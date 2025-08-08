Himachal Car Accident: চলন্ত গাড়ির উপর মৃত্যুদূতের মতো এসে পড়ল বিশাল পাথর! হাড়হিম হিমাচলে ধসের ছোবলে মৃত্যু একই পরিবারের...
Car Falls into 500 Meter Deep Gorge Himachal Pradesh: চলন্ত গাড়িটির উপর বিশাল পাথর এসে পড়ে। বৃহস্পতিবার রাত ৯টা ২০ মিনিট নাগাদ একটি গাড়ি ভজরাদু গ্রাম থেকে শ্রীগড় যাচ্ছিল। সে সময়ে শৌয়া পাথরি নামের জায়গাটিতে পাহাড় থেকে একটি বিশাল পাথর নেমে আসে গাড়ির উপর।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দুর্ঘটনার পর দুর্ঘটনা। জম্মুর উধমপুর (Udhampur road accident) জেলায় মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনার পরে এবার হিমাচল (Himachal Pradesh)। কাশ্মীরে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিস বাহিনী তথা সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সের (CRPF) তিন জওয়ান প্রাণ হারিয়েছেন। আরও ১৮ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাটি ঘটে গতকাল সকাল ১০:৩০ নাগাদ কাদওয়া (Kadwa) এলাকায়। সিআরপিএফ জওয়ানদের নিয়ে একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি নালায়, যেটি একটি গভীর খাদ, সেখানে পড়ে যায়। আর এবার হিমাচলের চাম্বায় ধসের (Landslide in Sauya Pathri) মুখে পড়ে একটি গাড়ি গিয়ে পড় খাদে। মারা গেলেন একটি পরিবারের সব সদস্যই।
আরও পড়ুন: Kavach System: ৩০৯ কোটি টাকারও বেশি খরচ করে রেলের হাতে এবার 'কবচ' বেঁধে দিচ্ছে কেন্দ্র! কী এই 'কবচ'? জেনে নিন যুগান্তকারী ঘটনা...
কখন কোথায়?
বৃহস্পতিবার রাতে হিমাচলের চাম্বায় এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে। একই পরিবারের ৬ জন একটি গাড়িতে করে যাচ্ছিলেন। সকলেই দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন। এর মধ্যে আছেন দুই মহিলা, দুই পুরুষ এবং দুই শিশু! প্রাথমিক ভাবে জানানো হয়েছে গাড়িটি অন্তত ৫০০ মিটার নীচে খাদে গিয়ে পড়ে।
কীভাবে দুর্ঘটনা?
জানা গিয়েছে, চলন্ত গাড়িটির উপর একটি বিশাল পাথরের চাঁই এসে পড়ে। বৃহস্পতিবার রাত ৯টা ২০ মিনিট নাগাদ একটি সুইফট গাড়ি ভজরাদু গ্রাম থেকে শ্রীগড় গ্রামে যাচ্ছিল। সে সময়ে শৌয়া পাথরি নামের জায়গাটিতে পাহাড় থেকে একটি বিশাল পাথর নেমে আসে গাড়ির উপর। গাড়িটা পাথরের ধাক্কায় তখন খাদে নেমে যায়। অন্তত ৫০০ মিটার গভীর খাদ। ঘটনাস্থলেই ৬ জনের মৃত্যু হয়।
ওদিকে উধমপুর
প্রসঙ্গত, খাদে গাড়ি পড়ে মৃত্যু হয় তিন সেনা জওয়ানেরও। ঘটনাস্থল কাশ্মীরের উধমপুর। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি সিআরপিএফ-এর ১৮৭ নম্বর ব্যাটেলিয়নের ছিল এবং দুর্ঘটনার সময় তাতে ২৩ জন জওয়ান ছিলেন। সরকারি সূত্র অনুযায়ী, ঘটনাস্থলেই দুই জওয়ান নিহত হন, এবং ১৮ জন আহত হন, যাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা যথেষ্ট আশঙ্কাজনক ছিল। উদ্ধারকাজে দ্রুত উড়িয়ে আনা হয় ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের একটি এমআই-১৭ হেলিকপ্টার। জরুরি বার্তা পাঠানোর মাত্র ৩৫ মিনিটের মধ্যে চলে আসে সেটি। সঙ্গে আসে আরও সব প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট।
উদ্ধার এবং
গতকাল দুপুর নাগাদ জানা গিয়েছিল জম্মু ও কাশ্মীরের উধমপুর জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হুড়মুড়িয়ে খাদে গিয়ে পড়ে সেনা জওয়ানের একটি গাড়ি। দুর্ঘটনায় দুইজন সিআরপিএফ জওয়ান প্রাণ হারিয়েছিলেন এবং আরও ১২ জন আহত হয়েছেন বলে তখন জানা গিয়েছিল। পরে মৃতের ও আহতের সংখ্যা বাড়ে। প্রশাসনের তরফ থেকে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করা হয়েছিল। একটি অ্যাম্বুল্যান্সও দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছিল। স্থানীয়রাও উদ্ধারকাজে সহায়তা করেছিলেন। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছিল। প্রশাসনের পক্ষ থেকে দুই সিআরপিএফ জওয়ানের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছিল গতকালই। অতিরিক্ত পুলিস সুপার সন্দীপ ভাট বলেছিলেন, "জম্মু ও কাশ্মীরের উধমপুর জেলার বসন্তগড় এলাকার কন্দভার কাছে সিআরপিএফের একটি গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়ে। এতে দুইজন সিআরপিএফ কর্মী মারা যান এবং ১২ জন আহত হন।
আরও পড়ুন: Baba Vanga Predicts: বাবা ভাঙ্গা বলছেন আগামী ৬ মাস আর ফিরে তাকাতে হবে না, অপ্রত্যাশিত ভাবে কোটিপতি হবেন এঁরা...
জিতেন্দ্র সিং, লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা
এই ঘটনার পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং জেলা শাসক সলোনি রাই-এর সঙ্গে কথা বলেন এবং পরিস্থিতির খোঁজ নেন। ড. সিং আরও উল্লেখ করেন, আহত এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা নিশ্চিত করা হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ এখনও দুর্ঘটনার সঠিক কারণ নিশ্চিত করতে পারেনি, যদিও প্রাথমিক প্রতিবেদনে ধারণা করা হচ্ছে যে, পাহাড়ি অঞ্চলে গাড়ি চালাতে গিয়ে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারায়। ঘটনার আরও তদন্ত চলছে। লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহাও এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় সিআরপিএফ কর্মীদের প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এক্স-এ একটি পোস্টে তিনি বলেন, উধমপুরের কাছে একটি দুর্ঘটনায় সিআরপিএফ কর্মীদের হারানোর খবরে আমি ব্যথিত। জাতির প্রতি তাঁদের সেবা আমরা কখনও ভুলব না। আমার সমবেদনা শোকাহত পরিবারগুলির প্রতি। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে সম্ভাব্য সব রকম পরিষেবা যত্ন এবং সহায়তা নিশ্চিত করা হয়।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)