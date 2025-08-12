Mithun Chakraborty on Bilawal Bhutto's threat: 'ভারতের প্রস্রাবেই ভেসে যাবে পাকিস্তান...' পরমাণু হুমকি আবহে মুনীরকে তীব্র হুংকার মিঠুনের...
Mithun Chakraborty: পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারি ভারত সম্পর্কে বেশ কয়েকটি আপত্তিকর মন্তব্য করেছিলেন, যার ফলে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। তাঁর মন্তব্যকে ভারত ও আন্তর্জাতিক মহল থেকে কড়া সমালোচনা করা হয়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সিন্ধু জলবণ্টন (Indus Water Treaty) চুক্তি নিয়ে হুমকি দিয়েছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী তথা বেনজির ভুট্টোর পুত্র বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারি (Bilawal Bhutto)। সোমবার পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশে একটি সরকারি কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধের ডাক দেন তিনি। বিলাওয়ালের এহেন মন্তব্যের জবাবে সরাসরি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মিঠুন চক্রবর্তী (Mithun Chakraborty)।
'হামারি খোপড়ি সানাক গায়ি তো...', বিলাওয়াল ভুট্টোর ভারতকে হুমকির জবাবে মিঠুন চক্রবর্তীর '১৪০ কোটির হুংকার'।
পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারির হুমকির জবাবে ভারতের অভিনেতা এবং বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী কড়া মন্তব্য করেছেন। একটি অনুষ্ঠানে দেওয়া ভাষণে মিঠুন বলেন যে, ভারতকে দুর্বল ভাবার ভুল করা উচিত নয়। তাঁর কথায়, এভাবে কথা বলতে থাকলে যদি আমাদের মাথা গরম হয়ে যায়, তবে একের পর এক ব্রহ্মোস মিসাইল ছোড়া হবে।'
শুধু মিসাইল নয়, চটুল ভঙ্গিতে অভিনেতা তথা বিজেপি নেতা আরও বলেন, 'আমরা এমন একখানা বাঁধ বানাব, যেখানে দেশের ১৪০ কোটি মানুষ প্রস্রাব করবে। তারপর বাঁধের জল ছেড়ে দিলে সুনামি তৈরি হবে।' তবে মিঠুনের দাবি, এই মন্তব্য পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের উদ্দেশে নয়— 'সবই বলেছি শুধু বিলাওয়াল ভুট্টোর জন্য।'
মূল বিষয়গুলো:
-
-
মিঠুন চক্রবর্তীর জবাব: বিলাওয়াল ভুট্টোর মন্তব্যের প্রতিবাদে মিঠুন চক্রবর্তী একটি অনুষ্ঠানে বলেন, "আমাদের মাথা যদি বিগড়ে যায়, তাহলে এই ১৪০ কোটি জনগণ কী করতে পারে, তা তারা জানে না।" তাঁর এই বক্তব্য ভারতের জনগণের ঐক্য এবং শক্তির কথাই তুলে ধরে।
-
পাকিস্তানের প্রতি হুঁশিয়ারি: মিঠুন চক্রবর্তী আরও বলেন যে, পাকিস্তান নিজেদেরকে খুব শক্তিশালী ভাবলেও তাদের বোঝা উচিত যে, ভারত এক বিলিয়নেরও বেশি মানুষের দেশ এবং তার ক্ষমতা অনেক বেশি। তিনি পাকিস্তানকে সতর্ক করে দেন যে, ভারতের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙলে পরিস্থিতি তাদের হাতের বাইরে চলে যাবে।
এই মন্তব্যটি মূলত পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রীর মন্তব্যের সরাসরি প্রতিক্রিয়া হিসেবে এসেছে এবং ভারতের জনগণের সম্মিলিত শক্তিকে তুলে ধরেছে।
ঘটনার সূত্রপাত:
১. রবিবারই আমেরিকা থেকে ১০টি মিসাইল বা ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে ভারতে হামলার হুমকি দিয়েছিলেন পাকিস্তানের সেনাপ্রধান তথা ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির। বলেছিলেন, 'আমরা একটি পরমাণু শক্তিধর দেশ। যদি মনে হয় আমরা ধ্বংসের পথে এগোচ্ছি, তবে অর্ধেক বিশ্বকে সঙ্গে নিয়ে ধ্বংস হব।'
২. তারপরই ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করে বিলাবল বলেন, 'যুদ্ধে মোদীকে মোকাবিলা করার ক্ষমতা পাকিস্তানিদের রয়েছে। ভারতের সঙ্গে আর এক দফা চুক্তি হলে পাকিস্তান সিন্ধু এবং তার পাঁচটি উপনদীরই দখল নেবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি।
৩. এর আগেও অবশ্য একাধিক বার সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তি নিয়ে নয়াদিল্লির বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন বিলাবল। গত ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পহেলগামে জঙ্গি হামলার ঘটনায় পাকিস্তানকে দায়ী করে ১৯৬০ সালের সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তি স্থগিত করে দিয়েছিল ভারত। সিন্ধু এবং তার পাঁচ উপনদীর জল কী ভাবে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে বণ্টিত হবে, এই চুক্তির শর্ত তা স্থির করে। সিন্ধু, বিতস্তা এবং চন্দ্রভাগা— এই তিন নদী পাকিস্তানের উপর দিয়ে প্রবাহিত। ভারত চুক্তির শর্ত না-মানলে শুখা মরসুমে পাকিস্তানে জলের সঙ্কট তৈরি হতে পারে।
