজেনরা। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, মৌলিক নাগরিক শৃঙ্খলা না থাকলে বিশ্বমানের পরিকাঠামো কীভাবে টিকে থাকবে? কেউ লিখেছেন, বন্দে ভারত স্লিপারের উদ্বোধনের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মানুষ নোংরা করছে! কী জঘন্য নাগরিক বোধ দেখুন!

 এ প্রসঙ্গে এক সিনিয়র রেল আধিকারিকও বলেন, ট্রেনকে পরিষ্কার রাখা প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব। কারণ এটি জনগণের সম্পত্তি। সেইসঙ্গে তিনি আরও জানান, বন্দে ভারতের মতো 'এলিট ক্লাস' ট্রেন এভাবে নোংরা হলে তা দুঃখজনক। তবে অন-বোর্ড হাউসকিপিং কর্মীরা সবসময়ই উপস্থিত থাকেন ও তাঁরা দ্রুত পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করেন। প্রসঙ্গত, ৯৫৮ কিলোমিটার দীর্ঘ এই ট্রেনের যাত্রাপথ। এই ট্রেনের থার্ড এসির টিকিট মূল্য-ই ২৯৯৯ টাকা। এই ট্রেনে কোনও RAC টিকিট নেই। সবটাই কনফার্মড টিকিট। দামের বিচারে রাজধানীর চেয়েও দামী বন্দে ভারত স্লিপার!

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

