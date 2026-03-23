CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
Huge Gold Rate Crash: ৭ দিনে ১.৪৩ লাখ, সব রেকর্ড ছাড়াল সোনার দামের পতন- আরও কমবে দাম? বিশেষজ্ঞদের Explainer

Gold Price Today after Gold Rate Crash:  ১৬ মার্চ থেকে ২২ মার্চ পর্যন্ত, ৭ দিনে ভারতে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১ গ্রামে কমেছে ১,৪৩৫ টাকা কমেছে। ১০০ গ্রামের হিসাবে এর ফলে দাম ১,৪৩,৫০০ টাকা কমেছে। জানুন, ভারতে আজ ২৪ ক্যারাট, ২২ ক্যারাট ও ১৮ ক্যারাট সোনার দাম কত?

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Mar 23, 2026, 11:27 AM IST
৭ দিনে ১.৪৩ লাখ! সোনার দামে রেকর্ড পতন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোনার দামে পড় পতন। দেশে ক্রমাগত কমছে সোনার দাম। ২৩ মার্চ সকালে সোনার দাম আরও কমেছে। গত ৭ দিনে রেকর্ড  ১.৪৩ লাখ পতন সোনার দামে। ফলে ক্রেতা থেকে বিক্রেতা, সবার মনেই প্রশ্ন, আরও কমবে সোনার দাম? 

ভারতে মাত্র ৭ দিনে সোনার দামে ১.৪৩ লাখ টাকা পতন!

ভারতে মাত্র ৭ দিনে ১.৪৩ লক্ষ টাকা কমল সোনার দাম। ১৬ মার্চ থেকে ২২ মার্চ পর্যন্ত, ৭ দিনে ভারতে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি গ্রামে ১,৪৩৫ টাকা কমেছে। যার ফলে ১৫,৭৪২ টাকা থেকে কমে ১৪,৫৯৭ টাকায় দাঁড়িয়েছে। ১০০ গ্রামের হিসাবে এর ফলে দাম ১,৪৩,৫০০ টাকা কমেছে। একই সময়ে ২২ ক্যারেট সোনার দাম গ্রাম প্রতি ১,০৫০ টাকা কমে ১৪,৪৩০ টাকা থেকে ১৩,৩৮০ টাকায় নেমে এসেছে। যার ফলে প্রতি ১০০ গ্রামে ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,৩১,৫০০ টাকা কমেছে। 

ভারতে আজ ২৪ ক্যারেট সোনার দাম

সর্বশেষ খুচরা দর অনুযায়ী ভারতে আজ ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১ গ্রামে দাঁড়িয়েছে ১৪,৫৯৭ টাকা। প্রতি ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারেট সোনা ১,৪৫,৯৭০ টাকা। আর প্রতি ১০০ গ্রাম ২৪ ক্যারেট সোনার দাম দাঁড়িয়েছে ১৪,৫৯,৭০০ টাকা।

ভারতে আজ ২২ ক্যারেট সোনার দাম

অন্যদিকে ভারতে আজ ২২ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১ গ্রাম ১৩,৩৮০ টাকা। প্রতি ১০ গ্রামের দাম ১,৩৩,৮০০ টাকা। আর প্রতি ১০০ গ্রাম ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১৩,৩৮,০০০ টাকা।

ভারতে আজ ১৮ ক্যারেট সোনার দাম

ভারতে আজ ১৮ ক্যারেট সোনার দামও কমেছে। আজ ১ গ্রাম ১৮ ক্যারেট সোনার দাম ১০,৯৪৮ টাকা। ১০ গ্রাম ১৮ ক্যারেট সোনার দাম ১,০৯,৪৮০ টাকা।  আর প্রতি ১০০ গ্রাম ১৮ ক্যারেট সোনার দাম দাঁড়িয়েছে ১০,৯৪,৮০০ টাকা।।

রাজধানী দিল্লিতে আজ ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে ১,৪৬,১১০ টাকায় নেমে এসেছে। মুম্বাই, পুনে ও বেঙ্গালুরুতে দাম কমে প্রতি ১০ গ্রামে ১,৪৫,৯৬০ টাকায় দাঁড়িয়েছে। মানে এক সপ্তাহে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে ১৩,৬৯০ টাকা কমেছে। অন্যদিকে, ২২ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে কমেছে ১২,৫৫০ টাকা। 

স্পট সোনার দাম

আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দাম কমতেই দেশীয় বাজারেও কমেছে সোনার দর। শুক্রবার সোনার দাম ২ শতাংশ কমে প্রতি আউন্স ৪,৫৭০ ডলারে নেমে আসে। ১৯৮৩ সালের পর থেকে সোনার দামে এটাই সবচেয়ে বড় সাপ্তাহিক পতন।

MCX সোনার সর্বশেষ মূল্য

MCX সোনার দাম যদিও কিছুটা স্থিতিশীল। ২ এপ্রিলের এমসিএক্স গোল্ড  ১০ গ্রামের দাম যাচ্ছে ১,৪৮,৩০২ টাকা। ১,৪৩,৩৮৫ টাকায় দিন খোলার পর সর্বোচ্চ ১,৪৮,৪৫৭ টাকায় পৌঁছায় এমসিএক্স সোনার দাম। যেখানে সর্বশেষ লেনদেন মূল্য ছিল ১,৪৪,৮২৫ টাকা। 

সোনার দাম কেন কমছে? কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা? 

কেন সোনার দামে এই বেয়াড়া ওঠানামা? বিশেষজ্ঞরা বলছেন,  হলুদ ধাতুর দামের এই পতনের প্রধান কারণগুলো হল ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির উদ্বেগ, সুদের হারের বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর কঠোর অবস্থান এবং বিশ্বব্যাপী অপরিশোধিত তেলের মূল্যবৃদ্ধি। বিশ্লেষকরা বলছেন, সামগ্রিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও ডলারের দাম অনুকূলে থাকাতেই, পশ্চিম এশিয়ায় ইসরায়েল-আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে সংঘাতের মধ্যেও বিশ্ব বাজারে সোনার দাম কমছে। 

পেন্টাগন মধ্যপ্রাচ্যে তিনটি যুদ্ধজাহাজ এবং হাজার হাজার সেনা মোতায়েন করছে, এই খবরে বাজারে উদ্বেগ আরও বেড়েছে। পণ্য বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার কারণেই সোমার দামে এই পতন। যা কিনা জ্বালানির দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। ওদিকে মুদ্রাস্ফীতির উদ্বেগ। সবমিলিয়ে সোনার বাজারে পতন। বাজার বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, অদূর ভবিষ্যতেও সোনার দাম অস্থির থাকতে পারে। 

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

