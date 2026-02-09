English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • Vande Bharat Express Train Menu Updated: হাওড়া-কামাখ্যা বন্দে ভারতে এবার রাজভোজ! আমিষ-নিরামিষ মিলিয়ে জিভে জল আনা সব পদ, একবার দেখুন শুধু মেনু...

Vande Bharat Express Train Menu Updated: হাওড়া-কামাখ্যা বন্দে ভারতে এবার রাজভোজ! আমিষ-নিরামিষ মিলিয়ে জিভে জল আনা সব পদ, একবার দেখুন শুধু মেনু...

Vande Bharat Sleeper Train Food Menu Updated: বিতর্কের অবসান। নিরামিষের সঙ্গেই থাকছে আমিষের সমহারও। হাওড়া-কামাখ্যা বন্দে ভারতে এবার পাবেন রাজভোজ! আমিষ-নিরামিষ পদ মিলিয়ে পুরো জিভে জল আনা তালিকা  

শুভপম সাহা | Updated By: Feb 9, 2026, 03:56 PM IST
Vande Bharat Express Train Menu Updated: হাওড়া-কামাখ্যা বন্দে ভারতে এবার রাজভোজ! আমিষ-নিরামিষ মিলিয়ে জিভে জল আনা সব পদ, একবার দেখুন শুধু মেনু...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হাওড়া-কামাখ্যা বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেসের  (Howrah-Kamakhya Vande Bharat Express) মেনু নিয়ে বিস্তর বিতর্ক তৈরি হয়েছিল কিছুদিন আগে। গত মাসে মালদহ (Maldah) থেকে যে বন্দে ভারত ট্রেন উদ্বোধন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী (PM Modi)। ট্রেনের টিকিট কাটতে গিয়ে যাত্রীরা দেখেছিলেন যে, মেনুতে ছিল শুধুই নিরামিষ। সেখানে আমিষের কোনও চিহ্ণই ছিল না!

Add Zee News as a Preferred Source

মেনু বিতর্কের অবসান

এই নিয়ে যেমন রাজনৈতিক কাজিয়া হয়েছিল, তেমনই সাধারণ যাত্রীরাও ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব (Ashwini Vaishnaw) এরপর আশ্বস্ত করেছিলেন যে, নিরামিষের সঙ্গেই আমিষও জুড়বে মেনুতে। আর এবার মেনুতে এল বিরাট আপডেট। হাওড়া-কামাখ্যা বন্দে ভারতে থাকছে পুরো রাজভোজ! আমিষ-নিরামিষ মিলিয়ে জিভে জল আনা সব পদই রাখা হল। নতুন মেনুর বিকল্পগুলো বিশদ বিবরণ এখানেই দেওয়া হল। টিকিট কাটার আগেই দেখে নিন।

আরও পড়ুন: 'দিলেই তো ওরা...'! এই ক্যাফেতে টিপ দিলেই মিটছে অবদমিত কামনা, হাতে গরম টাকা পেয়েই মেয়েদের উদ্দাম...

বন্দে ভারত স্লিপারে নতুন আমিষ পদের বিকল্পে কী কী থাকছে?

আইআরসিটিসি-র বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'যাত্রীরা এখন চিকেন-ভিত্তিক আমিষ খাবারও উপভোগ করতে পারবেন ট্রেনে। এই নতুন সংযোজন এই অঞ্চলের যাত্রীদের দ্বারা সাদরে গৃহীত হয়েছে, যা তাঁদের যাত্রায় একটি সত্যিকারের রন্ধনশিল্পের আনন্দ এনে দিয়েছে। এই উন্নত খাবারের অভিজ্ঞতা যাত্রীদের সন্তুষ্টি বাড়ায় এবং একই সঙ্গে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক উপায়ে অঞ্চল-ভিত্তিক রন্ধন ঐতিহ্যকে প্রচার করে। নিরামিষ এবং আমিষ উভয় ধরনের আঞ্চলিক সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করার মাধ্যমে বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেস ট্রেনে আতিথেয়তার ক্ষেত্রে একটি নতুন মানদণ্ড স্থাপন করছে।'

ট্রেন নম্বর ২৭৫৭৫ (এইচডব্লিউএইচ কেওয়াইকিউ)

ডিনারে কী কী থাকছে

ডাল: ছোলার ডাল / ভাজা মুগ ডাল / পাঁচমিশালি ডাল

সবজি: আলু গাজর মেথি / মটর ভাজা / আলু ফুলকপি কড়াইশুটি ভাজা / ঝুরি আলু ভাজা

পনীর: মটর পনীর / ছানার ডানলা / ধোকার ডানলা

আমিষ (ঐচ্ছিক): বেঙ্গলি চিকেন কারি / মুর্গ রোগিনী / মুরগির ঝোল

ডেজার্ট: কালোজাম /সন্দেশ/ ক্ষীর কদম

আরও পড়ুন: ধূমপায়ীদের মাথায় হাত, সিগারেটের দাম বাড়ছে ৫০-৫৫ টাকা! নতুন তালিকা এল প্রকাশ্যে

ট্রেন নম্বর ২৭৫৭৬ (কেওয়াইকিউ হাওড়া)

ডিনারে কী কী থাকছে

ডাল: মিক্সড ডাল (অড়হর ডাল, মুগ ডাল)

সবজি: লাগান আলু ভাজি/ ভেন্ডি-আলু ভাজি / বিনস-আলু ভাজি

পনীর: পনীর মশালা/ কড়াই পনীর (অহমিয়া স্টাইলে)  

আমিষ (ঐচ্ছিক): চিকেন মশালা / চিকেন কারি (অহমিয়া স্টাইলে)

ডেজার্ট: নাড়কেল বরফি/ রসগোল্লা/ লালমোহন
 

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

 

 

 

 

 

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
ande bharat sleeper train food menuvande bharat sleeper train foodvande bharat sleeper menu update
পরবর্তী
খবর

Law College Horror: পারব না আমি ছাড়তে তোকে! প্রেম হারানোর ভয়ে ক্যাম্পাসেই গর্জাল প্রিন্সের পিস্তল, লুটিয়ে পড়লেন আইনের ছাত্রী...
.

পরবর্তী খবর

Train Fire: চলন্ত এক্সপ্রেস ট্রেনে ভয়াবহ আগুন, টের পেতেই হাড়হিম অবস্থা যাত্রীদের! সঙ্গে সঙ্...